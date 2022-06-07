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Росія шантажує весь світ загрозами продовольчій безпеці - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Дії Росії щодо блокування експортного зерна в Україні разом з агресивним використанням пропаганди та вимогами зняти з неї санкції є ніщо іншим як брудний шантаж усього світу в умовах загострення продовольчої кризи.

Про це заявив у понеділок під час виступу на круглому столі у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Президент путін заблокував відправки продовольства та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоби відмежуватися від відповідальності або викривити її, бо сподівається, що світ поступиться йому та скасує санкції. Іншими словами, це просто шантаж", - зауважив держсекретар Блінкен.

Глава Держдепартаменту США також заявив, що росія "обкрадає українських експортерів зерна" для того, щоби самій продати збіжжя й отримати з цього вигоду.

У цьому зв’язку Блінкен наголосив, що росія сприяє серйозно погіршує ситуацію з голодом за межами українських кордонів, зокрема в країнах Африки, навіть якщо вони знаходяться далеко від війни.

Держсекретар США закликав увесь світ "терміново і разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
А в чому проблема ввести свої кораблі до Чорного моря в Одесу як це було раніше і нехай кацапія попробує щось на це відповісти . Гопніки розуміють силу , все остальне трата часу , чортів не уговориш поки не дати в носяку
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07.06.2022 01:17
+6
а весь світ сосет у террориста. Стыдно, Блинкен!
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07.06.2022 01:21
+5
Найкращі ліки кацапам, це голодомор.
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07.06.2022 01:29
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07.06.2022 01:14 Відповісти
и пиратский кодекс , вместо конституции
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07.06.2022 01:15 Відповісти
А в чому проблема ввести свої кораблі до Чорного моря в Одесу як це було раніше і нехай кацапія попробує щось на це відповісти . Гопніки розуміють силу , все остальне трата часу , чортів не уговориш поки не дати в носяку
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07.06.2022 01:17 Відповісти
а весь світ сосет у террориста. Стыдно, Блинкен!
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07.06.2022 01:21 Відповісти
все зосереджено на телевізійнім марафоні
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07.06.2022 01:29 Відповісти
варто запропонувати країнам африки та іншим голодним самим винаймати судна та прибувати в українські порти за зерном...торгуватись біля капота, мінус транспортні витрати
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07.06.2022 01:27 Відповісти
Пора рашку развалити !!!
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07.06.2022 01:28 Відповісти
Найкращі ліки кацапам, це голодомор.
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07.06.2022 01:29 Відповісти
Признайте, что Россия - это страна спонсор мирового терроризма!!!
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07.06.2022 01:38 Відповісти
вводишь в западное черноморье 6-й флот США - и на том все проблемы заканчиваются
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07.06.2022 03:10 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5

