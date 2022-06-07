Россия шантажирует весь мир угрозами продовольственной безопасности - Блинкен
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Действия России по блокированию экспортного зерна в Украине вместе с агрессивным использованием пропаганды и требованиями снять с нее санкции ничто иное как грязный шантаж всего мира в условиях обострения продовольственного кризиса.
Об этом заявил в понедельник во время выступления на круглом столе в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отмежеваться от ответственности или исказить ее, потому что надеется, что мир уступит ему и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж", – заметил госсекретарь Блинкен.
Глава Госдепартамента США также заявил, что россия "обворовывает украинских экспортеров зерна" для того, чтобы самой продать зерно и извлечь из этого выгоду.
В этой связи Блинкен подчеркнул, что россия способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки, даже если они находятся далеко от войны.
Госсекретарь США призвал весь мир "срочно и вместе дать ответ на эту чрезвычайную ситуацию".
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Влідімір Путін - великий підрахуй. Певно, і «спецоперацію» він планував, рахуючи подібними методами. По перше, він сильно округлив числа. 22 мільйони тон - це 2,84% світової пшениці врожаю 2021 року. По друге, некоректно співвідносити цей об'єм пшениці з річним врожаєм, так як його мали експортувати приблизно до кінця липня, тобто за півроку. Його коректно порівнювати з половиною минулорічного врожаю. Тобто цей об'єм становить 5,68% світового ринку зерна за півроку і 1,13% світового продовольства за цей період. Здається небагато. На жаль, ринок не працює так, що кожен стане їсти на 1,13% менше в ці півроку. Жителі багатих країн їстимуть стільки ж, як завжди. А мільйони найбідніших будуть змушені скорочувати свій раціон досить помітно. Населення світу вже досягло 8 млрд. ООН і The Economist прогнозують, що голодуватимуть від 250 до 400 млн. людей.
Припустимо, що якраз 5,68% або 450 млн. населення будуть змушені скоротити своє споживання хліба. З них половина або 225 млн. більш ніж вдвічі. Це співвідноситься з даними ООН і The Economist. Я сам прожив понад 3 роки в бідній африканській країні і бачив, що хліб становить близько половини раціону у мільйонів найбідніших. І таких людей в світі сотні мільйонів. За моїми відчуттями до 50 мільйонів людей ризикують померти з голоду. І в основному це будуть діти. Так вже склалося, що в країнах найбільшого ризику багатодітні сім'ї і діти в них не в пріоритеті, батьки будуть годувати в першу чергу себе.
Але для людожера Владіміра Путіна десятки мільйонів дітей це ж незначно, менше 1% населення планети. Подумаєш, які дрібниці.
Тут або не така вже загроза голоду, Або ссуть пуйла.
То чому це має бути проблемою України, що десь у Африці чи Близькому Сході, хтось здохне від голоду. Усі претензії до пуйла.