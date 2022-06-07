Байден перед вторгненням РФ в Україну розсекретив дані розвідки
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Президент США Джо Байден 24 лютого розпорядився розсекретити розвідувальні дані щодо очікуваного вторгнення Росії в Україну. Це зробили через те, що партнери та союзники США скептично ставилися до слів про плани Москви на війну.
Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до їхніх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу було досить багато скептицизму", - сказала вона.
"Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав:"вам потрібно вийти і розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову спілкуватися і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливості російського вторгнення", - додала Гейнс.
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Большим интеллектом нынешний президент Украины (к сожалению) не отличается, но хотя бы нужно иметь советь ИЗВИНИТСЯ перед народом за свою довоенную позицию (и это не вопрос "веры" или "не верия")!
Почему сегодня нужно уговаривать зажравшуюся Европу прекратить финансировать преступный режим орков, тоже не понимаю! Нужно жестче быть и ПРИНЦИПИАЛЬНЕЕ, перекрыть трубы!
Якщо так - то тобі пора в бурсу; і відсвічувати на форумі тобі можна буде, коли здаш на атестат.