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Новости Война в Украине
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Зеленский наградил отличием за мужество батальон морских пехотинцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вмс,503,обмп

Президент Украины Владимир Зеленский отметил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 503-й отдельный батальон морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №386/2022 опубликован на сайте главы государства.

"С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю: отметить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 503 отдельный батальон морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - отмечено в указе.

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03.06.2022 21:17 Ответить
503 ОБМП-респект...
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03.06.2022 21:21 Ответить
Мой младший сын тоже морпех...
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03.06.2022 21:25 Ответить
Удачі йому!
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03.06.2022 22:27 Ответить
це супер), а маріупольський полк Азов
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03.06.2022 21:31 Ответить
https://youtu.be/6P-7E0Em274

А что же случилось? Как же так резко можно стать патриотом? Выбрать комика пророссийского и получить полномасштабную войну? И ТОГДА МАЛЬЧИК СТАНЕТ МУЖЧИНОЙ? Люди!!! Вы за это зачем голосовали? Поделитесь в комментах.
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03.06.2022 21:39 Ответить
 
 