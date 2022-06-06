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На блокпостах окупованої Херсонщини дозволили вбивати цивільних: "Если человек подозрительный, еб#шить без разговоров", - перехоплення СБУ. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини російським загарбникам дозволено розстрілювати цивільних.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої "ДНР", інформує Цензор.НЕТ. Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах#й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, еб#шить без разговоров", – розповідає вояка з позивним "сєдой".

А його співбесідник уточнює: "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?".

Також читайте: Окупанти на Херсонщині "віджимають" бізнес у місцевих підприємців, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Немає прощення зеленопітарам, які здали Херсонщину ворогу
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06.06.2022 21:24
+14
Я їх такими вважав ще після ********** палочок
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06.06.2022 21:27
+6
На фото,як що не помиляюсь, батько і син, поважні люди, вчені -після спілкування з беркутівцями на майдані...
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06.06.2022 21:45
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а як іще мають виглядати "асвабадітєлі"?
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06.06.2022 21:22 Відповісти
Немає прощення зеленопітарам, які здали Херсонщину ворогу
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06.06.2022 21:24 Відповісти
Я їх такими вважав ще після ********** палочок
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06.06.2022 21:27 Відповісти
На фото,як що не помиляюсь, батько і син, поважні люди, вчені -після спілкування з беркутівцями на майдані...
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06.06.2022 21:45 Відповісти
так, це київські політехніки з фізтеху батько і син Кузнєцови
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06.06.2022 22:18 Відповісти
Ага, тобто ми такі добрі - піймали прокацапську нечисть зі зброєю і "вирішається питання із вибору міри запобігання", а у них - з яблуками людина якось не так на нього подивилася - і все - їбашити без розмов!
Нам не можна з орками бути занадто добрими! Бо вони нас не жаліють, і як заходят у населенний пункта вбивають всіх атошників, всіх волонтерів, всіх, хто може бути нелояльним до них - це така у них "амністія".
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06.06.2022 21:45 Відповісти
Тех, кто стоит на этих блокпостах нужно идентифицировать и найти их семьи в мордоре. После войны будет время с ними расправиться.
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06.06.2022 21:50 Відповісти
Там в основном крымота и донецкие. Были и буряты. Можно даже не искать, а подряд....
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06.06.2022 21:55 Відповісти
...всех и любого, кто хотя бы на мгновение задумался при ответе на вопрос, является ли ничем не спровоцированная война против Украины фашистским геноцидом против мирной нации.
Крымота, донецкие, буряты, *****, Казань , Челябинск, Владивосток, любого, к ******.
Вот только глаза повело поволокой на мгновение - тут же между глаз, в упор.
Суки, своими так называемыми брутальностью и решительностью, с которой убивают ни в чём неповинных людей, разбудили самые жестокие звериные инстинкты по отношению к себе у любого нормального человека.
Убивать мразей везде, где только можно, вместе с их стадом, под корень. И желательно так, чтобы ропот ужаса прошёл по мородору, чтобы ***********************. В паровозные топки, под циркулярные пилы, под асфальтные катки.
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07.06.2022 05:41 Відповісти
Blokposti ocen xorosaja cel dlia arti,sto vasi vojenyje casto i delajet.PO nim nado utiuzit i dalse
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06.06.2022 21:54 Відповісти
Видать вас пидоров наш Герой закуярил чисто яблоками в глухую. Скоро кукуруза пойдет, накуярим в очко от бурята до куята...
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06.06.2022 22:14 Відповісти
на рефии они также поступают с теми кто подозрительный или против них, это нелюди
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06.06.2022 22:17 Відповісти
Andrzej@AndriiReal

Вже тиждень у Мелітополі практично повністю відсутній мобільний зв'язок. Десь у роумінгу пробивається Водафон. Містяни використовують усі можливі способи, щоб зв'язатися зі своїми рідними та близькими, а також дізнатися якусь інформацію.
Деякі все ж таки вирішили купити рашенську сімку, але, крім драконівських тарифів, зв'язок та інтернет від російського оператора не витримує жодної критики. Інші ж чекають, поки український зв'язок повернеться, адже глушити його постійно в орків немає технічної можливості. Розрахунок лише на те, що більшість людей від безвиході придбає "білу сімку" невідомого оператора.
А поки що мелітопольці змушені вигадуватись, щоб знайти український зв'язок, та шукають локальні місця, де він пробивається. Подібні місця завжди багатолюдні, але, на жаль, небезпечні. Так, за словами городян, окупанти сьогодні розігнали людей на площі, де під аркою ловив український зв'язок. Військові РФ оточили площу та більше не пропускали нікого. Одній людині навіть розбили телефон.
- Мало того, що вони самі глушать український зв'язок, то ще не дають нам зв'язатися з родичами, які дуже переживають. Деякі купили російські сім-карти. Але сімки, які продають за чималі гроші, жахливо працюють. Зв'язок "рипить", а інтернет повільний - 2G, у кращому разі 3G. Зайти до ютубу, соцмережі або на якийсь сайт практично нереально, - розповіла Наталя. Це зроблено для того, щоб городяни не могли читати українські новини та "підсіли" на росТВ. А там же 100% "чисту правду" про Україну та Мелітополь розповідають...
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06.06.2022 22:21 Відповісти
Где там Подоляк с жестким освобождением,пока на Донбассе свинособак отрабатывают на полную.
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06.06.2022 23:10 Відповісти
Людей з Запорізької і Херсонської області не еваюкували до окупації (бо оккупували ці території за 2 дні!!). Зелених коридорів нема і не буде! Треба бути відчайдухом щом під пулями їхати. Гуманітарки не було жодного разу на відміну від незахопленої частини України і при цьому ця ж Зе-влада, яка здала ці території рашистам, не вважає за потрібне навіть по 2000 людям на карточки кинути.
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07.06.2022 07:12 Відповісти
 
 