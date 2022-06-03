Зеленский наградил отличием за мужество батальон морских пехотинцев

Президент Украины Владимир Зеленский отметил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 503-й отдельный батальон морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №386/2022 опубликован на сайте главы государства.

"С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю: отметить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 503 отдельный батальон морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - отмечено в указе.

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