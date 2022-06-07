Байден перед вторжением РФ в Украину рассекретил данные разведки
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден 24 февраля распорядился рассекретить разведывательные данные по ожидаемому вторжению России в Украину. Это сделали потому, что партнеры и союзники США скептически относились к словам о планах Москвы на войну.
Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к их собеседникам, они обнаружили, что на этот счет было достаточно много скептицизма", - сказала она.
"Как следствие, президент вернулся к нам и сказал:" вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова общаться и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к, в сущности, возможности российского вторжения", - добавила Гейнс.
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Большим интеллектом нынешний президент Украины (к сожалению) не отличается, но хотя бы нужно иметь советь ИЗВИНИТСЯ перед народом за свою довоенную позицию (и это не вопрос "веры" или "не верия")!
Почему сегодня нужно уговаривать зажравшуюся Европу прекратить финансировать преступный режим орков, тоже не понимаю! Нужно жестче быть и ПРИНЦИПИАЛЬНЕЕ, перекрыть трубы!
Якщо так - то тобі пора в бурсу; і відсвічувати на форумі тобі можна буде, коли здаш на атестат.