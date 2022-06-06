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Новости Война в Украине
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военнопленные (759) Малюська Денис (292)

В Украине создали специальный лагерь для российских военнопленных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені

Украина содержит всех российских военнопленных в полном соответствии с Женевской конвенцией, к тому же создала лагерь для них в одной из западных областей. Там содержатся те военнопленные, в отношении которых нет близких ожиданий обмена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюску.

"Мы работаем в полном соответствии с Женевской конвенцией. Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену. Что касается военнопленных, которых только что захватили или тех, которые планируются для обмена, они разбросаны по учреждениям Министерства юстиции практически по всей территории Украины. Удерживаются на должном уровне в том смысле, что ничего лишнего мы им не даем, но в соответствии со стандартами, установленными международными договорами, мы их обеспечиваем. Это уровень немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного. Немножко лучшее питание, немножко лучшие средства гигиены, полный доступ Красного Креста", - сказал он.

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По его словам, главная цель для Украины – удерживать российских военнопленных таким образом, чтобы не было никаких обвинений в отношении пыток и военных преступлений.

Также он добавил, что россияне содержат украинских военнопленных в разных условиях – это может быть нейтральное отношение в следственных изоляторах, но и есть случаи пыток и ненадлежащего отношения.

Ежемесячно на содержание одного военнопленного требуется не менее 3 тысяч гривен.
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Топ комментарии
+15
"Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень."
а минимальная пенсия 2200, может старикам имеет смысл в плен сдаться
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06.06.2022 15:37
+6
"Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень." А скількі живе за 2027 на місяць? Єто просто якась ганьба, бандіти живуть краще пенсіонерів.
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06.06.2022 15:38
+5
если нет "очикувань", то на кой ляд они сдались?
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06.06.2022 15:30
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если нет "очикувань", то на кой ляд они сдались?
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06.06.2022 15:30 Ответить
а что расстреливать ?
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06.06.2022 15:34 Ответить
Віддати родичам загиблих від їх рук.
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06.06.2022 15:35 Ответить
Мож добровільно хтось за бухло і куриво буде шити рукавиці, плести масксітку, розбирати завали ?
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06.06.2022 15:39 Ответить
Женевська конвенція не з дубу впала на голову, для того щоб наших полонених ворог утримував у належних умовах. А тримають їх тільки до кінця бойових дій, це тих хто не є військовим злочинцем.
Дивно що треба розжовувати такі елементарні речі.
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06.06.2022 15:48 Ответить
І всіх цих кацапських вбивць які прийшли вбивати та вбивали в Україні ще й годують за рахунок українців...
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06.06.2022 15:32 Ответить
ну нарахунок катувань поспішили а зранку до вечора вимовляти паляниця
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06.06.2022 15:32 Ответить
цілодобово включити концерт Поплавського, нехай культурою просвічуються..
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06.06.2022 15:37 Ответить
Надо назвать его "Петушок".
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06.06.2022 15:32 Ответить
Рівень кращий, ніж у ув'язнених? Мда...
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06.06.2022 15:33 Ответить
у нас полонені свинособаки отримують краще харчування ніж у себе в ******..
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06.06.2022 15:33 Ответить
Вот только один вопрос - зачем??? С какого куя я за свои налоги должен кормить это генетическое гавно?
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06.06.2022 15:34 Ответить
Краще як ділити на групи і розміщувати на "інфраструктурних" Та військових об'єктах, щоб у випадку прильоту радісно повідомляти русні скільки своїх орків вона угандошила
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06.06.2022 15:34 Ответить
На розмінування може відправляти?
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06.06.2022 15:34 Ответить
Навіщо нам годувати цтх кацапів? Треба просто розстріляти
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06.06.2022 15:34 Ответить
І ніякі вони не військово полонені, а терористи.
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06.06.2022 15:37 Ответить
Краще "на хімію в Черкаси", як писав Митець - так хоч якийсь толк буде...
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06.06.2022 15:38 Ответить
Фермерам по два-три раба, як колись і обіцяли.
