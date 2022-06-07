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Міносвіти опублікувало рейтинг 200 найкращих університетів України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

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Міністерство освіти і науки опублікувало рейтинг найкращих вишів України, перше місце в ньому посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Як інформує Цензор.НЕТ. загалом до нього увійшли 200 закладів вищої освіти, повідомляють на сайті МОН.

Рейтинг складали експерти центру міжнародних проєктів "Євроосвіта" та IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

"В умовах повномасштабної війни заклади вищої освіти продовжують бути сучасними майданчиками для формування та розвитку особистості.

Випускники українських університетів – це конкурентоспроможні фахівці на світовому рівні. Майбутні професіонали обирають заклади освіти України", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Експерти враховували сучасні тенденції у вищій освіті, які сформувались під впливом пандемії COVID-2019 та повномасштабної війни проти РФ.

Рейтингування вишів базується на діяльності університетів, євроінтеграційних процесах, а також на забезпеченні відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності.

Також читайте: 41 виш з України потрапив до рейтингу кращих університетів Європи та Середньої Азії

Десять найкращих університетів України:

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

- Національний університет "Львівська політехніка";

- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

- Сумський державний університет;

- Львівський національний університет імені Івана Франка;

- Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Харківський національний університет радіоелектроніки;

- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

З повним рейтингом вишів можна ознайомитись за посиланням.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Это же многолетняя тема для зарабатывания денег и тешения своего самолюбия нашим народом, который получая по 2, а то и 3 высших образования, очень часто работает не по специальности. Ну где вы в Европе или Северной Америке подобное видели? 50 ВУЗов на всю страну за глаза хватит
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07.06.2022 00:19
+4
Цікаво, що за ідіот поставив Могилянку аж на 18 місце? Вона завжди в ТОП-10 була!
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07.06.2022 00:10
+4
Але ще не побудувався найголовніший зелений університет.От там будуть куватися справжні кадри.
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07.06.2022 00:14
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не слишком ли много в Украине университетов, если только лучших -аж 200?
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07.06.2022 00:09 Відповісти
Это же многолетняя тема для зарабатывания денег и тешения своего самолюбия нашим народом, который получая по 2, а то и 3 высших образования, очень часто работает не по специальности. Ну где вы в Европе или Северной Америке подобное видели? 50 ВУЗов на всю страну за глаза хватит
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07.06.2022 00:19 Відповісти
ЛНУ після сраного сумського універу/? Серйозно? шо ця сумська шарага взагалі в цьому топ 200 робить?!
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07.06.2022 00:51 Відповісти
Цікаво, що за ідіот поставив Могилянку аж на 18 місце? Вона завжди в ТОП-10 була!
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07.06.2022 00:10 Відповісти
цікаво, який олень поставив універ шевченка вищен Політеха. Політех був і є найкращим ВНЗ.
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07.06.2022 00:36 Відповісти
Емм, і які ж гуманітарні спеціальності є круті в Політеху? Політех - найкращий технічний ВНЗ, КНУ - найкращий гуманітарний (хоча і фізмат у КНУ теж непоганий)...
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07.06.2022 10:12 Відповісти
могилянка це фейк
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07.06.2022 04:36 Відповісти
У Могилянці найбільше іноземних викладачів з усіх українських вузів, там найбільше предметів англійською викладають, там першими в Україні почали програми міжнародного обміну. НУ і якщо подивитися перелік відомих випускників Могилянки, то він явно буде більшим, ніж, приміром, у сільгоспакадемії чи НАУ, які якогось дідька вище в рейтингу...
P.S. Я, я кщо що, не з Могилянки - Шевченка закінчив!
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07.06.2022 10:15 Відповісти
усі наші рейтинги ЗВО так чи інак хибують на порушення логічної підстави поділу
це все одно, що поросят із яблучками порівнювати - в одну купу звалено класичні, технологічні і спеціалізлвані типу колишньої сільгоспакадемії чи "кулька"...
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07.06.2022 09:28 Відповісти
Это ж сколько ректоров, проекторов, деканов, доцентов, профессоров??(? Все при деле, выхлоп - примерно около 0.
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07.06.2022 00:13 Відповісти
ога, 250000 программистов в Украине, да ещё два раза по столько же за границей - ПТУ выпустили.
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07.06.2022 00:25 Відповісти
Але ще не побудувався найголовніший зелений університет.От там будуть куватися справжні кадри.
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07.06.2022 00:14 Відповісти
Алё , гараж . Может их завтра не будет , может сейчас надо что-то более актуальное обсуждать и решать ?
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07.06.2022 00:16 Відповісти
Я вірно зрозумів що в наші універах бажають навчатися випускники шкіл США, Британії і далі за списком? На якому місці університет поющєго рєктора?
Правда, турбує те що цих універів так багато що їм скоро не вистачить випусників
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07.06.2022 01:17 Відповісти
Якщо Полтавский національний технічний університет на 54 місці, то трудно уявити що робиться у тих хто гірше(((( Або скільки коштувли місця в цьому "рейтингу"
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07.06.2022 05:00 Відповісти
(2022) список 300 найкращих університетів світу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


#1 in Ukraine

#415 in Europe

#1149 in the World

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

#6 in Ukraine

#799 in Europe

#2661 in the World

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


#2 in Ukraine

#602 in Europe

#1819 in the World

З повним списком 100 українських університетів і не купленим ранком (#Ukraine, #Europe, #World) можна ознайомитись на цій сторінці
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07.06.2022 06:42 Відповісти
 
 