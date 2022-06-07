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Утримання одного полоненого росіянина коштує Україні 3000 грн на місяць, - Мінюст

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

окупанти,полонені

Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3000 гривень. Додаткові витрати необхідні на медичне обладнання, ліки та зарплату персоналу.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Наше завдання мінімум - утримувати військовополонених у таких умовах, аби потім ніхто не міг говорити про те, що ми катуємо таких осіб, вчиняємо воєнні злочини щодо них тощо. Російські військовополонені - це, у першу чергу, обмінний фонд, щоб наших українських захисників визволити із ворожого полону", - розповів Малюська.

За його словами, такі витрати на утримання полонених виправдані, адже умови для них мають відповідати Женевській конвенції.

Росіяни ж до українських полонених ставляться по-різному, додав Малсюька. До когось ставлення стабільно нейтральне. Когось утримують в неналежних умовах, а когось і катують.

Також читайте: На заході України створили табір для військовополонених РФ, - Малюська

"Ще раз наголошу: ми - цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе у руках та робити все у межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога, який перебуває за межами цивілізації. Зараз усі ми є свідками роботи об’єднаної цивілізації в рамках верховенства права проти варварів, які такими правилами гребують", - сказав міністр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Шо там с пенсиями для своих граждан? За каким таким хером, человек с 30 лет стажа получает 2300 грн в месяц????????????

Так питухам еще не нужно платить коммунальные и медикаменты!
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07.06.2022 08:04
+27
То може пенсіонерам здаватися в полон??
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07.06.2022 08:13
+24
Мать имеет вторую группу инвалидности и получает 2000 сраных гривень пенсии. 6500 гривень положенных за потерю работы так и не дали. Зато кормить и лечить орков это маст хев.
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07.06.2022 08:08
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Навіщо цю орду брати в полон? Вони мають залишитися гнити там, куди прийгли зі зброєю. Я розумію обмін полоненими, але вони тут такого натворили, що життя для них розкіш.
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07.06.2022 07:58 Відповісти
Тез кого ***** не меняет, надо продавать Кадырову. Там в кадыровской Чечне много руцьких рабов по аулам батрачат
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07.06.2022 08:00 Відповісти
Шо там с пенсиями для своих граждан? За каким таким хером, человек с 30 лет стажа получает 2300 грн в месяц????????????

Так питухам еще не нужно платить коммунальные и медикаменты!
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07.06.2022 08:04 Відповісти
у петухов субсидия от Зеленского в 100% всех комунальных, то ж не пенсионеры, заслужили б@ядь
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07.06.2022 16:07 Відповісти
Які ліки? Зельонку пити, щоб вавки в голові лікувати - не поможе, бо все одно мозгів нема.
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07.06.2022 08:05 Відповісти
Не могу понять, почему Россия пытается постоянно быть похожей на Украину, историю России списали с истории Украины, название «Россия» украли, хотя в составе России нет русской народности, религию украли, песни поют украинские. Высший законодательный орган России называется «Государственная дума». «Дума» это украинское слово, по русскому это мысль. И называться она должна «Государственная мысль». Хотя я ее бы назвал после нападения на Украину - «Государственной дурью» имени Ленина.
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07.06.2022 08:05 Відповісти
Дати дерев'яні совочки, щоб самі собі лободу вирощували і жерли, сволота.
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07.06.2022 08:06 Відповісти
Мать имеет вторую группу инвалидности и получает 2000 сраных гривень пенсии. 6500 гривень положенных за потерю работы так и не дали. Зато кормить и лечить орков это маст хев.
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07.06.2022 08:08 Відповісти
В расход.
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07.06.2022 08:09 Відповісти
Населенню не мае за що жити!!!!
Їім як життя????
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07.06.2022 08:11 Відповісти
шо то пацанчики заигрались в цивилизацию! Доиграетесь!
Не больше 1000 грн в месяц сойдет!

