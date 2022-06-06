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Новости Война в Украине
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На западе Украины создали лагерь для военнопленных РФ, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені

Министр юстиции Денис Малюська сообщил о создании лагеря для военнопленных из России в одной из западных областей Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".

"Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те, в отношении которых нет ближайших ожиданий обмена", - сказал министр.

По его словам, россиян, которые только попали в плен или есть планы их обменять, размещают в учреждениях Минюста.

Малюська отметил, что уровень содержания военнопленных "чуть лучше, чем содержание заключенного или осужденного": у них есть доступ к Красному Кресту, лучшее питание и средства гигиены.

Читайте: В Украине создали специальный лагерь для российских военнопленных
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Топ комментарии
+32
Малюська, я сподіваюсь що табір платний.
Ти ж вмієш організовувати платні послуги !
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06.06.2022 17:37
+28
Мені 42, і я не лох,а льотчик в бєгах від воєнкомату.
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06.06.2022 17:43
+21
та они всем 95 кварталом тужатся уже сколько лет в мозги мудрому нариту
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06.06.2022 17:50
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Малюська, я сподіваюсь що табір платний.
Ти ж вмієш організовувати платні послуги !
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06.06.2022 17:37 Ответить
платну децимацію, наприклад...

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої «ДНР». Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», - розповідає вояка з позивним «сєдой».

А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?»
https://t.me/operativnoZSU/27575
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06.06.2022 17:49 Ответить
Малюська легко може перевершити Гітлера з його платними послугами по страті
у цього фанзії більше, дай лише волю
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06.06.2022 19:13 Ответить
недолекий малюска,значит,по твоим словам,у наших заключенных нет ни унитаза,ни зубных щеток ? деб-л,мля !
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07.06.2022 08:52 Ответить
Може ще їх би відправили за кордон, щоб відпочили від своєї па-раші.
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06.06.2022 17:38 Ответить
В Польщу. Там ще з другої світової залишились. Аушвіц наприклад
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06.06.2022 17:50 Ответить
Після перемоги вони будуть відбудовувати Маріуполь та інші міста
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06.06.2022 17:39 Ответить
Після перемоги вони будуть відбудовувати Маріуполь та інші міста???
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06.06.2022 17:42 Ответить
Завали розбирати будуть. Це єдине, для чого їх можна використовувати.
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06.06.2022 17:44 Ответить
лани тралити..
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06.06.2022 21:43 Ответить
та як би так, але ж в ОП скажуть, що вони офігєть як прислужилися Україні, і , якщо повернути їх до рашки, на них там чекає прислідування, тому може нам проявити себе сердобольними (хворими на голову) віслюками (пацефічно-пофігістичними ми вже були, коли під оплески Світу віддали зброю) і дати їм громадянство, або хочя ж би вид на проживання(що дає можливість працювати і втиху гадити, а з часом натуралізуватися і гадити вже не втиху, представники в парламенті їхні вже є, жопазамир здається називаються)
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07.06.2022 09:39 Ответить
Після перемоги зелена шобла дасть їм громадянство, ани же просто на блокпастах стаялі!!!
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06.06.2022 17:51 Ответить
Безкоштовна робоча сила, будуть розгрібати завали, будувати дома, дороги и тд
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06.06.2022 17:53 Ответить
Не фантазуй! Згідно з міжнародними конвенціями, сторони негайно після закінчення війни починають обмін військовополоненими Те, що робили з військовополоненими німцями і японцями після закінченя війни в СРСР - суперечить конвенції (між іншим - саме тому "План Маршалла" і виявився таким дієвим - союзники повернули німців, які у них були в полоні, додому Саме тому ФРН і була так швидко відбудована
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06.06.2022 17:48 Ответить
То я бачу, що тільки ми ті конвенції дотримуємося. Полонених годуємо, одягаємо, мамі або п'яній бліді дзвонить даємо, мо іноді по сливам трохи дамо для порядку. По Чернігівським кордонам гатять, а ми ще "не наразі". А з з нашими воїнами ЩО там твориться?
як то кажуть: нам сцуть в очі, а ми - то божа роса.
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06.06.2022 18:45 Ответить
а хто й кому об*явив війну ?
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06.06.2022 20:13 Ответить
від-будівничі Маріупіля


