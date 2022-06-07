Зеленський відзначив нагородами 121 українського воїна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 121 українського військового.
Про це Глава держави повідомив у відеозверненні до громадян, передає Цензор.НЕТ.
"17 864 учасники бойових дій відзначені державними нагородами України за час з 24 лютого. Це число на 100% демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення росії. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших військових. 121 воїн відзначені нагородами, 32 із них посмертно", - сказав Зеленський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Frol Fedoroff
показати весь коментар07.06.2022 08:20 Відповісти Мені подобається 0
Alex Sav 8157c114
показати весь коментар07.06.2022 09:06 Відповісти Мені подобається 0
Alex Sav 8157c114
показати весь коментар07.06.2022 09:07 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...