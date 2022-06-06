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військовополонені (615) Малюська Денис (295)

В Україні створили спеціальний табір для російських військовополонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Україна утримує всіх російських військовополонених у повній відповідності до Женевської конвенції, до того ж створила табір для них в одній із західних областей. Там утримуються ті військовополонені, щодо яких немає близьких очікувань стосовно обміну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську.

"Ми працюємо у повній відповідності до Женевської конвенції. Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті військовополонені, щодо яких немає близьких очікувань по обміну. Що стосується військовополонених, яких щойно захопили або тих, які плануються для обміну, вони розкидані по установах Міністерства юстиції практично по всій території України. Утримуються на належному рівні у тому сенсі, що нічого зайвого ми їм не даємо, але відповідно до стандартів, установлених міжнародними договорами, ми їх забезпечуємо. Це рівень трішки ліпший, ніж утримання ув'язненого або засудженого. Трішки краще харчування, трішки кращі засоби гігієни, повний доступ Червоного Хреста", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

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За його словами, головна мета для України – утримувати російських військовополонених таким чином, щоб не було жодних обвинувачень щодо катувань чи воєнних злочинів.

Також він додав, що росіяни утримують українських військовополонених у різних умовах – це може бути нейтральне ставлення у слідчих ізоляторах, але є й випадки катувань і неналежного ставлення.

Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень.
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Топ коментарі
+15
"Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень."
а минимальная пенсия 2200, может старикам имеет смысл в плен сдаться
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06.06.2022 15:37
+6
"Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень." А скількі живе за 2027 на місяць? Єто просто якась ганьба, бандіти живуть краще пенсіонерів.
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06.06.2022 15:38
+5
если нет "очикувань", то на кой ляд они сдались?
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06.06.2022 15:30
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если нет "очикувань", то на кой ляд они сдались?
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06.06.2022 15:30 Відповісти
а что расстреливать ?
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06.06.2022 15:34 Відповісти
Віддати родичам загиблих від їх рук.
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06.06.2022 15:35 Відповісти
Мож добровільно хтось за бухло і куриво буде шити рукавиці, плести масксітку, розбирати завали ?
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06.06.2022 15:39 Відповісти
Женевська конвенція не з дубу впала на голову, для того щоб наших полонених ворог утримував у належних умовах. А тримають їх тільки до кінця бойових дій, це тих хто не є військовим злочинцем.
Дивно що треба розжовувати такі елементарні речі.
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06.06.2022 15:48 Відповісти
І всіх цих кацапських вбивць які прийшли вбивати та вбивали в Україні ще й годують за рахунок українців...
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06.06.2022 15:32 Відповісти
ну нарахунок катувань поспішили а зранку до вечора вимовляти паляниця
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06.06.2022 15:32 Відповісти
цілодобово включити концерт Поплавського, нехай культурою просвічуються..
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06.06.2022 15:37 Відповісти
Надо назвать его "Петушок".
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06.06.2022 15:32 Відповісти
Рівень кращий, ніж у ув'язнених? Мда...
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06.06.2022 15:33 Відповісти
у нас полонені свинособаки отримують краще харчування ніж у себе в ******..
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06.06.2022 15:33 Відповісти
Вот только один вопрос - зачем??? С какого куя я за свои налоги должен кормить это генетическое гавно?
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06.06.2022 15:34 Відповісти
Краще як ділити на групи і розміщувати на "інфраструктурних" Та військових об'єктах, щоб у випадку прильоту радісно повідомляти русні скільки своїх орків вона угандошила
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06.06.2022 15:34 Відповісти
На розмінування може відправляти?
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06.06.2022 15:34 Відповісти
Навіщо нам годувати цтх кацапів? Треба просто розстріляти
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06.06.2022 15:34 Відповісти
І ніякі вони не військово полонені, а терористи.
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06.06.2022 15:37 Відповісти
Краще "на хімію в Черкаси", як писав Митець - так хоч якийсь толк буде...
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06.06.2022 15:38 Відповісти
Фермерам по два-три раба, як колись і обіцяли.
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06.06.2022 16:02 Відповісти
Да хоть припашите это к стадо к каким-то полезным работам, зачем зря кормить? Пусть поля разминируют, которые сами и засрали.
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06.06.2022 15:34 Відповісти
"Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень."
а минимальная пенсия 2200, может старикам имеет смысл в плен сдаться
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06.06.2022 15:37 Відповісти
Випередили. )
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06.06.2022 15:39 Відповісти
сорi
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06.06.2022 15:43 Відповісти
"Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень." А скількі живе за 2027 на місяць? Єто просто якась ганьба, бандіти живуть краще пенсіонерів.
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06.06.2022 15:38 Відповісти
накормить их херсонскими помидорчиками
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06.06.2022 15:38 Відповісти
Нафуя, вони ж найманці, а отже поза законом та конвенціями
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06.06.2022 15:38 Відповісти
на вышках германские овчарки с лошадиными лицами..прожектор и тишина..
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06.06.2022 15:39 Відповісти
А пулємьотчік-діджей Ганс каждий дєнь крутіт новиє діскі...
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06.06.2022 15:43 Відповісти
Їх треба залучати до праці щоб вони самі окупали утримання.а так виходить що вільні Українці живуть гірше полонених.
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06.06.2022 15:39 Відповісти
Навіщо тримати орків просто так і ще й тратити гроші на них? Ну у нас ж є хімічні підприємства, є уранові рудники в Жовтих Водах - хай хоч якийсь толк з них буде!
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06.06.2022 15:41 Відповісти
нєльзя...нациальна блізкіє (для декого)...
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06.06.2022 15:51 Відповісти
Сподіваюсь ,що табори розміщені коло інфраструктурних,військових об'єктів.
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06.06.2022 15:41 Відповісти
Не забуваємо про азовців та сотні інших наших, москалі не знати що можуть з ними зробити
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06.06.2022 15:41 Відповісти
Передайте питухам поРашским пусть ракетку по своим жахнут!всёравно мясо безмозглое!
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06.06.2022 15:42 Відповісти
Нельзя ли опубликовать gps-координаты лагеря, расклеитьс повсюду метки для российских ракет и написать огромными буквами «дети» (путина). И спокойно ждать «прилёта».
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06.06.2022 15:42 Відповісти
А влада не хоче поселити у цей табір ірпінських і бучанських безхатьків які залишились без квартир і будинків та вимушено сплять по підвалах бо модулів на всіх не вистачає? Маю надію, що поки не вистачає.
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06.06.2022 15:54 Відповісти
.. а когда они не бУдут выполнять тяжёлую работу по восстановлению разрушенной ими же Украины, где на живых животных можно будет посмотреть и сколько стоит билет?..(
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06.06.2022 16:12 Відповісти
Для истинных патриотов и тех кто не в курсе, пленных нужно содержать и беречь для того, чтобы обменять на наших, в том числе с Азовстали. Это так трудно понять?
Не говоря уже о том, что мы тем и отличаемся от рашистов, что сохраняем человечность даже перед лицом жестокого врага.
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06.06.2022 16:15 Відповісти
Наш парламент,правительство и президент проявили наивысшую человечность,когда установили прож.минимум для пенсионеров 2000гр. и устроили голодомор для собственных стариков!
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06.06.2022 16:34 Відповісти
Полоених кацпів можна використовувати для розмінування Українських територій. Буде більше користі.
Зараз можна і давати їх у використання для саджання городів, будівельних робіт і тд.
До чого веду - коли вернуться в свою кацапстанію , то зрозуміють, що вони в болоиі живуть і що їхньому керівництву на них просто апчи . Можливо ось так полонені зможуть змінити свою кацапстанію.
А то бути орками великого розуму не треба.
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06.06.2022 16:35 Відповісти
створили спеціальний табір для російських військовополонених Джерело: https://censor.net/ua/n3346246

І назвали ЗЕлаг.
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06.06.2022 17:11 Відповісти
Не лагерь, а лагеря надо создавать- при Раде, при офисе Президента, при городских админстрациях, на узловых станциях ж\д , на военных объектах. Небольшие такие лагеря - 20 человек. И опубликовать карты.
Это не будет нарушением Женевской Конвенции, если найти разумное объяснение. А чего его искать, если оно под ногами валяется - Россия ведет на территории Украины НЕ ВОЙНУ, а х.з. что, не подпадающее под Конвенцию!
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06.06.2022 17:15 Відповісти
Это те от которых отказались родные? Наверное процентов 90😂😂
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06.06.2022 17:33 Відповісти
 
 