Треба дякувати за те, що є, - Данілов про поставки зброї

Україна повинна дякувати за всю допомогу, яку отримує від міжнародних партнерів, оскільки нам ніхто нічого не винен.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в загальнонаціональному ефірі заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи питання щодо затягування Європою постачань зброї для України.

"Давайте будемо мати на увазі, що Європа різна. Є країни, які стоять спільно з нами пліч о пліч, є країни, які спостерігають за цими речами, і це відомо всім, тут я не відкрию сьогодні якоїсь новини. Те, що стосується вашого висловлювання, що вони там "затримуються", треба мати на увазі, що нам ніхто нічого не зобов’язаний. Ця допомога, яку ми отримуємо від усіх країн, нам треба дякувати, що вона на сьогоднішній день є… Якщо б не було допомоги наших партнерів, нам було б вкрай, вкрай важко. Ми вважаємо, що нам всі винні, а це трошечки не так. Нам допомагають, допомога йде майже кожного дня", - наголосив Данілов, додавши, що Президент цілодобово веде перемовини про постачання Україні зброї від різних країн.

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Очільник РНБО також погодився, що ЗСУ дійсно не вистачає важкого озброєння для ефективного відбиття ворога. Крім того, він відзначив, що не вважає армію росії слабкою та звернув увагу, що після невдач в кількох областях окупанти змінили тактику.

"Ми бачимо, що після того, як їм тут дали по зубам в Київській, Чернігівській, Сумській областях, звідки вони посунули, на сьогоднішній день у них нова тактика: вони гатять артилерією зранку до вечора, утюжать і утюжать… Ми маємо справу з другою армією світу і не треба тут хизуватись, що вони якісь слабкі, недолугі, слухайте, вони так само вже навчились на цій війні воювати", - зазначив Данілов.

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Секретар РНБО запевнив, що допомога Україні від міжнародних партнерів йде щодня, але треба пам’ятати, що наша держава має 1200 км фронту.

"Легко не буде, тому що в цій війні кожна країна має свої інтереси. Ми маємо на це зважати, маємо це аналізувати і ми маємо це чітко собі уявляти", - зазначив Данілов, додавши, що Європа дуже строката у своєму ставленні до війни в Україні.