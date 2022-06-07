Треба дякувати за те, що є, - Данілов про поставки зброї
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна повинна дякувати за всю допомогу, яку отримує від міжнародних партнерів, оскільки нам ніхто нічого не винен.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в загальнонаціональному ефірі заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи питання щодо затягування Європою постачань зброї для України.
"Давайте будемо мати на увазі, що Європа різна. Є країни, які стоять спільно з нами пліч о пліч, є країни, які спостерігають за цими речами, і це відомо всім, тут я не відкрию сьогодні якоїсь новини. Те, що стосується вашого висловлювання, що вони там "затримуються", треба мати на увазі, що нам ніхто нічого не зобов’язаний. Ця допомога, яку ми отримуємо від усіх країн, нам треба дякувати, що вона на сьогоднішній день є… Якщо б не було допомоги наших партнерів, нам було б вкрай, вкрай важко. Ми вважаємо, що нам всі винні, а це трошечки не так. Нам допомагають, допомога йде майже кожного дня", - наголосив Данілов, додавши, що Президент цілодобово веде перемовини про постачання Україні зброї від різних країн.
Очільник РНБО також погодився, що ЗСУ дійсно не вистачає важкого озброєння для ефективного відбиття ворога. Крім того, він відзначив, що не вважає армію росії слабкою та звернув увагу, що після невдач в кількох областях окупанти змінили тактику.
"Ми бачимо, що після того, як їм тут дали по зубам в Київській, Чернігівській, Сумській областях, звідки вони посунули, на сьогоднішній день у них нова тактика: вони гатять артилерією зранку до вечора, утюжать і утюжать… Ми маємо справу з другою армією світу і не треба тут хизуватись, що вони якісь слабкі, недолугі, слухайте, вони так само вже навчились на цій війні воювати", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО запевнив, що допомога Україні від міжнародних партнерів йде щодня, але треба пам’ятати, що наша держава має 1200 км фронту.
"Легко не буде, тому що в цій війні кожна країна має свої інтереси. Ми маємо на це зважати, маємо це аналізувати і ми маємо це чітко собі уявляти", - зазначив Данілов, додавши, що Європа дуже строката у своєму ставленні до війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Але, я ще дуже хочу "подякувати" Зе-владі за розвал ракетної програми, за зрадників, за корупцію, за "війну" з опозицією, ...
За дуже багато що, хочу "подякувати"!!!
І треба піzдити тих, хто замість закупівлі зброї три роки закатував бюджет в асфальт…
Ай який молодець…
А снаряди Хомчак з Тараном три роки не закуповували, бо нема було де складати…
А Чонгар розмінували, бо всеодно нема чим стріляти з гаубиць…
Можна цей ланцюжок далі розкладати…
А чим ви далі планували воювати якби не постачання зброї?Кожен день є новини що вже поставили мільярд трилліон всього по позиціям в армії мільйон почти солдатів і далі йде набор.Але наприклад по луганському направленню казали що був кулак у орків в 25 тис.А ми воюємо 1 до 20 тобто десятками проти сотень.Тепер вже цифра 40 тис проти Слов'янська стоять.Я розумію що орки кожен день паруються але таке враження що вони і розмножуються за добу.На початок війни було 180 тис а наразі всі кричать що вони тікають і видохлись а таке враження що стало 400 тис.
І кожен посадовець або мега експерт все с кожнем днем все п@здять і п@здять.До треба 6 бригад другий вже 10 а через місць скажуть вже 20?Люся Арестович того вже зовсім понесло на марс через троєщину.Що ви з нас дурачків робитє?
Ps. Впевнений на 100%, якби в України була ядерна зброя...то цього пі3.деця, який триває з 14 року в країні точно би не було....
Пару Воєвод з ядерними боєголовками, націленими на Москву ..і не було би ні Криму, ні Донбасу, ні Маріуполя із Херсону ...
Це ще й зруйнована вщент ЕКОНОМІКА, змалілий людський потенціал країни (МІЛЬЙОНИ МОЛОДИХ БІЖЕНЦІВ, ЩОНАЙМЕНШЕ ПОЛОВИНА З ЯКИХ ВЖЕ ТОЧНО НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ)....
Це також ВТРАЧЕНА ІНВЕСТПРИВАБЛИВІСТЬ У КРАЇНИ.... Який хєр тепер збудує великий завод у Києві, Харкові чи Львові, коли російські ракети літають туда сюда?....у будь-який момент можуть розбомбити цей завод...
ТАК ШО ПОВНА КАТАСТРОФА НАМІЧАЄТЬСЯ В КРАЇНІ.... А ВСЕ ТОМУ, ЩО ЯКІСЬ ДОВПОЙОПИ КОЛИСЬ ВИРІШИЛИ ВІДДАТИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ
Украинцы одни противостоят абсолютному злу на планете.
Небо трусливые натовцы не закрыли, порты не разблокируют, на территорию РФ не пулять..
И за это благодарить?
У Данилова стрелка компаса поломатая.