Одесчина готова дать бой российскому оккупанту, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа. ФОТО
Одесчина готова дать бой русскому оккупанту. На днях командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа в очередной раз посетил оборонные позиции Одессы и Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.
Как отмечается, руководитель флота проверил организацию боевой службы и усиление объектов местной инфраструктуры и пообщался с находящимися на боевых постах морскими пехотинцами. Командующий обсудил с руководящим составом возможные сценарии территориальной обороны нашей страны по морскому направлению.
По его словам, ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, Военно-Морские Силы вместе с собратьями готовы к отпору сил и средств российского оккупанта.
"Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага с целью нанесения эффективного и сокрушительного удара по захватчикам", - говорится в сообщении.
Также напоминается, что страна-оккупант уже пыталась высадить свои диверсионные группы с моря, а также подходили на своих кораблях к берегам Одесщины, чтобы нанести ракетные удары по мирному населению и благодаря нашей артиллерии две морские цели были поражены, а остальные "без аналоговых плавсредств" страны-террориста быть отогнаны.
"К сожалению, российские "мироносцы" и дальше пытаются подло обстреливать Одесщину из оккупированного Севастополя и Крыма, но Украинская ПВО останавливает их кровожадные планы", - резюмируют в ВМС.
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Какой десант в одесскую область без поддержки с суши, вы же сами говорили что это невозможно, а теперь героически готовы к обороне.
А ефект від цього .!?.
Чи аби покласти воїнів за камяний острів
Просто будьте готовы тихо, заздалегiдь. Полно российских глаз и ушей в Одессе.
Одна "Москва" не решает исход войны. Врагу достаточно знать, что его найдут
на воде, на земле и под землей, т.е. в катакомбах.