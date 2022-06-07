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Новости Война в Украине
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Байден перед вторжением РФ в Украину рассекретил данные разведки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден 24 февраля распорядился рассекретить разведывательные данные по ожидаемому вторжению России в Украину. Это сделали потому, что партнеры и союзники США скептически относились к словам о планах Москвы на войну.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к их собеседникам, они обнаружили, что на этот счет было достаточно много скептицизма", - сказала она.

"Как следствие, президент вернулся к нам и сказал:" вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова общаться и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к, в сущности, возможности российского вторжения", - добавила Гейнс.

Также читайте: За 100 дней войны армия РФ не достигла ни одной из стратегических целей, - британская разведка

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
Не нагнетайте, сказал Зеля и поехал на шашлыки
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07.06.2022 07:06
+38
напомню чуть раньше зеленский "рассекретил" пленки российского агента деркача с переговорами Байдена и Порошенко. Большое уважение, Байдену, что после этого в интересах Украины он продолжил отношение с зеленским
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07.06.2022 07:13
+32
Після нашої перемоги не вистачит стовпів щоб повісити всіх зрадників.
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07.06.2022 07:05
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Після нашої перемоги не вистачит стовпів щоб повісити всіх зрадників.
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07.06.2022 07:05 Ответить
Никого не повесят, всех наградят и сделают героями. Полстраны станут ветеранами и героями....
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07.06.2022 08:18 Ответить
Починати потрібно вже.)
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07.06.2022 10:07 Ответить
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07.06.2022 11:05 Ответить
Не нагнетайте, сказал Зеля и поехал на шашлыки
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07.06.2022 07:06 Ответить
... на шашліки с русни на фронт - ти забіл добавить.
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07.06.2022 10:35 Ответить
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07.06.2022 11:01 Ответить
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07.06.2022 11:04 Ответить
Так і слідство по злочинах проти Майдана можна згадати, скажи тє, татаров-портянкін?
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07.06.2022 07:10 Ответить
напомню чуть раньше зеленский "рассекретил" пленки российского агента деркача с переговорами Байдена и Порошенко. Большое уважение, Байдену, что после этого в интересах Украины он продолжил отношение с зеленским
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07.06.2022 07:13 Ответить
"плівки диркача" не були "чуть раніше". Вони були за півтора року до 24/02.22. "Чуть раніше" були фейкові "плівки бігуса" з брехнею на Пороха.
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07.06.2022 09:18 Ответить
Особых секретов ни у "слуг", ни у рыгов не было. Все они (кто хотел) или сами заранее свалили (в т.ч. в Парашу), или родственников вывезли. Один Юзик остался, т.к. он ни в какой транспорт не влез. Получился из него Боневтик второй, но только сильно замаскированный.
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07.06.2022 07:16 Ответить
У Юзіка були важливі справи в Україні - він щебень на велике крадівництво продавав.
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07.06.2022 07:28 Ответить
А что Байдену оставалось делать, если буба криворогий по заданию *****, чтобы ВСУ не были готовы к войне, блеял о шашлыках в мае.
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07.06.2022 07:21 Ответить
Шашлики з кацапів гарні були. Ну, може дещо раніше.
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07.06.2022 09:27 Ответить
Сватами їх , сватами ...
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07.06.2022 11:02 Ответить
Саме прикро те,що дехто не вірив в це,поки під вікнами не загрохотало.Згадайте прийняття змін у бюджет,за пару-трійку діб до наступу рашистів.Один гетьманцев чого вартий.А таких "гетьманцевих" хоть греблю гати.А де подівся Юзік?Де те тіло?В окопах?😊
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07.06.2022 07:42 Ответить
Переклад з CNN зроблений з помилкою. CNN каже, що Байден розсекретив розвідданні НАПЕРЕДОДНІ 24-го лютого.
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07.06.2022 08:02 Ответить
Перед і напередодні по суті слова синоніми.
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07.06.2022 08:40 Ответить
А я прекрасно помню, как русские трампомпоны тут всерались, рассказывая про рыжего мудака))))
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07.06.2022 08:18 Ответить
а от я прекрасно пам'ятаю, як ти в той час разом подляком/дермаком заперечував розсекречені Байденом інфи про те, лапті підуть на Україну з новою навалою.
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07.06.2022 09:23 Ответить
Никто не верил и врут, что готовились. Если бы готовились, рашисты не оказались бы через два дня возле Киева. Смерти и страдания Бучи, Гостомеля и других городов и сел Киевской обл. На их совести....
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07.06.2022 08:24 Ответить
Це ж саме було донесено "зе владі" набагато скоріше, але "асвальт"св'яте, а Україна то таке(корито)Очільник ЦРУ відвідав Україну через загрозу російського вторгнення - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2022
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07.06.2022 09:01 Ответить
Я вообще не понимаю, о чем речь? Военное положение должно было введено еще в июле 2014-го с одновременным перекрытием ВСЕХ ГАЗОПОРОДОВ и НЕФТЕПРОВОДОВ! Нынешние при власти любят кивать об ответвености Офшаренко (и она действительно есть), но почему-то "забывают" о своей собственой ответснености (за проявленую БЕЗОТВЕТСВЕННОСТЬ)!
Большим интеллектом нынешний президент Украины (к сожалению) не отличается, но хотя бы нужно иметь советь ИЗВИНИТСЯ перед народом за свою довоенную позицию (и это не вопрос "веры" или "не верия")!
Почему сегодня нужно уговаривать зажравшуюся Европу прекратить финансировать преступный режим орков, тоже не понимаю! Нужно жестче быть и ПРИНЦИПИАЛЬНЕЕ, перекрыть трубы!
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07.06.2022 09:01 Ответить
і ти хочеш сказати, що в 2014-му більшість сильних світу цього (в разі вчинення пропонованих тобою дій) вступилася би за Україну так само, як після 24/02.22р.?
Якщо так - то тобі пора в бурсу; і відсвічувати на форумі тобі можна буде, коли здаш на атестат.
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07.06.2022 09:27 Ответить
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07.06.2022 11:13 Ответить
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07.06.2022 11:14 Ответить
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07.06.2022 23:29 Ответить
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07.06.2022 23:31 Ответить
 
 