Содержание одного пленного россиянина стоит Украине 3000 грн в месяц, - Минюст
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Ежемесячно на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного нужно 3000 гривен. Дополнительные расходы необходимы на медицинское оборудование, лекарства и зарплату персонала.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Наша задача минимум - содержать военнопленных в таких условиях, чтобы потом никто не мог говорить о том, что мы пытаем таких лиц, совершаем военные преступления в отношении них и т.д. Российские военнопленные - это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы наших украинских защитников освободить из вражеского плена", - рассказал Малюська.
По его словам, такие расходы на содержание пленников оправданы, ведь условия должны соответствовать Женевской конвенции.
Россияне же к украинским пленным относятся по-разному, добавил Малсюька. К кому отношение стабильно нейтральное. Кого-то содержат в ненадлежащих условиях, а кого-то и пытают.
"Еще раз подчеркну: мы - цивилизованная страна, а это обязывает держать себя в руках и делать все в рамках международных норм, не позволяя себе опускаться до уровня врага, который находится за пределами цивилизации. Сейчас все мы являемся свидетелями работы объединенной цивилизации в рамках верховенства права против варваров, которые такими правилами гнушаются", - сказал министр.
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Так питухам еще не нужно платить коммунальные и медикаменты!
Їім як життя????
Не больше 1000 грн в месяц сойдет!
Средства гигиены им еще, а они знают что это?
Полонених потрібно утримувати і це звісно збиткова стаття. А от жалюгідний розмір пенсій це приниження і фактичне знущання над власним населенням.
И особенно в тех местах которые обстреливают Россия