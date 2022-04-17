Одесчина готова дать бой российскому оккупанту, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа. ФОТО

Одесчина готова дать бой русскому оккупанту. На днях командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа в очередной раз посетил оборонные позиции Одессы и Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.

Как отмечается, руководитель флота проверил организацию боевой службы и усиление объектов местной инфраструктуры и пообщался с находящимися на боевых постах морскими пехотинцами. Командующий обсудил с руководящим составом возможные сценарии территориальной обороны нашей страны по морскому направлению.

По его словам, ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, Военно-Морские Силы вместе с собратьями готовы к отпору сил и средств российского оккупанта.

"Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага с целью нанесения эффективного и сокрушительного удара по захватчикам", - говорится в сообщении.

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Также напоминается, что страна-оккупант уже пыталась высадить свои диверсионные группы с моря, а также подходили на своих кораблях к берегам Одесщины, чтобы нанести ракетные удары по мирному населению и благодаря нашей артиллерии две морские цели были поражены, а остальные "без аналоговых плавсредств" страны-террориста быть отогнаны.

"К сожалению, российские "мироносцы" и дальше пытаются подло обстреливать Одесщину из оккупированного Севастополя и Крыма, но Украинская ПВО останавливает их кровожадные планы", - резюмируют в ВМС.





