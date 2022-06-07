Окупанти вкотре обстріляли Харків, загинула людина, мінімум 3 поранено, - Терехов

Російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова, внаслідок чого загинула людина, ще три особи поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міський голова Ігор Терехов.

"Щойно був обстріл. Обстріляно один із житлових районів міста. Є, на жаль, одна людина, яка загинула. Поки що ми маємо інформацію про трьох поранених", - сказав він.

Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники.

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