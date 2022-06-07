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Окупанти вкотре обстріляли Харків, загинула людина, мінімум 3 поранено, - Терехов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова, внаслідок чого загинула людина, ще три особи поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міський голова Ігор Терехов.
"Щойно був обстріл. Обстріляно один із житлових районів міста. Є, на жаль, одна людина, яка загинула. Поки що ми маємо інформацію про трьох поранених", - сказав він.
Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники.
Топ коментарі
+8 Sergey Kiev b7c0bc58
показати весь коментар07.06.2022 17:33
+4 Прощай немытая раССея
показати весь коментар07.06.2022 17:46
+4 Руслан Жгун
показати весь коментар07.06.2022 17:50
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путін окупував 20% території України.
Коли США введуть війська в росію, зловлять путіна і повісять в Нью-Йорку?