ви серьозно ?
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06.06.2022 19:15 Ответить
які ж вони дегенеративні!
фізично та розумово

і ось о сьо оце (а інакше й не назвеш!) хтось записує нам у браття !
ГЛУМ !!!!
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06.06.2022 19:19 Ответить
Азовцев лично ты вернёшь?
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06.06.2022 19:31 Ответить
а нелюді можуть щось відбудовувати?
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07.06.2022 09:33 Ответить
Чмоні
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06.06.2022 17:42 Ответить
А звідки військовополонені? Хто кому війну оголосив?
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06.06.2022 17:42 Ответить
Ватный рашистский длбб ,обьявлять войну необязательно ,достаточно её вести ,а диагноз тебе обьявят в реанимации...
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06.06.2022 18:41 Ответить
Не спішіть ярлики вішати бо якщо війна не оголошена то немає полонених, а є захоплені бандити та терористи.
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06.06.2022 18:50 Ответить
Послуга "полонений на годину" вже доступна?
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06.06.2022 17:43 Ответить
Уся Україна знає де, і тільки у Малюська це таємниця. Буду ржати якщо туди ракета кацапська прилетить...
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06.06.2022 17:43 Ответить
Мені 42, і я не лох,а льотчик в бєгах від воєнкомату.
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06.06.2022 17:43 Ответить
Це він так, напевне тужиться....
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06.06.2022 17:45 Ответить
та они всем 95 кварталом тужатся уже сколько лет в мозги мудрому нариту
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06.06.2022 17:50 Ответить
О рило розкормило!!! А до побєди Володі всі худі були...
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06.06.2022 18:39 Ответить
Ще один свинорус з "Підворотня 59".
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06.06.2022 18:09 Ответить
Подивився на фото... Ще подивився...
Пішов на кухню до холодильника - щось закортіло копченої корейки 🥩🥩🥩
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06.06.2022 18:56 Ответить
какой ужас, папалі в концентраціонніє лагєря к бандєровцам
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06.06.2022 17:44 Ответить
до речі, про концтабори...

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

20 ч. ·

І знов прошу "допомоги залу", теж "по роботі". Маю враження, що в мережі цю інфу зачищено, але, може, хтось пам'ятає й, на відміну од мене, зберіг лінк/скрін/що-небудь: десь у січні 2014-го, коли Майдан іще стояв, але (якщо не помиляюсь) ДО "Вогняного Водохреща", з'явилось в інеті (навіть чи не в газеті якійсь тодішній?) повідомлення, буцім під Києвом будується концтабір для майданівців (!). Чи то на 20, чи на 50 тис. душ - точної цифри моя пам'ять не зберегла, як і точного датування, отож помилки в деталях можливі, але не в самому факті: новина така була, і жодних підстав їй не вірити не було ні тоді, ні згодом, коли весною того самого року рос. ЗМІ рвонули поширювати фейки, буцім "украинская хунта" будує концтабори для жителів Донбасу, - за старим путінсько-гебешним правилом дзеркалки ("кто обзьівается, сам так назьівается"). Так ось, про ці пізніші фейки інформація є, а про січневе "першоджерело" чомусь не знаходжу, - а дуже треба, поможіть, люди добрі, хто чим може!))

(Зрештою, не тільки для істориків воно не без інтересу - не виключено, що ті 40 тис. мішків для трупів, котрі рос. армія взяла з собою в Україну вже цього року, так само з 2014-го були десь на складах дожидались, як і їхні, протерміновані на 7 рр., сухпаї... в усякому разі, цей "хвостик" не хотілось би губити, бо про план путінської "спецоперації 2014-го" ми все ще знаємо ганебно мало, а цілком може бути, що він звідтоді особливо-то й не мінявся...)
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06.06.2022 17:57 Ответить

