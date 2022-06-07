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Байден перед вторгненням РФ в Україну розсекретив дані розвідки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден 24 лютого розпорядився розсекретити розвідувальні дані щодо очікуваного вторгнення Росії в Україну. Це зробили через те, що партнери та союзники США скептично ставилися до слів про плани Москви на війну.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до їхніх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу було досить багато скептицизму", - сказала вона.

"Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав:"вам потрібно вийти і розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову спілкуватися і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливості російського вторгнення", - додала Гейнс.

Дивіться: "Слава Богу, що Байден і Джонсон виявилися патріотами України", - доброволець Володимир Регеша (Санта). ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+54
Не нагнетайте, сказал Зеля и поехал на шашлыки
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07.06.2022 07:06
+38
напомню чуть раньше зеленский "рассекретил" пленки российского агента деркача с переговорами Байдена и Порошенко. Большое уважение, Байдену, что после этого в интересах Украины он продолжил отношение с зеленским
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07.06.2022 07:13
+32
Після нашої перемоги не вистачит стовпів щоб повісити всіх зрадників.
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07.06.2022 07:05
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Після нашої перемоги не вистачит стовпів щоб повісити всіх зрадників.
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07.06.2022 07:05 Відповісти
Никого не повесят, всех наградят и сделают героями. Полстраны станут ветеранами и героями....
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07.06.2022 08:18 Відповісти
Починати потрібно вже.)
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07.06.2022 10:07 Відповісти
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07.06.2022 11:05 Відповісти
Не нагнетайте, сказал Зеля и поехал на шашлыки
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07.06.2022 07:06 Відповісти
... на шашліки с русни на фронт - ти забіл добавить.
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07.06.2022 10:35 Відповісти
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07.06.2022 11:01 Відповісти
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07.06.2022 11:04 Відповісти
Так і слідство по злочинах проти Майдана можна згадати, скажи тє, татаров-портянкін?
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07.06.2022 07:10 Відповісти
напомню чуть раньше зеленский "рассекретил" пленки российского агента деркача с переговорами Байдена и Порошенко. Большое уважение, Байдену, что после этого в интересах Украины он продолжил отношение с зеленским
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07.06.2022 07:13 Відповісти
"плівки диркача" не були "чуть раніше". Вони були за півтора року до 24/02.22. "Чуть раніше" були фейкові "плівки бігуса" з брехнею на Пороха.
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07.06.2022 09:18 Відповісти
Особых секретов ни у "слуг", ни у рыгов не было. Все они (кто хотел) или сами заранее свалили (в т.ч. в Парашу), или родственников вывезли. Один Юзик остался, т.к. он ни в какой транспорт не влез. Получился из него Боневтик второй, но только сильно замаскированный.
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07.06.2022 07:16 Відповісти
У Юзіка були важливі справи в Україні - він щебень на велике крадівництво продавав.
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07.06.2022 07:28 Відповісти
А что Байдену оставалось делать, если буба криворогий по заданию *****, чтобы ВСУ не были готовы к войне, блеял о шашлыках в мае.
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07.06.2022 07:21 Відповісти
Шашлики з кацапів гарні були. Ну, може дещо раніше.
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07.06.2022 09:27 Відповісти
Сватами їх , сватами ...
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07.06.2022 11:02 Відповісти
Саме прикро те,що дехто не вірив в це,поки під вікнами не загрохотало.Згадайте прийняття змін у бюджет,за пару-трійку діб до наступу рашистів.Один гетьманцев чого вартий.А таких "гетьманцевих" хоть греблю гати.А де подівся Юзік?Де те тіло?В окопах?😊
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07.06.2022 07:42 Відповісти
Переклад з CNN зроблений з помилкою. CNN каже, що Байден розсекретив розвідданні НАПЕРЕДОДНІ 24-го лютого.
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07.06.2022 08:02 Відповісти
Перед і напередодні по суті слова синоніми.
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07.06.2022 08:40 Відповісти
А я прекрасно помню, как русские трампомпоны тут всерались, рассказывая про рыжего мудака))))
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07.06.2022 08:18 Відповісти
а от я прекрасно пам'ятаю, як ти в той час разом подляком/дермаком заперечував розсекречені Байденом інфи про те, лапті підуть на Україну з новою навалою.
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07.06.2022 09:23 Відповісти
Никто не верил и врут, что готовились. Если бы готовились, рашисты не оказались бы через два дня возле Киева. Смерти и страдания Бучи, Гостомеля и других городов и сел Киевской обл. На их совести....
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07.06.2022 08:24 Відповісти
Це ж саме було донесено "зе владі" набагато скоріше, але "асвальт"св'яте, а Україна то таке(корито)Очільник ЦРУ відвідав Україну через загрозу російського вторгнення - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2022
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07.06.2022 09:01 Відповісти
Я вообще не понимаю, о чем речь? Военное положение должно было введено еще в июле 2014-го с одновременным перекрытием ВСЕХ ГАЗОПОРОДОВ и НЕФТЕПРОВОДОВ! Нынешние при власти любят кивать об ответвености Офшаренко (и она действительно есть), но почему-то "забывают" о своей собственой ответснености (за проявленую БЕЗОТВЕТСВЕННОСТЬ)!
Большим интеллектом нынешний президент Украины (к сожалению) не отличается, но хотя бы нужно иметь советь ИЗВИНИТСЯ перед народом за свою довоенную позицию (и это не вопрос "веры" или "не верия")!
Почему сегодня нужно уговаривать зажравшуюся Европу прекратить финансировать преступный режим орков, тоже не понимаю! Нужно жестче быть и ПРИНЦИПИАЛЬНЕЕ, перекрыть трубы!
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07.06.2022 09:01 Відповісти
і ти хочеш сказати, що в 2014-му більшість сильних світу цього (в разі вчинення пропонованих тобою дій) вступилася би за Україну так само, як після 24/02.22р.?
Якщо так - то тобі пора в бурсу; і відсвічувати на форумі тобі можна буде, коли здаш на атестат.
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07.06.2022 09:27 Відповісти
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07.06.2022 11:13 Відповісти
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07.06.2022 11:14 Відповісти
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07.06.2022 23:29 Відповісти
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07.06.2022 23:31 Відповісти
 
 