Одещина готова дати бій російському окупанту, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа. ФОТО

Одещина готова дати бій російському окупанту. Днями, командувач Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа вчергове відвідав оборонні позиції Одеси та Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Військово-Морських Сил Збройних Сил.

Як зазначається, керівник флоту перевірив організацію бойової служби та посилення об’єктів місцевої інфраструктури і поспілкувався з морськими піхотинцями, які перебувають на бойових постах. Командувач обговорив з керівним складом можливі сценарії територіальної оборони нашої країни з морського напрямку.

За його словами, ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем Збройних Сил України, Військово-Морські Сили разом з побратимами готові до відсічі сил і засобів російського окупанта.

"Саме завдяки оперативним діям військовослужбовців національного флоту разом з іншими підрозділами оборонного сектору було підготовлено та розгорнуто позиції для зустрічі ворога, з метою нанесення ефективного і нищівного удару по загарбникам", - йдеться у повідомленні.

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Також нагадується, що країна-окупант вже намагалась висадити свої диверсійні групи з моря, а також підходили на своїх кораблях до берегів Одещини, аби завдати ракетних ударів по мирному населенню та завдяки нашій артилерії дві морські цілі було вражено, а решта "без аналогові плавзасоби" країни-терориста бути відігнані.

"На жаль, російські "мироносці" і надалі намагаються підло обстрілювати Одещину з окупованого Севастополя та Криму, але Українська ППО зупиняє їх кровожерні плани", - резюмують у ВМС.





