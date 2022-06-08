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Угорщина допомагає українським біженцям, іншу допомогу навряд чи отримаємо, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Україна повинна бути вдячна Угорщині за допомогу українським біженцям, однак іншої допомоги від цієї країни навряд чи можна очікувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Про Угорщину, я від своїх слів відмовлятися не збираюся (про те, що Угорщина знала про напад Росії на Україну - ред.). І всі події, які були на протязі цього часу, доводять те, що Угорщина - такий собі партнер. Але за те, що вони приймають наших людей, за це ми маємо бути їм вдячними. Бо іншої допомоги від Угорщини ми навряд чи отримаємо. Я сьогодні мав зустріч з віцеспікером парламенту Естонії. Ми мали доволі довгу розмову стосовно майбутнього Європи, в який спосіб вона буде рухатись, куди буде рухатись, як буде розвиватися. Є різні думки з цього приводу. У нас є друзі - це країни Балтії, Польща, Чехія, Велика Британія та інші країни. А є люди, які спостерігають за нашими проблемами, і не поспішають надавати допомогу. Але те, що вони приймають наших біженців, що вони допомагають нам гуманітарними вантажами, іншим, ще раз наголошу – ми за це їм маємо бути вдячні", - сказав Данілов.

Також читайте: Треба дякувати за те, що є, - Данілов про поставки зброї

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Я не злопам'ятний.
Я все записую.
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08.06.2022 01:12
+3
Ось по поводу "дякувати за біженців" це повний ПЕРЕГИБ!!!
Вони що, могли кинути біженців на кордоні?!
Без їди, без води, без тепла, без медицини?!
Тоді, коли приймали біженців з Середньої Азії?
Та ще й, пам'ятайте, їм за наших біженців, ЄС ГРОШІ ПЛАТЯТЬ!
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08.06.2022 01:30
+2
Данілова, до чого цей скепсіс?
Від Угорщини ми ще багато отримаємо...

подлян
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08.06.2022 00:38
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Данілова, до чого цей скепсіс?
Від Угорщини ми ще багато отримаємо...

подлян
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08.06.2022 00:38 Відповісти
Данілов, постійно повідомляй в якому ти коляру одягу
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08.06.2022 00:54 Відповісти
Ну нехай хоч падло кацапське забере до себе. Воно ж освячене гундяєм.
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08.06.2022 01:05 Відповісти
Я не злопам'ятний.
Я все записую.
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08.06.2022 01:12 Відповісти
Чи означає ця меншовартісна заява Данілова, що він згоден з тим, що Зе таки має надати довідку від психіатра мадярам?
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08.06.2022 01:20 Відповісти
Ось по поводу "дякувати за біженців" це повний ПЕРЕГИБ!!!
Вони що, могли кинути біженців на кордоні?!
Без їди, без води, без тепла, без медицини?!
Тоді, коли приймали біженців з Середньої Азії?
Та ще й, пам'ятайте, їм за наших біженців, ЄС ГРОШІ ПЛАТЯТЬ!
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08.06.2022 01:30 Відповісти
Першими до Угорщини рванули етнічні мадяри та українці, які мали мадярські паспорти. Так що Угорщина кормить свій плебс, який зневажає Україну.
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08.06.2022 06:45 Відповісти
їм за наших біженців, ЄС ГРОШІ ПЛАТЯТЬ!
================================

 Якби не це, то чорта з два б вони когось пустили б. Так що мадярська допомога біженцям дуже пахне запахом євробанкнот.
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08.06.2022 07:51 Відповісти
Пан Данилов не розуміє,що вони допомагають не нашим переселенцям,а вирішують своє питання,щоб в випадку чого відмовитись від мігрантів з африки?Не здивуюсь,якщо колись узнаємо,що по домовленості орбана-путіна вони вже,до літа 2022року розраховували отримати Закарпаття.
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08.06.2022 09:12 Відповісти
Аби угорці не шкодили і ножа в спину не встромили. Іншого і не чекаємо.
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08.06.2022 09:46 Відповісти
Тупуватий Данілов не розуміє, що поміч біженцям, мадярами робиться з корисною ціллю- подальшого розпалювання сепаратизму, з ідеєю територіальних придбань в Україні.
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08.06.2022 11:00 Відповісти
 
 