Байден перед вторжением РФ в Украину рассекретил данные разведки

Президент США Джо Байден 24 февраля распорядился рассекретить разведывательные данные по ожидаемому вторжению России в Украину. Это сделали потому, что партнеры и союзники США скептически относились к словам о планах Москвы на войну.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к их собеседникам, они обнаружили, что на этот счет было достаточно много скептицизма", - сказала она.

"Как следствие, президент вернулся к нам и сказал:" вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова общаться и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к, в сущности, возможности российского вторжения", - добавила Гейнс.

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