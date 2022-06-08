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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Данилов (1057) оружие (9393)

Надо благодарить за то, что есть, - Данилов о поставках оружия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Украина должна благодарить за всю помощь, которую получает от международных партнеров, поскольку нам никто ничего не должен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в общенациональном эфире заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя вопрос затягивания Европой поставок оружия для Украины.

"Давайте будем иметь в виду, что Европа разная. Есть страны, стоящие совместно с нами бок о бок, есть страны, которые наблюдают за этими вещами, и это известно всем, здесь я не сообщу сегодня какой-нибудь новости. То, что касается вашего высказывания, что они там "задерживаются", нужно иметь в виду, что нам никто ничего не обязан. Эта помощь, которую мы получаем от всех стран, нам нужно благодарить, что она на сегодняшний день есть... Если бы не было помощи наших партнеров, нам было бы крайне, крайне тяжело. Мы считаем, что нам все должны, а это немножко не так. Нам помогают, помощь идет почти каждый день", - отметил Данилов, добавив, что президент круглосуточно ведет переговоры о поставках Украине оружия от разных стран.

Читайте также: Если ВСУ уйдут из Северодонецка, это не будет "трагедией", - Данилов

Глава СНБО также согласился, что ВСУ действительно не хватает тяжелого вооружения для эффективного отражения врага. Кроме того, он отметил, что не считает армию России слабой, и обратил внимание, что после неудач в нескольких областях оккупанты сменили тактику.

"Мы видим, что после того, как им здесь дали по зубам в Киевской, Черниговской, Сумской областях, откуда они подвинулись, на сегодняшний день у них новая тактика: они стреляют  из артиллерии с утра до вечера, утюжают и утюжают... Мы имеем дело со второй армией мира и не надо здесь кичиться, что они какие-то слабые, бестолковые. Слушайте, они так же уже научились на этой войне воевать", - отметил Данилов.

Читайте также: Для контрнаступления Украине нужны шесть новых бригад и много западного оружия, - Данилов

Секретарь СНБО заверил, что помощь Украине от международных партнеров поступает каждый день, но нужно помнить, что наше государство имеет 1200 км фронта.

