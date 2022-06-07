Росія шантажує весь світ загрозами продовольчій безпеці - Блінкен
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Дії Росії щодо блокування експортного зерна в Україні разом з агресивним використанням пропаганди та вимогами зняти з неї санкції є ніщо іншим як брудний шантаж усього світу в умовах загострення продовольчої кризи.
Про це заявив у понеділок під час виступу на круглому столі у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Президент путін заблокував відправки продовольства та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоби відмежуватися від відповідальності або викривити її, бо сподівається, що світ поступиться йому та скасує санкції. Іншими словами, це просто шантаж", - зауважив держсекретар Блінкен.
Глава Держдепартаменту США також заявив, що росія "обкрадає українських експортерів зерна" для того, щоби самій продати збіжжя й отримати з цього вигоду.
У цьому зв’язку Блінкен наголосив, що росія сприяє серйозно погіршує ситуацію з голодом за межами українських кордонів, зокрема в країнах Африки, навіть якщо вони знаходяться далеко від війни.
Держсекретар США закликав увесь світ "терміново і разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".
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Влідімір Путін - великий підрахуй. Певно, і «спецоперацію» він планував, рахуючи подібними методами. По перше, він сильно округлив числа. 22 мільйони тон - це 2,84% світової пшениці врожаю 2021 року. По друге, некоректно співвідносити цей об'єм пшениці з річним врожаєм, так як його мали експортувати приблизно до кінця липня, тобто за півроку. Його коректно порівнювати з половиною минулорічного врожаю. Тобто цей об'єм становить 5,68% світового ринку зерна за півроку і 1,13% світового продовольства за цей період. Здається небагато. На жаль, ринок не працює так, що кожен стане їсти на 1,13% менше в ці півроку. Жителі багатих країн їстимуть стільки ж, як завжди. А мільйони найбідніших будуть змушені скорочувати свій раціон досить помітно. Населення світу вже досягло 8 млрд. ООН і The Economist прогнозують, що голодуватимуть від 250 до 400 млн. людей.
Припустимо, що якраз 5,68% або 450 млн. населення будуть змушені скоротити своє споживання хліба. З них половина або 225 млн. більш ніж вдвічі. Це співвідноситься з даними ООН і The Economist. Я сам прожив понад 3 роки в бідній африканській країні і бачив, що хліб становить близько половини раціону у мільйонів найбідніших. І таких людей в світі сотні мільйонів. За моїми відчуттями до 50 мільйонів людей ризикують померти з голоду. І в основному це будуть діти. Так вже склалося, що в країнах найбільшого ризику багатодітні сім'ї і діти в них не в пріоритеті, батьки будуть годувати в першу чергу себе.
Але для людожера Владіміра Путіна десятки мільйонів дітей це ж незначно, менше 1% населення планети. Подумаєш, які дрібниці.
Тут або не така вже загроза голоду, Або ссуть пуйла.
То чому це має бути проблемою України, що десь у Африці чи Близькому Сході, хтось здохне від голоду. Усі претензії до пуйла.