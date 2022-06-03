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Зеленський нагородив відзнакою за мужність батальйон морських піхотинців
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 503-й окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №386/2022 опубліковано на сайті глави держави.
"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 503 окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України", - зазначено в указі.
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А что же случилось? Как же так резко можно стать патриотом? Выбрать комика пророссийского и получить полномасштабную войну? И ТОГДА МАЛЬЧИК СТАНЕТ МУЖЧИНОЙ? Люди!!! Вы за это зачем голосовали? Поделитесь в комментах.