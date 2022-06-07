Содержание одного пленного россиянина стоит Украине 3000 грн в месяц, - Минюст

Ежемесячно на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного нужно 3000 гривен. Дополнительные расходы необходимы на медицинское оборудование, лекарства и зарплату персонала.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Наша задача минимум - содержать военнопленных в таких условиях, чтобы потом никто не мог говорить о том, что мы пытаем таких лиц, совершаем военные преступления в отношении них и т.д. Российские военнопленные - это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы наших украинских защитников освободить из вражеского плена", - рассказал Малюська.

По его словам, такие расходы на содержание пленников оправданы, ведь условия должны соответствовать Женевской конвенции.

Россияне же к украинским пленным относятся по-разному, добавил Малсюька. К кому отношение стабильно нейтральное. Кого-то содержат в ненадлежащих условиях, а кого-то и пытают.

Читайте: На западе Украины создали лагерь для военнопленных РФ, - Малюська

"Еще раз подчеркну: мы - цивилизованная страна, а это обязывает держать себя в руках и делать все в рамках международных норм, не позволяя себе опускаться до уровня врага, который находится за пределами цивилизации. Сейчас все мы являемся свидетелями работы объединенной цивилизации в рамках верховенства права против варваров, которые такими правилами гнушаются", - сказал министр.