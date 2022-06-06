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На западе Украины создали лагерь для военнопленных РФ, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр юстиции Денис Малюська сообщил о создании лагеря для военнопленных из России в одной из западных областей Украины.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".
"Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те, в отношении которых нет ближайших ожиданий обмена", - сказал министр.
По его словам, россиян, которые только попали в плен или есть планы их обменять, размещают в учреждениях Минюста.
Малюська отметил, что уровень содержания военнопленных "чуть лучше, чем содержание заключенного или осужденного": у них есть доступ к Красному Кресту, лучшее питание и средства гигиены.
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Пожалуйста, подождите...
Ти ж вмієш організовувати платні послуги !
На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних
Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої «ДНР». Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.
«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», - розповідає вояка з позивним «сєдой».
А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?»
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у цього фанзії більше, дай лише волю
як то кажуть: нам сцуть в очі, а ми - то божа роса.
ви серьозно ?
фізично та розумово
і ось о сьо оце (а інакше й не назвеш!) хтось записує нам у браття !
ГЛУМ !!!!
Пішов на кухню до холодильника - щось закортіло копченої корейки 🥩🥩🥩
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
20 ч. ·
І знов прошу "допомоги залу", теж "по роботі". Маю враження, що в мережі цю інфу зачищено, але, може, хтось пам'ятає й, на відміну од мене, зберіг лінк/скрін/що-небудь: десь у січні 2014-го, коли Майдан іще стояв, але (якщо не помиляюсь) ДО "Вогняного Водохреща", з'явилось в інеті (навіть чи не в газеті якійсь тодішній?) повідомлення, буцім під Києвом будується концтабір для майданівців (!). Чи то на 20, чи на 50 тис. душ - точної цифри моя пам'ять не зберегла, як і точного датування, отож помилки в деталях можливі, але не в самому факті: новина така була, і жодних підстав їй не вірити не було ні тоді, ні згодом, коли весною того самого року рос. ЗМІ рвонули поширювати фейки, буцім "украинская хунта" будує концтабори для жителів Донбасу, - за старим путінсько-гебешним правилом дзеркалки ("кто обзьівается, сам так назьівается"). Так ось, про ці пізніші фейки інформація є, а про січневе "першоджерело" чомусь не знаходжу, - а дуже треба, поможіть, люди добрі, хто чим може!))
(Зрештою, не тільки для істориків воно не без інтересу - не виключено, що ті 40 тис. мішків для трупів, котрі рос. армія взяла з собою в Україну вже цього року, так само з 2014-го були десь на складах дожидались, як і їхні, протерміновані на 7 рр., сухпаї... в усякому разі, цей "хвостик" не хотілось би губити, бо про план путінської "спецоперації 2014-го" ми все ще знаємо ганебно мало, а цілком може бути, що він звідтоді особливо-то й не мінявся...)
Табір для полонених. Кремезний, ситий, із отакенною пикою наглядач зважує на вагах кацапів:
15 кг. У газову камеру. Наступний.
15 кг. У газову камеру. Наступний.
20 кг... Ого! А ти, кабанчику, ще попрацюєш...
наші Воїни навіть в полоні тримають себе гідно
"Уважаемые русские военнопленные! В честь праздника Пасхи сегодня каждый из вас в обед получит по яйцу!
...
Вот этой железной палкой!.."
Стаття 118
Військовополонених звільняють і репатріюють без зволікання
після закінчення бойових дій." (С) Прочитайте Конвенцію, яка є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ нашого законодавства, й не фантазуйте. Ми, все ж таки ДЕРЖАВА, а не організоване злочинне угруповання, як РФ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text Якщо військовополонений вчиняв воєнні злочини, його треба за це судити, тоді діють інші правила.