Средства гигиены им еще, а они знают что это?
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07.06.2022 08:13 Відповісти
Им же курс первичной гигиены в начале пленения проводят. И практические занятия по использованию унитаза.
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07.06.2022 09:19 Відповісти
То може пенсіонерам здаватися в полон??
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07.06.2022 08:13 Відповісти
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07.06.2022 08:48 Відповісти
Моя бабуля получает 2000, имеет смысл !!!
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07.06.2022 10:51 Відповісти
Нехай відбудовують все те, що зруйнували за миску баланди!
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07.06.2022 08:18 Відповісти
А мне, который потерял благодаря этим мразям все и теперь скитаюсь как бомж на старости лет, аж две тысячи. И то не всегда. Ни в чем себе не отказывай.
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07.06.2022 08:18 Відповісти
Ты хоть не всегда но 2 тыс получаешь. Мне так и не дали ни разу.
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07.06.2022 08:34 Відповісти
Нехай самі собі заробляють на тарілку баланди. Використовувати на самих важких роботах. А то вигадали для них санаторій.
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07.06.2022 08:27 Відповісти
по женевській конвенції не положено, розцінюється як рабський труд))))
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07.06.2022 08:35 Відповісти
А по какой конвенции пенсионеры ещё больше обнищали, при текущих ценах на продукты ?
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07.06.2022 10:53 Відповісти
Просто интересно какие критерии содержания военнопленных. Неужели их нужно содержать качественнее чем их охранники с семьями могут позволить содержать себя. Действительно, пенсия минус комуналка не оставляет шансов тратить на себя три тысячи в месяц. А если бы мы воевали с Америкой, то что, на пленных американцев нужно было бы тратить 3 тысячи долларов в месяц что бы не унижать их достоинство? Может слегка пересмотреть траты, пускай мивину покушают с пустым чаем. Наши же люди не умирают от такой пищи.
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07.06.2022 08:33 Відповісти
На восстановление инфраструктуры их, пускай отрабатывают!
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07.06.2022 08:36 Відповісти
Гарного собаку краще утримувати ніж москаля.
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07.06.2022 08:43 Відповісти
не зрозуміла мета цієї писанини.
Полонених потрібно утримувати і це звісно збиткова стаття. А от жалюгідний розмір пенсій це приниження і фактичне знущання над власним населенням.
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07.06.2022 08:50 Відповісти
які полонені ? хіба нам чи ми комусь об'явили війну ? ми утримуємо терористів, до них має бути інше ставлення
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07.06.2022 09:08 Відповісти
Може треба запитати у їх родичів..чи не хотять вони своє чадо копієчкою підтримати, бо у нас на них грошей нема... лікуй їх, корми, а вони тварі прийшли винищити українську націю
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07.06.2022 09:01 Відповісти
дороговато... надо сделать как на Востоке в зиндане - не кормят, не поят... если родственники или знакомые кормят-поят - ешь-пей... никто не приносит и ты добыть не можешь - так и живи... а тратить на вонючего кацапа деньги на жратву, гигиену - нет смысла...
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07.06.2022 09:05 Відповісти
пусть русня собирает помощь для своих пленных, они богатые, для них это копейки
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07.06.2022 09:09 Відповісти
Ана меня пенсионера тратит 1934 гр. И это на окупированной територии.СМЕШНО
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07.06.2022 09:33 Відповісти
на окупованій території даже платить Україна? коли там окупант повинен платити.
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07.06.2022 09:46 Відповісти
Ну ты Спец ! Кто на окупированную територию гривну завозит. Может ТЫ???
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07.06.2022 09:51 Відповісти
Жванецкая конвекция
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07.06.2022 09:44 Відповісти
запевняю 3000 це тільки на харчування ,з усіма адмін витратами ця сума буде з чотирма нулями!
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07.06.2022 09:53 Відповісти
Та вони повинні працювати по відновленню інфраструктури. Така проблема є і по всій території України.
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07.06.2022 09:54 Відповісти
знакомый получает 2100 гривен(минималка) - стаж 27 лет
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07.06.2022 10:34 Відповісти
Знищ кацапського окупанта - заощадь бюджету країни 36 тис. на рік.
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07.06.2022 10:44 Відповісти
Как на/счёт работ по восстановлению
И особенно в тех местах которые обстреливают Россия
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07.06.2022 10:54 Відповісти
Совсем ******! Содержание пленного подонка 3000грн, содержание потенциального предателя-колаборанта мусора ~50 000грн...
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07.06.2022 11:06 Відповісти
А моей матушке пенсию 2300грн дают, потому что стаж украли до 1980 года, сказали все утеряно и архивы только с 1980 года.
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07.06.2022 11:07 Відповісти
На этих ублюдков не распространяется Женевская конвенция - они не военнопленные. так как параша не объявляла войну Украине. Они - бандюки, убивавшие мирное население и военнослужащих ВСУ, грабивших гражданских и разрушавших дома.
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07.06.2022 11:52 Відповісти
меняю двух котов на двух пленных(если будут хотя бы мышей ловить)..буду в плюсе
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07.06.2022 23:04 Відповісти
Може б цих кацапських довбойобів хоча б на розбір завалів посилати, хай працюють, тварюки...
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08.06.2022 17:56 Відповісти
 
 