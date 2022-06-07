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Новости Общество
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плен (2355) пленные (1838) Малюська Денис (292)

Содержание одного пленного россиянина стоит Украине 3000 грн в месяц, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Общество

окупанти,полонені

Ежемесячно на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного нужно 3000 гривен. Дополнительные расходы необходимы на медицинское оборудование, лекарства и зарплату персонала.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Наша задача минимум - содержать военнопленных в таких условиях, чтобы потом никто не мог говорить о том, что мы пытаем таких лиц, совершаем военные преступления в отношении них и т.д. Российские военнопленные - это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы наших украинских защитников освободить из вражеского плена", - рассказал Малюська.

По его словам, такие расходы на содержание пленников оправданы, ведь условия должны соответствовать Женевской конвенции.

Россияне же к украинским пленным относятся по-разному, добавил Малсюька. К кому отношение стабильно нейтральное. Кого-то содержат в ненадлежащих условиях, а кого-то и пытают.

Читайте: На западе Украины создали лагерь для военнопленных РФ, - Малюська

"Еще раз подчеркну: мы - цивилизованная страна, а это обязывает держать себя в руках и делать все в рамках международных норм, не позволяя себе опускаться до уровня врага, который находится за пределами цивилизации. Сейчас все мы являемся свидетелями работы объединенной цивилизации в рамках верховенства права против варваров, которые такими правилами гнушаются", - сказал министр.
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Топ комментарии
+33
Шо там с пенсиями для своих граждан? За каким таким хером, человек с 30 лет стажа получает 2300 грн в месяц????????????

Так питухам еще не нужно платить коммунальные и медикаменты!
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07.06.2022 08:04
+27
То може пенсіонерам здаватися в полон??
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07.06.2022 08:13
+24
Мать имеет вторую группу инвалидности и получает 2000 сраных гривень пенсии. 6500 гривень положенных за потерю работы так и не дали. Зато кормить и лечить орков это маст хев.
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07.06.2022 08:08
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Навіщо цю орду брати в полон? Вони мають залишитися гнити там, куди прийгли зі зброєю. Я розумію обмін полоненими, але вони тут такого натворили, що життя для них розкіш.
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07.06.2022 07:58 Ответить
Тез кого ***** не меняет, надо продавать Кадырову. Там в кадыровской Чечне много руцьких рабов по аулам батрачат
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07.06.2022 08:00 Ответить
Шо там с пенсиями для своих граждан? За каким таким хером, человек с 30 лет стажа получает 2300 грн в месяц????????????

Так питухам еще не нужно платить коммунальные и медикаменты!
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07.06.2022 08:04 Ответить
у петухов субсидия от Зеленского в 100% всех комунальных, то ж не пенсионеры, заслужили б@ядь
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07.06.2022 16:07 Ответить
Які ліки? Зельонку пити, щоб вавки в голові лікувати - не поможе, бо все одно мозгів нема.
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07.06.2022 08:05 Ответить
Не могу понять, почему Россия пытается постоянно быть похожей на Украину, историю России списали с истории Украины, название «Россия» украли, хотя в составе России нет русской народности, религию украли, песни поют украинские. Высший законодательный орган России называется «Государственная дума». «Дума» это украинское слово, по русскому это мысль. И называться она должна «Государственная мысль». Хотя я ее бы назвал после нападения на Украину - «Государственной дурью» имени Ленина.
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07.06.2022 08:05 Ответить
Дати дерев'яні совочки, щоб самі собі лободу вирощували і жерли, сволота.
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07.06.2022 08:06 Ответить
Мать имеет вторую группу инвалидности и получает 2000 сраных гривень пенсии. 6500 гривень положенных за потерю работы так и не дали. Зато кормить и лечить орков это маст хев.
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07.06.2022 08:08 Ответить
В расход.
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07.06.2022 08:09 Ответить
Населенню не мае за що жити!!!!
Їім як життя????
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07.06.2022 08:11 Ответить
шо то пацанчики заигрались в цивилизацию! Доиграетесь!
Не больше 1000 грн в месяц сойдет!

