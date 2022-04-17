РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8180 посетителей онлайн
Новости Фото Война
18 408 45

Одесчина готова дать бой российскому оккупанту, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа. ФОТО

Одесчина готова дать бой русскому оккупанту. На днях командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа в очередной раз посетил оборонные позиции Одессы и Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.

Как отмечается, руководитель флота проверил организацию боевой службы и усиление объектов местной инфраструктуры и пообщался с находящимися на боевых постах морскими пехотинцами. Командующий обсудил с руководящим составом возможные сценарии территориальной обороны нашей страны по морскому направлению.

По его словам, ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, Военно-Морские Силы вместе с собратьями готовы к отпору сил и средств российского оккупанта.

"Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага с целью нанесения эффективного и сокрушительного удара по захватчикам", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина стала получать немало обращений от россиян, желающих сдаться в плен, - Минобороны

Также напоминается, что страна-оккупант уже пыталась высадить свои диверсионные группы с моря, а также подходили на своих кораблях к берегам Одесщины, чтобы нанести ракетные удары по мирному населению и благодаря нашей артиллерии две морские цели были поражены, а остальные "без аналоговых плавсредств" страны-террориста быть отогнаны.

"К сожалению, российские "мироносцы" и дальше пытаются подло обстреливать Одесщину из оккупированного Севастополя и Крыма, но Украинская ПВО останавливает их кровожадные планы", - резюмируют в ВМС.

Одесчина готова дать бой российскому оккупанту, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа 01
Одесчина готова дать бой российскому оккупанту, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа 02
Одесчина готова дать бой российскому оккупанту, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа 03