Табір для полонених. Кремезний, ситий, із отакенною пикою наглядач зважує на вагах кацапів:
15 кг. У газову камеру. Наступний.
15 кг. У газову камеру. Наступний.
20 кг... Ого! А ти, кабанчику, ще попрацюєш...
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06.06.2022 18:52 Ответить
Усіх падлюк на стройку, хай зачищають територію і відбудовують те, що розбомбили, до тих пір, поки не відбудують, як було раніше.
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06.06.2022 17:44 Ответить
Почему эти ***** не восстанавливают то, что разрушили? За что им пайку дают?
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06.06.2022 17:48 Ответить
Потому что Оман
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06.06.2022 17:53 Ответить
ну и чмошники на фото !

наші Воїни навіть в полоні тримають себе гідно
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06.06.2022 17:52 Ответить
Запустили державну програму "Чмоня"?
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06.06.2022 17:58 Ответить
лом, кирка, молот в руки і в кар'єр граніт добувати.
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06.06.2022 18:32 Ответить
Ну не тільки робота... Можна провести серед них спортивні змагання. Водне поло, наприклад. Кадирівці грають у чорних шапках, буряти у жовтих, крокодили - без шапок...
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06.06.2022 18:41 Ответить
Ніхерасє!!!! А геморой їм там чим лікують?
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06.06.2022 18:37 Ответить
Як це чим? Паяльником, ясен пінь!
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06.06.2022 18:40 Ответить
Робота робить вільним! Кожному - своє!

"Уважаемые русские военнопленные! В честь праздника Пасхи сегодня каждый из вас в обед получит по яйцу!
...
Вот этой железной палкой!.."

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06.06.2022 18:38 Ответить
І оці чмошники прийшли в Україну українців АсвАбАждать от бАндЄрАвцеФ
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06.06.2022 19:19 Ответить
Пусть эти АЛЕНИ - пленные из россии работают!! А то я вижу вы им там показательный -санаторий устроили. лом , лопата и кайло в руки и выполнять норму!! нет нормы нет хлеба!!
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06.06.2022 19:47 Ответить
а давайте в бучанском или макаровском районе построим...будут бояться бежать, охраны не надо
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06.06.2022 19:47 Ответить
малюська тот еще моллюск (по развитию)
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06.06.2022 20:12 Ответить
Так назначте молюску начальником тюрми а то інші проблеми мінюста його не цікавлять.
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06.06.2022 23:00 Ответить
На заході це щоб їх свої не розбомбили ? Невже в Харкові, Миколаєві та деінде нема завалів після бомбардувань і обстрілів, які потрібно розбирати? Нехай падлюки цеглу очищають і перебирають
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06.06.2022 23:25 Ответить
"

Стаття 118

Військовополонених звільняють і репатріюють без зволікання
після закінчення бойових дій." (С) Прочитайте Конвенцію, яка є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ нашого законодавства, й не фантазуйте. Ми, все ж таки ДЕРЖАВА, а не організоване злочинне угруповання, як РФ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text Якщо військовополонений вчиняв воєнні злочини, його треба за це судити, тоді діють інші правила.
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07.06.2022 07:33 Ответить
а вони не вчинили військові злочини, коли переступили кордон України із зброєю? нема доказів вбивства мирного населенння? - дайте кілька років і на роботу. Чомусь місцевих зеків роботою загружають , а москалям робити не треба. А як тоді з них виховати людину? От попрацює на різних роботах, отримає професію муляра чи зварника і вернеться в рашу вже людиною, а не гарматним м'ясом.
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07.06.2022 09:14 Ответить
надеюсь, что этим передастам создали идеальные условия - каменоломня с кирками и проживание в шалашах на болоте...
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07.06.2022 07:39 Ответить
Чмоня, Чухан,Чебур
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07.06.2022 08:40 Ответить
В курортному місці, сподіваюсь? Щоб гори, водичка, клімат... (сарказм, іронія)
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07.06.2022 09:05 Ответить
А нельзя ли там разместить наше ПВО от бритов- братьев. За для ихнего,полонених, захисту 🤪
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09.06.2022 04:21 Ответить
 
 