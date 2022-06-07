Байден перед вторгненням РФ в Україну розсекретив дані розвідки

Президент США Джо Байден 24 лютого розпорядився розсекретити розвідувальні дані щодо очікуваного вторгнення Росії в Україну. Це зробили через те, що партнери та союзники США скептично ставилися до слів про плани Москви на війну.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до їхніх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу було досить багато скептицизму", - сказала вона.

"Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав:"вам потрібно вийти і розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову спілкуватися і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливості російського вторгнення", - додала Гейнс.

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