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06.06.2022 16:02 Ответить
Да хоть припашите это к стадо к каким-то полезным работам, зачем зря кормить? Пусть поля разминируют, которые сами и засрали.
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06.06.2022 15:34 Ответить
"Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень."
а минимальная пенсия 2200, может старикам имеет смысл в плен сдаться
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06.06.2022 15:37 Ответить
Випередили. )
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06.06.2022 15:39 Ответить
сорi
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06.06.2022 15:43 Ответить
"Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень." А скількі живе за 2027 на місяць? Єто просто якась ганьба, бандіти живуть краще пенсіонерів.
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06.06.2022 15:38 Ответить
накормить их херсонскими помидорчиками
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06.06.2022 15:38 Ответить
Нафуя, вони ж найманці, а отже поза законом та конвенціями
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06.06.2022 15:38 Ответить
на вышках германские овчарки с лошадиными лицами..прожектор и тишина..
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06.06.2022 15:39 Ответить
А пулємьотчік-діджей Ганс каждий дєнь крутіт новиє діскі...
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06.06.2022 15:43 Ответить
Їх треба залучати до праці щоб вони самі окупали утримання.а так виходить що вільні Українці живуть гірше полонених.
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06.06.2022 15:39 Ответить
Навіщо тримати орків просто так і ще й тратити гроші на них? Ну у нас ж є хімічні підприємства, є уранові рудники в Жовтих Водах - хай хоч якийсь толк з них буде!
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06.06.2022 15:41 Ответить
нєльзя...нациальна блізкіє (для декого)...
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06.06.2022 15:51 Ответить
Сподіваюсь ,що табори розміщені коло інфраструктурних,військових об'єктів.
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06.06.2022 15:41 Ответить
Не забуваємо про азовців та сотні інших наших, москалі не знати що можуть з ними зробити
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06.06.2022 15:41 Ответить
Передайте питухам поРашским пусть ракетку по своим жахнут!всёравно мясо безмозглое!
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06.06.2022 15:42 Ответить
Нельзя ли опубликовать gps-координаты лагеря, расклеитьс повсюду метки для российских ракет и написать огромными буквами «дети» (путина). И спокойно ждать «прилёта».
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06.06.2022 15:42 Ответить
А влада не хоче поселити у цей табір ірпінських і бучанських безхатьків які залишились без квартир і будинків та вимушено сплять по підвалах бо модулів на всіх не вистачає? Маю надію, що поки не вистачає.
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06.06.2022 15:54 Ответить
.. а когда они не бУдут выполнять тяжёлую работу по восстановлению разрушенной ими же Украины, где на живых животных можно будет посмотреть и сколько стоит билет?..(
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06.06.2022 16:12 Ответить
Для истинных патриотов и тех кто не в курсе, пленных нужно содержать и беречь для того, чтобы обменять на наших, в том числе с Азовстали. Это так трудно понять?
Не говоря уже о том, что мы тем и отличаемся от рашистов, что сохраняем человечность даже перед лицом жестокого врага.
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06.06.2022 16:15 Ответить
Наш парламент,правительство и президент проявили наивысшую человечность,когда установили прож.минимум для пенсионеров 2000гр. и устроили голодомор для собственных стариков!
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06.06.2022 16:34 Ответить
Полоених кацпів можна використовувати для розмінування Українських територій. Буде більше користі.
Зараз можна і давати їх у використання для саджання городів, будівельних робіт і тд.
До чого веду - коли вернуться в свою кацапстанію , то зрозуміють, що вони в болоиі живуть і що їхньому керівництву на них просто апчи . Можливо ось так полонені зможуть змінити свою кацапстанію.
А то бути орками великого розуму не треба.
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06.06.2022 16:35 Ответить
створили спеціальний табір для російських військовополонених Джерело: https://censor.net/ua/n3346246

І назвали ЗЕлаг.
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06.06.2022 17:11 Ответить
Не лагерь, а лагеря надо создавать- при Раде, при офисе Президента, при городских админстрациях, на узловых станциях ж\д , на военных объектах. Небольшие такие лагеря - 20 человек. И опубликовать карты.
Это не будет нарушением Женевской Конвенции, если найти разумное объяснение. А чего его искать, если оно под ногами валяется - Россия ведет на территории Украины НЕ ВОЙНУ, а х.з. что, не подпадающее под Конвенцию!
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06.06.2022 17:15 Ответить
Это те от которых отказались родные? Наверное процентов 90😂😂
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06.06.2022 17:33 Ответить
 
 