Конвенція Монтре,, регулює проход кораблів через Босфор, ознайомтесь.
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07.06.2022 11:17 Відповісти
Слава Україні!!! Українці це славна нація. І ми українці виживали в будь яких умовах. Чому усі мовчать про зернову культуру, ніхто не задасть питання чому ми не можем вивезти ту чи іншу культуру суходолом до ближайшого порту Європи. Щоб вивезти культуру образно візьмемо пшеницю з якої виготовляють борошно чи ту саму сою потрібний певний пакет документів і в цьому ж пакеті є така довідка яка називається СТ 1 походження культури тобто де ти її виростив. Для того щоб показати де її виростили, змушені відкрити фермерське господарство і договір з власником. Коли в селах колкоспи розпалися зайшли такі великі агрохолдинги як Мрія, Сварог заключили договора на аренду з селянами і пообіцяли золоті гори. Коли селянам розвиднілося, почали забирати у власне користування і збирати по родичах знайомих які виїхали на заробітки до ближайших країн земельні паї. Зібрав отой житель зо 10 гектарів землі домовився на усних домовленостях про аренду зібрав урожай з цих 10 гектарів 30-40 тон сої при хороших погодніх умовах. І що получається продукція є а продати не можеш на ринок немає фермерського господарства не можеш зробити довідку походження. Немає цього усього не плотиш податки. Але є чорний ринок на якому їздять на цьому селюкови і диктують свої умови що по ціні що по якості культури але в більшості усі усе влаштовувало. Якось цим у портах удавалося вивезти зерно. Більшість селян до війни не вірила нашим державним керівникам і на те є причини. Що держава зробила для селян якісь робочі місця? Уся молодь повтікали як не на заробітки то в города. Но це не виправдовує земле арендаторів потрібно реєструватись і сплачувати податки на користь ЗСУ. На мою думку якщо у такий важкий час для України прості люди які мали змогу прогодувати свою сім'ю і надати робочі місця своїм односельчанам за рахунок тієї вирощеної продукції бо якщо не буде збуту не буде села, люди в селах навчилися жити за рахунок землі на які працюють, зробіть спрощений режим вивозу зернової та іншої культури але оподаткуйте кожну тону вони знайдуть і транспорт і зв'язки з європейським портом тільки щоб один відвіз інші ланцюжком і не буде ніякого голоду. Героям Слава!!! Перемога буде за нами.
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07.06.2022 03:26 Відповісти
Кривавий тиран людожер нацист Владімір Путін заявив, що проблема з українським зерном перебільшена. За його словами в українських портах заблоковано «всього лише» 22 мільйони тон зерна, що становить 2,5% від світового виробництва пшениці і 0,5% від світового продовольства.

Влідімір Путін - великий підрахуй. Певно, і «спецоперацію» він планував, рахуючи подібними методами. По перше, він сильно округлив числа. 22 мільйони тон - це 2,84% світової пшениці врожаю 2021 року. По друге, некоректно співвідносити цей об'єм пшениці з річним врожаєм, так як його мали експортувати приблизно до кінця липня, тобто за півроку. Його коректно порівнювати з половиною минулорічного врожаю. Тобто цей об'єм становить 5,68% світового ринку зерна за півроку і 1,13% світового продовольства за цей період. Здається небагато. На жаль, ринок не працює так, що кожен стане їсти на 1,13% менше в ці півроку. Жителі багатих країн їстимуть стільки ж, як завжди. А мільйони найбідніших будуть змушені скорочувати свій раціон досить помітно. Населення світу вже досягло 8 млрд. ООН і The Economist прогнозують, що голодуватимуть від 250 до 400 млн. людей.

Припустимо, що якраз 5,68% або 450 млн. населення будуть змушені скоротити своє споживання хліба. З них половина або 225 млн. більш ніж вдвічі. Це співвідноситься з даними ООН і The Economist. Я сам прожив понад 3 роки в бідній африканській країні і бачив, що хліб становить близько половини раціону у мільйонів найбідніших. І таких людей в світі сотні мільйонів. За моїми відчуттями до 50 мільйонів людей ризикують померти з голоду. І в основному це будуть діти. Так вже склалося, що в країнах найбільшого ризику багатодітні сім'ї і діти в них не в пріоритеті, батьки будуть годувати в першу чергу себе.

Але для людожера Владіміра Путіна десятки мільйонів дітей це ж незначно, менше 1% населення планети. Подумаєш, які дрібниці.
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07.06.2022 03:34 Відповісти
То чому американські судна, чи якоїсь іншої держави Заходу, не зайдуть в українські порти і не вивезуть зерно голодаючим?? Під конвоєм військових кораблів.
Тут або не така вже загроза голоду, Або ссуть пуйла.
То чому це має бути проблемою України, що десь у Африці чи Близькому Сході, хтось здохне від голоду. Усі претензії до пуйла.
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07.06.2022 07:37 Відповісти
Блинкен когда вы там прекратите жевать сопли. Уже надоело смотреть на вашу полную беспомощность.
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07.06.2022 07:51 Відповісти
До Данілова у вас питань нема?
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07.06.2022 11:40 Відповісти
 
 