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Окупанти вкотре обстріляли Харків, загинула людина, мінімум 3 поранено, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова, внаслідок чого загинула людина, ще три особи поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міський голова Ігор Терехов.

"Щойно був обстріл. Обстріляно один із житлових районів міста. Є, на жаль, одна людина, яка загинула. Поки що ми маємо інформацію про трьох поранених", - сказав він.

Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники.

Також читайте: У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Кляті орки, розплата обов"язково настане
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07.06.2022 17:33
+4
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07.06.2022 17:46
+4
а в Белгороде снова спокойно ...
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07.06.2022 17:50
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Кляті орки, розплата обов"язково настане
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07.06.2022 17:33 Відповісти
Коли Саддам Хуссейн окупував Кувейт - америка ввела війська, схватила саддама, судила на своїй території і повісила.

путін окупував 20% території України.

Коли США введуть війська в росію, зловлять путіна і повісять в Нью-Йорку?
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07.06.2022 17:35 Відповісти
цього диктатора повісять українці - головне, щоб зброю надавали західні країни.
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07.06.2022 17:42 Відповісти
Ніколи, бо гроші для них важливіши(((
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07.06.2022 17:43 Відповісти
Хусейна повести в Ираке по решению иракского суда. С остальным согласен
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07.06.2022 17:46 Відповісти
У Хусейна не було ядерної зброї... Та міліонів орків готових помирати за свій Мордор
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07.06.2022 17:54 Відповісти
Коли-коли. Мабуть тобі, коли Терехов таки вивчить "солов"їну. Без натяку на нагнітання, але... майте совість керівники зі східних областей України. До речі, жодних побоювань із мого боку на рахунок того, що "забанять". Майте, нарешті, совість. І скажіть, що не можете ментально паопрощатися з орками!
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07.06.2022 17:44 Відповісти
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07.06.2022 17:46 Відповісти
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07.06.2022 17:49 Відповісти
а в Белгороде снова спокойно ...
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07.06.2022 17:50 Відповісти
Болт вам, а не Харьков
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07.06.2022 18:00 Відповісти
Я взагалі в щоці, що щістка гепи не здала Харків русні...
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07.06.2022 18:01 Відповісти
эта такая странная политика у Кремля, разрушить самые лояльные (теперь уже совсем в прошлом) к россии города
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07.06.2022 18:29 Відповісти
Четвертий місяць знищують українські міста. Чому у відповідь не знищують російські міста? Схоже на свідомий саботаж. Кацапи повинні сцать від страху кожен день? (Прокинеться чи здохне?)
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07.06.2022 20:56 Відповісти
 
 