На блокпостах окупованої Херсонщини дозволили вбивати цивільних: "Если человек подозрительный, еб#шить без разговоров", - перехоплення СБУ. АУДIО

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини російським загарбникам дозволено розстрілювати цивільних.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої "ДНР", інформує Цензор.НЕТ. Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах#й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, еб#шить без разговоров", – розповідає вояка з позивним "сєдой".

А його співбесідник уточнює: "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?".

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