В Україні створили спеціальний табір для російських військовополонених
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Україна утримує всіх російських військовополонених у повній відповідності до Женевської конвенції, до того ж створила табір для них в одній із західних областей. Там утримуються ті військовополонені, щодо яких немає близьких очікувань стосовно обміну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську.
"Ми працюємо у повній відповідності до Женевської конвенції. Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті військовополонені, щодо яких немає близьких очікувань по обміну. Що стосується військовополонених, яких щойно захопили або тих, які плануються для обміну, вони розкидані по установах Міністерства юстиції практично по всій території України. Утримуються на належному рівні у тому сенсі, що нічого зайвого ми їм не даємо, але відповідно до стандартів, установлених міжнародними договорами, ми їх забезпечуємо. Це рівень трішки ліпший, ніж утримання ув'язненого або засудженого. Трішки краще харчування, трішки кращі засоби гігієни, повний доступ Червоного Хреста", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, головна мета для України – утримувати російських військовополонених таким чином, щоб не було жодних обвинувачень щодо катувань чи воєнних злочинів.
Також він додав, що росіяни утримують українських військовополонених у різних умовах – це може бути нейтральне ставлення у слідчих ізоляторах, але є й випадки катувань і неналежного ставлення.
Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень.
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Дивно що треба розжовувати такі елементарні речі.
а минимальная пенсия 2200, может старикам имеет смысл в плен сдаться
Не говоря уже о том, что мы тем и отличаемся от рашистов, что сохраняем человечность даже перед лицом жестокого врага.
Зараз можна і давати їх у використання для саджання городів, будівельних робіт і тд.
До чого веду - коли вернуться в свою кацапстанію , то зрозуміють, що вони в болоиі живуть і що їхньому керівництву на них просто апчи . Можливо ось так полонені зможуть змінити свою кацапстанію.
А то бути орками великого розуму не треба.
І назвали ЗЕлаг.
Это не будет нарушением Женевской Конвенции, если найти разумное объяснение. А чего его искать, если оно под ногами валяется - Россия ведет на территории Украины НЕ ВОЙНУ, а х.з. что, не подпадающее под Конвенцию!