Зеленський нагородив відзнакою за мужність батальйон морських піхотинців

Президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 503-й окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №386/2022 опубліковано на сайті глави держави.

"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 503 окремий батальйон морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України", - зазначено в указі.

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