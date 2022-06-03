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Зеленський нагородив відзнакою за мужність батальйон морських піхотинців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс,503,обмп

Президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 503-й окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №386/2022 опубліковано на сайті глави держави.

"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 503 окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України", - зазначено в указі.

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03.06.2022 21:17 Відповісти
503 ОБМП-респект...
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03.06.2022 21:21 Відповісти
Мой младший сын тоже морпех...
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03.06.2022 21:25 Відповісти
Удачі йому!
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03.06.2022 22:27 Відповісти
це супер), а маріупольський полк Азов
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03.06.2022 21:31 Відповісти
https://youtu.be/6P-7E0Em274

А что же случилось? Как же так резко можно стать патриотом? Выбрать комика пророссийского и получить полномасштабную войну? И ТОГДА МАЛЬЧИК СТАНЕТ МУЖЧИНОЙ? Люди!!! Вы за это зачем голосовали? Поделитесь в комментах.
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03.06.2022 21:39 Відповісти
 
 