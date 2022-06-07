Росія шантажує весь світ загрозами продовольчій безпеці - Блінкен

Дії Росії щодо блокування експортного зерна в Україні разом з агресивним використанням пропаганди та вимогами зняти з неї санкції є ніщо іншим як брудний шантаж усього світу в умовах загострення продовольчої кризи.

Про це заявив у понеділок під час виступу на круглому столі у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Президент путін заблокував відправки продовольства та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоби відмежуватися від відповідальності або викривити її, бо сподівається, що світ поступиться йому та скасує санкції. Іншими словами, це просто шантаж", - зауважив держсекретар Блінкен.

Глава Держдепартаменту США також заявив, що росія "обкрадає українських експортерів зерна" для того, щоби самій продати збіжжя й отримати з цього вигоду.

У цьому зв’язку Блінкен наголосив, що росія сприяє серйозно погіршує ситуацію з голодом за межами українських кордонів, зокрема в країнах Африки, навіть якщо вони знаходяться далеко від війни.

Держсекретар США закликав увесь світ "терміново і разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".

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