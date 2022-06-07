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Зеленський (17467) нагорода (1106)

Зеленський відзначив нагородами 121 українського воїна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орден

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 121 українського військового.

Про це Глава держави повідомив у відеозверненні до громадян, передає Цензор.НЕТ.

"17 864 учасники бойових дій відзначені державними нагородами України за час з 24 лютого. Це число на 100% демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення росії. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших військових. 121 воїн відзначені нагородами, 32 із них посмертно", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський нагородив відзнакою за мужність батальйон морських піхотинців

Автор: Роман Свиридович
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Марфе-дурочке орден дали? Она же там Палкаводец, военным приказы отдает
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07.06.2022 08:20 Відповісти
а падляку ****** даниляку люсе ??? без них же ж ніяк..
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07.06.2022 09:06 Відповісти
і колю катлету забув..
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07.06.2022 09:07 Відповісти
 
 