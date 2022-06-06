5 358 15
На блокпостах оккупированной Херсонщины разрешили убивать гражданских: "Если человек подозрительный, еб#шить без разговоров", - перехват СБУ. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На блокпостах временно оккупированной Херсонской области российским захватчикам разрешено расстреливать гражданских.
Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор двух оккупантов из так называемой "ДНР", информирует Цензор.НЕТ. Они обеспечивают патрулирование для рашистов на соседних блокпостах Херсонской области.
"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах#й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, еб#шить без разговоров", – рассказывает вояка с позывным "седой".
А его собеседник уточняет: "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?".
Топ комментарии
+17 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий06.06.2022 21:24
+14 Right Right 2d264255
показать весь комментарий06.06.2022 21:27
+6 Виктор Соколенко 006819fd
показать весь комментарий06.06.2022 21:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Нам не можна з орками бути занадто добрими! Бо вони нас не жаліють, і як заходят у населенний пункта вбивають всіх атошників, всіх волонтерів, всіх, хто може бути нелояльним до них - це така у них "амністія".
Крымота, донецкие, буряты, *****, Казань , Челябинск, Владивосток, любого, к ******.
Вот только глаза повело поволокой на мгновение - тут же между глаз, в упор.
Суки, своими так называемыми брутальностью и решительностью, с которой убивают ни в чём неповинных людей, разбудили самые жестокие звериные инстинкты по отношению к себе у любого нормального человека.
Убивать мразей везде, где только можно, вместе с их стадом, под корень. И желательно так, чтобы ропот ужаса прошёл по мородору, чтобы ***********************. В паровозные топки, под циркулярные пилы, под асфальтные катки.
Вже тиждень у Мелітополі практично повністю відсутній мобільний зв'язок. Десь у роумінгу пробивається Водафон. Містяни використовують усі можливі способи, щоб зв'язатися зі своїми рідними та близькими, а також дізнатися якусь інформацію.
Деякі все ж таки вирішили купити рашенську сімку, але, крім драконівських тарифів, зв'язок та інтернет від російського оператора не витримує жодної критики. Інші ж чекають, поки український зв'язок повернеться, адже глушити його постійно в орків немає технічної можливості. Розрахунок лише на те, що більшість людей від безвиході придбає "білу сімку" невідомого оператора.
А поки що мелітопольці змушені вигадуватись, щоб знайти український зв'язок, та шукають локальні місця, де він пробивається. Подібні місця завжди багатолюдні, але, на жаль, небезпечні. Так, за словами городян, окупанти сьогодні розігнали людей на площі, де під аркою ловив український зв'язок. Військові РФ оточили площу та більше не пропускали нікого. Одній людині навіть розбили телефон.
- Мало того, що вони самі глушать український зв'язок, то ще не дають нам зв'язатися з родичами, які дуже переживають. Деякі купили російські сім-карти. Але сімки, які продають за чималі гроші, жахливо працюють. Зв'язок "рипить", а інтернет повільний - 2G, у кращому разі 3G. Зайти до ютубу, соцмережі або на якийсь сайт практично нереально, - розповіла Наталя. Це зроблено для того, щоб городяни не могли читати українські новини та "підсіли" на росТВ. А там же 100% "чисту правду" про Україну та Мелітополь розповідають...