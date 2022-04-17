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Одещина готова дати бій російському окупанту, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа. ФОТО

Одещина готова дати бій російському окупанту. Днями, командувач Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа вчергове відвідав оборонні позиції Одеси та Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Військово-Морських Сил Збройних Сил.

Як зазначається, керівник флоту перевірив організацію бойової служби та посилення об’єктів місцевої інфраструктури і поспілкувався з морськими піхотинцями, які перебувають на бойових постах. Командувач обговорив з керівним складом можливі сценарії територіальної оборони нашої країни з морського напрямку.

За його словами, ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем Збройних Сил України, Військово-Морські Сили разом з побратимами готові до відсічі сил і засобів російського окупанта.

"Саме завдяки оперативним діям військовослужбовців національного флоту разом з іншими підрозділами оборонного сектору було підготовлено та розгорнуто позиції для зустрічі ворога, з метою нанесення ефективного і нищівного удару по загарбникам", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Командувачу ВМС України Неїжпапі присвоєно звання віцеадмірала

Також нагадується, що країна-окупант вже намагалась висадити свої диверсійні групи з моря, а також підходили на своїх кораблях до берегів Одещини, аби завдати ракетних ударів по мирному населенню та завдяки нашій артилерії дві морські цілі було вражено, а решта "без аналогові плавзасоби" країни-терориста бути відігнані.

"На жаль, російські "мироносці" і надалі намагаються підло обстрілювати Одещину з окупованого Севастополя та Криму, але Українська ППО зупиняє їх кровожерні плани", - резюмують у ВМС.

Одещина готова дати бій російському окупанту, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа 01
Одещина готова дати бій російському окупанту, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа 02
Одещина готова дати бій російському окупанту, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа 03

Автор: 