ВМС (1471) Одесса (7897) Одесская область (3587) Неижпапа Алексей (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+50
на пляжах Одессы....
показать весь комментарий
17.04.2022 11:39
+19
показать весь комментарий
17.04.2022 11:37
+17
Украина уже сейчас защищает НАТО❗. А будущем когда с кацапами будет покончено возможно украинские войска будут участвовать в декомунизации китая👍❗
показать весь комментарий
17.04.2022 11:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина уже сейчас защищает НАТО❗. А будущем когда с кацапами будет покончено возможно украинские войска будут участвовать в декомунизации китая👍❗
показать весь комментарий
17.04.2022 11:34 Ответить
Стесняюсь спросить, контрадмирал уже отбил Змеиный?
Какой десант в одесскую область без поддержки с суши, вы же сами говорили что это невозможно, а теперь героически готовы к обороне.
показать весь комментарий
17.04.2022 11:37 Ответить
Так он уже целый вице-адмирал, флота нет а адмиралы растут в званиях , мож какое новое придумают , а то уже исчерпались возможности для роста
показать весь комментарий
17.04.2022 11:43 Ответить
флота нет,а флагманы кацапни топит .вот такие нонсенсы
показать весь комментарий
17.04.2022 11:49 Ответить
Топит, но не этот адмирал, а люди попроще, как Таня Чорновил например
показать весь комментарий
17.04.2022 11:53 Ответить
Так может и министру МВД звание повысить , ведь это его полк в Мариуполе оборону 50 дней держит , чё мелочиться , ну и адмиралу за тех же морских пехотинцев в Мариуполе
показать весь комментарий
17.04.2022 12:13 Ответить
напоминает Испанию времен наполеоновских войн -на 30 кораблей -70 адмиралов,и половина море видело только на курортах
показать весь комментарий
17.04.2022 13:01 Ответить
а зачем его отбивать?как остатки чм флота,чи не флота (чф) уберутся в новороссийск-все станет согласно общеапризнанных мировых границ.с крымом включительно
показать весь комментарий
17.04.2022 11:51 Ответить
Тут без пяти минут хнр, а вы о Крыме мечтаете. Сколько слов, о том что армия готова к контратаке, ждут только приказа - а его нет. И судя по всему, не будет. Пока я вижу упорное желание власти заключить мирный договор с рф, где вопрос компенсаций замкщерб не обсуждается в принципе. Летайте в облаках дальше.
показать весь комментарий
17.04.2022 14:23 Ответить
Хіба потрібен наказ щоб вибивати окупанта з власної землі, якщо випадає можливість та нагода? Після довготривалого очікування оперативна можливість може бути втрачена. Це ж не інтервенція в сусідню державу. Військові на Донбасі з власної ініціативи по можливості звільняли окуповані території, хоча їм потім наказали «відвести війська». Ірпінь здається також звільняли без особливого наказу добробати на тойотах.
показать весь комментарий
17.04.2022 15:39 Ответить
Ну, без взаємодії між підрозділами, це буде другий Іловайськ, тож наказ має бути. Питання в тому, що влада нам завжди бреше: то немає людей, то немає озброєння, то ворог відступає - а воно все гірше й гірше, й кінця не має.
показать весь комментарий
17.04.2022 15:47 Ответить
Главное, что он у тебя, *****, яйца не отбил, хотя стоило.
показать весь комментарий
18.04.2022 03:12 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 11:37 Ответить
тим більше що скоро 2 травня, тим більш що перзидент обіцяв шашлики смажити
показать весь комментарий
17.04.2022 11:38 Ответить
Давно смажать ...з москалів.
показать весь комментарий
17.04.2022 11:45 Ответить
Вот только опа к этому никакого отношения не имеет
показать весь комментарий
17.04.2022 11:54 Ответить
на пляжах Одессы....
показать весь комментарий
17.04.2022 11:39 Ответить
510 там не будет по определению ведь пару десятков успели спасти но пару сотен наберёться
показать весь комментарий
17.04.2022 11:43 Ответить
НічЧччого ви не розумієте в Одеському юморі!🤓🤣
показать весь комментарий
17.04.2022 11:53 Ответить
Кто-спасти, где-спасти, кто их видел, спасенньіх то ? Что они говорят, где их фото и интерью ? Или они никому не интересньі ? Не распространяйте вражескую пропаганду.
показать весь комментарий
17.04.2022 11:56 Ответить
Отрицательно спасенные👎☠
показать весь комментарий
17.04.2022 12:21 Ответить
А, если у спасенных у кого ножку оторвало, у кого кусок жопы??? Они живы, а их фрагменты плавают.
показать весь комментарий
18.04.2022 03:08 Ответить
Та спеціально вирощені в наших біолабораторіях бойові бички-русофоби вже все зачистили
показать весь комментарий
17.04.2022 12:07 Ответить
565 уродов. 54 спасли турки. что они с ними там делают неизвестно. но чтото нехорошее.
показать весь комментарий
17.04.2022 12:18 Ответить
Кому как... Туркам, я думаю, очень хорошо! Сразу столько Наташ сачком в море насобирали!
показать весь комментарий
17.04.2022 12:46 Ответить
Турки выловили 54 жмурика и повезли их в качестве корма на фермы по разведению форели.
показать весь комментарий
18.04.2022 03:03 Ответить
Чому їх не включили у загальну кількість знищеного особового складу, ті рекордні 20тис.?
показать весь комментарий
17.04.2022 15:44 Ответить
на Одещині і не було боїв ,таких які велись в північних областях нашої держави,і які ведуться на сході і Харківщині тепер.
показать весь комментарий
17.04.2022 11:51 Ответить
это плохо?
показать весь комментарий
17.04.2022 11:53 Ответить
ЧФ раССії буде знищено і демілітаризовано!
показать весь комментарий
17.04.2022 11:56 Ответить
Я так понимаю , раз москва все , а Нептуны есть , то можно Змеинный вернуть в Украину
показать весь комментарий
17.04.2022 12:04 Ответить
Не провокуй
А ефект від цього .!?.
Чи аби покласти воїнів за камяний острів
показать весь комментарий
17.04.2022 12:07 Ответить
Сам приплывет👍
показать весь комментарий
17.04.2022 12:22 Ответить
Он итак Украинский.
показать весь комментарий
17.04.2022 13:15 Ответить
Вобще то нет повода для бравурных статей в стиле СССР. Враг силён и коварен.
Просто будьте готовы тихо, заздалегiдь. Полно российских глаз и ушей в Одессе.
Одна "Москва" не решает исход войны. Врагу достаточно знать, что его найдут
на воде, на земле и под землей, т.е. в катакомбах.
показать весь комментарий
17.04.2022 12:41 Ответить
Неижпапа, не жуй сопли!
показать весь комментарий
17.04.2022 12:47 Ответить
Да НАТО нам не чета научились угандошивать москалей на отлично, но позерские фоточьки с пальцами в сторону окупантов, широко раздвинутые ноги по швам, пальцы на спусковом...Ну воины так не понтуются, ну поскромнее бы как-то зарисовывались. Украинский воин не тиктокер кадыровский.
показать весь комментарий
17.04.2022 13:02 Ответить
Неїжпапа, а на хрєна ти потопив фрегат " Гетьман Сагайдачний" ? З "героїчних" кацапів приклад береш?
показать весь комментарий
17.04.2022 14:34 Ответить
Півтораку дали героя за підірвані арсенали, Неїжпапі - віце-адмірала за власноруч потоплений "Сагайдачний". Чи може за те, що пролюбив в Маріуполі корабель управління?
показать весь комментарий
17.04.2022 14:58 Ответить
Они ещё многого не знают. Про лаборатории, выращивающие боевых бычков или рапанов например! )) Какие-такие "нептуны"?? Бойтесь Черного моря кацапы! Оно не ваше!
показать весь комментарий
17.04.2022 15:03 Ответить
При чому тут Неїжпапа та оборона Одеси? Він обороною Одеси не займається - єю керує командувач відповідного угруповання від Сухопутних військ! Це чистий піар, і не більше! І зверніть увагу на кольор стрічки на рукаві - хто в темі - той зрозуміє...
показать весь комментарий
17.04.2022 22:37 Ответить
 
 