Средства гигиены им еще, а они знают что это?
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07.06.2022 08:13 Ответить
Им же курс первичной гигиены в начале пленения проводят. И практические занятия по использованию унитаза.
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07.06.2022 09:19 Ответить
То може пенсіонерам здаватися в полон??
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07.06.2022 08:13 Ответить
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07.06.2022 08:48 Ответить
Моя бабуля получает 2000, имеет смысл !!!
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07.06.2022 10:51 Ответить
Нехай відбудовують все те, що зруйнували за миску баланди!
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07.06.2022 08:18 Ответить
А мне, который потерял благодаря этим мразям все и теперь скитаюсь как бомж на старости лет, аж две тысячи. И то не всегда. Ни в чем себе не отказывай.
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07.06.2022 08:18 Ответить
Ты хоть не всегда но 2 тыс получаешь. Мне так и не дали ни разу.
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07.06.2022 08:34 Ответить
Нехай самі собі заробляють на тарілку баланди. Використовувати на самих важких роботах. А то вигадали для них санаторій.
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07.06.2022 08:27 Ответить
по женевській конвенції не положено, розцінюється як рабський труд))))
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07.06.2022 08:35 Ответить
А по какой конвенции пенсионеры ещё больше обнищали, при текущих ценах на продукты ?
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07.06.2022 10:53 Ответить
Просто интересно какие критерии содержания военнопленных. Неужели их нужно содержать качественнее чем их охранники с семьями могут позволить содержать себя. Действительно, пенсия минус комуналка не оставляет шансов тратить на себя три тысячи в месяц. А если бы мы воевали с Америкой, то что, на пленных американцев нужно было бы тратить 3 тысячи долларов в месяц что бы не унижать их достоинство? Может слегка пересмотреть траты, пускай мивину покушают с пустым чаем. Наши же люди не умирают от такой пищи.
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07.06.2022 08:33 Ответить
На восстановление инфраструктуры их, пускай отрабатывают!
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07.06.2022 08:36 Ответить
Гарного собаку краще утримувати ніж москаля.
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07.06.2022 08:43 Ответить
не зрозуміла мета цієї писанини.
Полонених потрібно утримувати і це звісно збиткова стаття. А от жалюгідний розмір пенсій це приниження і фактичне знущання над власним населенням.
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07.06.2022 08:50 Ответить
які полонені ? хіба нам чи ми комусь об'явили війну ? ми утримуємо терористів, до них має бути інше ставлення
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07.06.2022 09:08 Ответить
Може треба запитати у їх родичів..чи не хотять вони своє чадо копієчкою підтримати, бо у нас на них грошей нема... лікуй їх, корми, а вони тварі прийшли винищити українську націю
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07.06.2022 09:01 Ответить
дороговато... надо сделать как на Востоке в зиндане - не кормят, не поят... если родственники или знакомые кормят-поят - ешь-пей... никто не приносит и ты добыть не можешь - так и живи... а тратить на вонючего кацапа деньги на жратву, гигиену - нет смысла...
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07.06.2022 09:05 Ответить
пусть русня собирает помощь для своих пленных, они богатые, для них это копейки
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07.06.2022 09:09 Ответить
Ана меня пенсионера тратит 1934 гр. И это на окупированной територии.СМЕШНО
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07.06.2022 09:33 Ответить
на окупованій території даже платить Україна? коли там окупант повинен платити.
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07.06.2022 09:46 Ответить
Ну ты Спец ! Кто на окупированную територию гривну завозит. Может ТЫ???
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07.06.2022 09:51 Ответить
Жванецкая конвекция
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07.06.2022 09:44 Ответить
запевняю 3000 це тільки на харчування ,з усіма адмін витратами ця сума буде з чотирма нулями!
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07.06.2022 09:53 Ответить
Та вони повинні працювати по відновленню інфраструктури. Така проблема є і по всій території України.
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07.06.2022 09:54 Ответить
знакомый получает 2100 гривен(минималка) - стаж 27 лет
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07.06.2022 10:34 Ответить
Знищ кацапського окупанта - заощадь бюджету країни 36 тис. на рік.
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07.06.2022 10:44 Ответить
Как на/счёт работ по восстановлению
И особенно в тех местах которые обстреливают Россия
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07.06.2022 10:54 Ответить
Совсем ******! Содержание пленного подонка 3000грн, содержание потенциального предателя-колаборанта мусора ~50 000грн...
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07.06.2022 11:06 Ответить
А моей матушке пенсию 2300грн дают, потому что стаж украли до 1980 года, сказали все утеряно и архивы только с 1980 года.
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07.06.2022 11:07 Ответить
На этих ублюдков не распространяется Женевская конвенция - они не военнопленные. так как параша не объявляла войну Украине. Они - бандюки, убивавшие мирное население и военнослужащих ВСУ, грабивших гражданских и разрушавших дома.
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07.06.2022 11:52 Ответить
меняю двух котов на двух пленных(если будут хотя бы мышей ловить)..буду в плюсе
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07.06.2022 23:04 Ответить
Може б цих кацапських довбойобів хоча б на розбір завалів посилати, хай працюють, тварюки...
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08.06.2022 17:56 Ответить
 
 