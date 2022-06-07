Міносвіти опублікувало рейтинг 200 найкращих університетів України
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Міністерство освіти і науки опублікувало рейтинг найкращих вишів України, перше місце в ньому посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Як інформує Цензор.НЕТ. загалом до нього увійшли 200 закладів вищої освіти, повідомляють на сайті МОН.
Рейтинг складали експерти центру міжнародних проєктів "Євроосвіта" та IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
"В умовах повномасштабної війни заклади вищої освіти продовжують бути сучасними майданчиками для формування та розвитку особистості.
Випускники українських університетів – це конкурентоспроможні фахівці на світовому рівні. Майбутні професіонали обирають заклади освіти України", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Експерти враховували сучасні тенденції у вищій освіті, які сформувались під впливом пандемії COVID-2019 та повномасштабної війни проти РФ.
Рейтингування вишів базується на діяльності університетів, євроінтеграційних процесах, а також на забезпеченні відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності.
Десять найкращих університетів України:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- Сумський державний університет;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
З повним рейтингом вишів можна ознайомитись за посиланням.
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P.S. Я, я кщо що, не з Могилянки - Шевченка закінчив!
це все одно, що поросят із яблучками порівнювати - в одну купу звалено класичні, технологічні і спеціалізлвані типу колишньої сільгоспакадемії чи "кулька"...
Правда, турбує те що цих універів так багато що їм скоро не вистачить випусників
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
#1 in Ukraine
#415 in Europe
#1149 in the World
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
#6 in Ukraine
#799 in Europe
#2661 in the World
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
#2 in Ukraine
#602 in Europe
#1819 in the World
З повним списком 100 українських університетів і не купленим ранком (#Ukraine, #Europe, #World) можна ознайомитись на цій сторінці