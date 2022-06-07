Россия шантажирует весь мир угрозами продовольственной безопасности - Блинкен

Действия России по блокированию экспортного зерна в Украине вместе с агрессивным использованием пропаганды и требованиями снять с нее санкции ничто иное как грязный шантаж всего мира в условиях обострения продовольственного кризиса.

Об этом заявил в понедельник во время выступления на круглом столе в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отмежеваться от ответственности или исказить ее, потому что надеется, что мир уступит ему и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж", – заметил госсекретарь Блинкен.

Глава Госдепартамента США также заявил, что россия "обворовывает украинских экспортеров зерна" для того, чтобы самой продать зерно и извлечь из этого выгоду.

В этой связи Блинкен подчеркнул, что россия способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки, даже если они находятся далеко от войны.

Госсекретарь США призвал весь мир "срочно и вместе дать ответ на эту чрезвычайную ситуацию".

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