ВМС (1388) Одеса (5472) Одеська область (3235) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+50
на пляжах Одессы....
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17.04.2022 11:39
+19
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17.04.2022 11:37
+17
Украина уже сейчас защищает НАТО❗. А будущем когда с кацапами будет покончено возможно украинские войска будут участвовать в декомунизации китая👍❗
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17.04.2022 11:34
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Украина уже сейчас защищает НАТО❗. А будущем когда с кацапами будет покончено возможно украинские войска будут участвовать в декомунизации китая👍❗
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17.04.2022 11:34 Відповісти
Стесняюсь спросить, контрадмирал уже отбил Змеиный?
Какой десант в одесскую область без поддержки с суши, вы же сами говорили что это невозможно, а теперь героически готовы к обороне.
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17.04.2022 11:37 Відповісти
Так он уже целый вице-адмирал, флота нет а адмиралы растут в званиях , мож какое новое придумают , а то уже исчерпались возможности для роста
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17.04.2022 11:43 Відповісти
флота нет,а флагманы кацапни топит .вот такие нонсенсы
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17.04.2022 11:49 Відповісти
Топит, но не этот адмирал, а люди попроще, как Таня Чорновил например
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17.04.2022 11:53 Відповісти
Так может и министру МВД звание повысить , ведь это его полк в Мариуполе оборону 50 дней держит , чё мелочиться , ну и адмиралу за тех же морских пехотинцев в Мариуполе
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17.04.2022 12:13 Відповісти
напоминает Испанию времен наполеоновских войн -на 30 кораблей -70 адмиралов,и половина море видело только на курортах
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17.04.2022 13:01 Відповісти
а зачем его отбивать?как остатки чм флота,чи не флота (чф) уберутся в новороссийск-все станет согласно общеапризнанных мировых границ.с крымом включительно
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17.04.2022 11:51 Відповісти
Тут без пяти минут хнр, а вы о Крыме мечтаете. Сколько слов, о том что армия готова к контратаке, ждут только приказа - а его нет. И судя по всему, не будет. Пока я вижу упорное желание власти заключить мирный договор с рф, где вопрос компенсаций замкщерб не обсуждается в принципе. Летайте в облаках дальше.
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17.04.2022 14:23 Відповісти
Хіба потрібен наказ щоб вибивати окупанта з власної землі, якщо випадає можливість та нагода? Після довготривалого очікування оперативна можливість може бути втрачена. Це ж не інтервенція в сусідню державу. Військові на Донбасі з власної ініціативи по можливості звільняли окуповані території, хоча їм потім наказали «відвести війська». Ірпінь здається також звільняли без особливого наказу добробати на тойотах.
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17.04.2022 15:39 Відповісти
Ну, без взаємодії між підрозділами, це буде другий Іловайськ, тож наказ має бути. Питання в тому, що влада нам завжди бреше: то немає людей, то немає озброєння, то ворог відступає - а воно все гірше й гірше, й кінця не має.
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17.04.2022 15:47 Відповісти
Главное, что он у тебя, *****, яйца не отбил, хотя стоило.
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18.04.2022 03:12 Відповісти
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17.04.2022 11:37 Відповісти
тим більше що скоро 2 травня, тим більш що перзидент обіцяв шашлики смажити
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17.04.2022 11:38 Відповісти
Давно смажать ...з москалів.
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17.04.2022 11:45 Відповісти
Вот только опа к этому никакого отношения не имеет
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17.04.2022 11:54 Відповісти
на пляжах Одессы....
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17.04.2022 11:39 Відповісти
510 там не будет по определению ведь пару десятков успели спасти но пару сотен наберёться
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17.04.2022 11:43 Відповісти
НічЧччого ви не розумієте в Одеському юморі!🤓🤣
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17.04.2022 11:53 Відповісти
Кто-спасти, где-спасти, кто их видел, спасенньіх то ? Что они говорят, где их фото и интерью ? Или они никому не интересньі ? Не распространяйте вражескую пропаганду.
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17.04.2022 11:56 Відповісти
Отрицательно спасенные👎☠
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17.04.2022 12:21 Відповісти
А, если у спасенных у кого ножку оторвало, у кого кусок жопы??? Они живы, а их фрагменты плавают.
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18.04.2022 03:08 Відповісти
Та спеціально вирощені в наших біолабораторіях бойові бички-русофоби вже все зачистили
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17.04.2022 12:07 Відповісти
565 уродов. 54 спасли турки. что они с ними там делают неизвестно. но чтото нехорошее.
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17.04.2022 12:18 Відповісти
Кому как... Туркам, я думаю, очень хорошо! Сразу столько Наташ сачком в море насобирали!
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17.04.2022 12:46 Відповісти
Турки выловили 54 жмурика и повезли их в качестве корма на фермы по разведению форели.
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18.04.2022 03:03 Відповісти
Чому їх не включили у загальну кількість знищеного особового складу, ті рекордні 20тис.?
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17.04.2022 15:44 Відповісти
на Одещині і не було боїв ,таких які велись в північних областях нашої держави,і які ведуться на сході і Харківщині тепер.
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17.04.2022 11:51 Відповісти
это плохо?
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17.04.2022 11:53 Відповісти
ЧФ раССії буде знищено і демілітаризовано!
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17.04.2022 11:56 Відповісти
Я так понимаю , раз москва все , а Нептуны есть , то можно Змеинный вернуть в Украину
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17.04.2022 12:04 Відповісти
Не провокуй
А ефект від цього .!?.
Чи аби покласти воїнів за камяний острів
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17.04.2022 12:07 Відповісти
Сам приплывет👍
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17.04.2022 12:22 Відповісти
Он итак Украинский.
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17.04.2022 13:15 Відповісти
Вобще то нет повода для бравурных статей в стиле СССР. Враг силён и коварен.
Просто будьте готовы тихо, заздалегiдь. Полно российских глаз и ушей в Одессе.
Одна "Москва" не решает исход войны. Врагу достаточно знать, что его найдут
на воде, на земле и под землей, т.е. в катакомбах.
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17.04.2022 12:41 Відповісти
Неижпапа, не жуй сопли!
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17.04.2022 12:47 Відповісти
Да НАТО нам не чета научились угандошивать москалей на отлично, но позерские фоточьки с пальцами в сторону окупантов, широко раздвинутые ноги по швам, пальцы на спусковом...Ну воины так не понтуются, ну поскромнее бы как-то зарисовывались. Украинский воин не тиктокер кадыровский.
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17.04.2022 13:02 Відповісти
Неїжпапа, а на хрєна ти потопив фрегат " Гетьман Сагайдачний" ? З "героїчних" кацапів приклад береш?
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17.04.2022 14:34 Відповісти
Півтораку дали героя за підірвані арсенали, Неїжпапі - віце-адмірала за власноруч потоплений "Сагайдачний". Чи може за те, що пролюбив в Маріуполі корабель управління?
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17.04.2022 14:58 Відповісти
Они ещё многого не знают. Про лаборатории, выращивающие боевых бычков или рапанов например! )) Какие-такие "нептуны"?? Бойтесь Черного моря кацапы! Оно не ваше!
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17.04.2022 15:03 Відповісти
При чому тут Неїжпапа та оборона Одеси? Він обороною Одеси не займається - єю керує командувач відповідного угруповання від Сухопутних військ! Це чистий піар, і не більше! І зверніть увагу на кольор стрічки на рукаві - хто в темі - той зрозуміє...
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17.04.2022 22:37 Відповісти
 
 