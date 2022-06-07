Утримання одного полоненого росіянина коштує Україні 3000 грн на місяць, - Мінюст
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Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3000 гривень. Додаткові витрати необхідні на медичне обладнання, ліки та зарплату персоналу.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.
"Наше завдання мінімум - утримувати військовополонених у таких умовах, аби потім ніхто не міг говорити про те, що ми катуємо таких осіб, вчиняємо воєнні злочини щодо них тощо. Російські військовополонені - це, у першу чергу, обмінний фонд, щоб наших українських захисників визволити із ворожого полону", - розповів Малюська.
За його словами, такі витрати на утримання полонених виправдані, адже умови для них мають відповідати Женевській конвенції.
Росіяни ж до українських полонених ставляться по-різному, додав Малсюька. До когось ставлення стабільно нейтральне. Когось утримують в неналежних умовах, а когось і катують.
"Ще раз наголошу: ми - цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе у руках та робити все у межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога, який перебуває за межами цивілізації. Зараз усі ми є свідками роботи об’єднаної цивілізації в рамках верховенства права проти варварів, які такими правилами гребують", - сказав міністр.
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Так питухам еще не нужно платить коммунальные и медикаменты!
Їім як життя????
Не больше 1000 грн в месяц сойдет!
Средства гигиены им еще, а они знают что это?
Полонених потрібно утримувати і це звісно збиткова стаття. А от жалюгідний розмір пенсій це приниження і фактичне знущання над власним населенням.
И особенно в тех местах которые обстреливают Россия