В Украине создали специальный лагерь для российских военнопленных
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина содержит всех российских военнопленных в полном соответствии с Женевской конвенцией, к тому же создала лагерь для них в одной из западных областей. Там содержатся те военнопленные, в отношении которых нет близких ожиданий обмена.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюску.
"Мы работаем в полном соответствии с Женевской конвенцией. Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену. Что касается военнопленных, которых только что захватили или тех, которые планируются для обмена, они разбросаны по учреждениям Министерства юстиции практически по всей территории Украины. Удерживаются на должном уровне в том смысле, что ничего лишнего мы им не даем, но в соответствии со стандартами, установленными международными договорами, мы их обеспечиваем. Это уровень немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного. Немножко лучшее питание, немножко лучшие средства гигиены, полный доступ Красного Креста", - сказал он.
По его словам, главная цель для Украины – удерживать российских военнопленных таким образом, чтобы не было никаких обвинений в отношении пыток и военных преступлений.
Также он добавил, что россияне содержат украинских военнопленных в разных условиях – это может быть нейтральное отношение в следственных изоляторах, но и есть случаи пыток и ненадлежащего отношения.
Ежемесячно на содержание одного военнопленного требуется не менее 3 тысяч гривен.
Пожалуйста, подождите...
Дивно що треба розжовувати такі елементарні речі.
а минимальная пенсия 2200, может старикам имеет смысл в плен сдаться
Не говоря уже о том, что мы тем и отличаемся от рашистов, что сохраняем человечность даже перед лицом жестокого врага.
Зараз можна і давати їх у використання для саджання городів, будівельних робіт і тд.
До чого веду - коли вернуться в свою кацапстанію , то зрозуміють, що вони в болоиі живуть і що їхньому керівництву на них просто апчи . Можливо ось так полонені зможуть змінити свою кацапстанію.
А то бути орками великого розуму не треба.
І назвали ЗЕлаг.
Это не будет нарушением Женевской Конвенции, если найти разумное объяснение. А чего его искать, если оно под ногами валяется - Россия ведет на территории Украины НЕ ВОЙНУ, а х.з. что, не подпадающее под Конвенцию!