"Легко не будет, потому что в этой войне каждая страна имеет свои интересы. Мы должны это учитывать, должны это анализировать и мы должны это четко себе представлять", - отметил Данилов, добавив, что Европа очень пестрая в своем отношении к войне в Украине.
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Топ комментарии
+24
Що несуть ці дебіли? Чому вони представляють мою державу?
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07.06.2022 23:54
+23
Зате у вас є асфальтовані і освітлені дороги.
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08.06.2022 00:04
+21
Згоден і ДЯКУЮ США, Британії, Польщі, Естонії, Латвії, Литві, Австралії, ... (іншим країнам)
Але, я ще дуже хочу "подякувати" Зе-владі за розвал ракетної програми, за зрадників, за корупцію, за "війну" з опозицією, ...
За дуже багато що, хочу "подякувати"!!!
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08.06.2022 00:06
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Що несуть ці дебіли? Чому вони представляють мою державу?
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07.06.2022 23:54 Ответить
Дякуючи змові олігархів які в 19 році з усіх каналів рекламували свою ляльку
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07.06.2022 23:57 Ответить
Дякуючи ідіотам які за цю ляльку проголосували .
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08.06.2022 01:13 Ответить
Так а кто их выбрал ? Я очень хорошо помню что творилось на цензоре в 2019 году. И как все орали хватит пугать войной ну и т.д. 73% где вы ? хуже не будет ?
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08.06.2022 01:53 Ответить
Данилов очень много умничает и всё больше не по теме. Ему бы заткнуться и заняться конкретными делами, тем более во время войны
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07.06.2022 23:56 Ответить
Друга армія світу де, в своїх мультах ?
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07.06.2022 23:56 Ответить
Це зустріч з Б. Брік так діє?! Чекаю на наступні )
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08.06.2022 00:00 Ответить
Данилов же вроде бросил все и начал заниматься гражданством Невзорова. Какие там поставки оружия? Просрал все как секретарь РНБО...
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08.06.2022 00:01 Ответить
Так і згадується сценка із кінофільму "12 стільців"...."Служил Данилов бюрократом, Данилов бюрократом был....".
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08.06.2022 00:02 Ответить
Все вірно. Нам ніхто нічого не винен...
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08.06.2022 00:04 Ответить
Певна річ, тому другим закликом буде "Треба дякувати за те, чого нема."
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08.06.2022 00:12 Ответить
Зате у вас є асфальтовані і освітлені дороги.
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08.06.2022 00:04 Ответить
Уточнення - були ! Тепер і цього майже не залишилося , лише коменти зебаранів : " хоч два роки по нормальних дорогах поїздили " .
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08.06.2022 01:16 Ответить
Згоден і ДЯКУЮ США, Британії, Польщі, Естонії, Латвії, Литві, Австралії, ... (іншим країнам)
Але, я ще дуже хочу "подякувати" Зе-владі за розвал ракетної програми, за зрадників, за корупцію, за "війну" з опозицією, ...
За дуже багато що, хочу "подякувати"!!!
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08.06.2022 00:06 Ответить
Дуже страшно що ми не винесли урока с 2014 а саме страшніше якщо після закінчення війни ми не винесемо цей урок і продовжемо плювати на закон кумовство і пливти по течії.
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08.06.2022 00:17 Ответить
Дай бог выдержать и дожить до- после войны.
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08.06.2022 08:54 Ответить
Так, треба дякувати західним партнерам за те, що дають зброю…
І треба піzдити тих, хто замість закупівлі зброї три роки закатував бюджет в асфальт…
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08.06.2022 00:09 Ответить
І тих, хто просрав величезну кількість зброї на артскладах
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08.06.2022 05:59 Ответить
Хто?зесрань все не може врубить,що все -ви здохли і брехня вам вже не допоможе
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08.06.2022 07:28 Ответить
І до речі - програму з будівництва закритих сховищ снарядів зелені уйопки і конкретно Хомчак, теж зупинили…
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08.06.2022 07:47 Ответить
Вже не було що зберігати
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08.06.2022 10:37 Ответить

Ай який молодець…
А снаряди Хомчак з Тараном три роки не закуповували, бо нема було де складати…
А Чонгар розмінували, бо всеодно нема чим стріляти з гаубиць…
Можна цей ланцюжок далі розкладати…
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08.06.2022 21:35 Ответить
Таж.. про є балі 4 чи 5 арт складів, і що?? Все гаразд та ще зірочки в погон добавили.. коли служив при радянської владі тоді була найкраще причина пожеж _- " весенний пал» .. в
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08.06.2022 08:59 Ответить
Ми бачимо, що після того, як їм тут дали по зубам в Київській, Чернігівській, Сумській областях

А чим ви далі планували воювати якби не постачання зброї?Кожен день є новини що вже поставили мільярд трилліон всього по позиціям в армії мільйон почти солдатів і далі йде набор.Але наприклад по луганському направленню казали що був кулак у орків в 25 тис.А ми воюємо 1 до 20 тобто десятками проти сотень.Тепер вже цифра 40 тис проти Слов'янська стоять.Я розумію що орки кожен день паруються але таке враження що вони і розмножуються за добу.На початок війни було 180 тис а наразі всі кричать що вони тікають і видохлись а таке враження що стало 400 тис.
І кожен посадовець або мега експерт все с кожнем днем все п@здять і п@здять.До треба 6 бригад другий вже 10 а через місць скажуть вже 20?Люся Арестович того вже зовсім понесло на марс через троєщину.Що ви з нас дурачків робитє?
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08.06.2022 00:15 Ответить
Вони не з вас дурнів роблять вони свою дурість безперервно на показ виставляють , а народ дивиться , слухає і свято вірить у неперевершеність зевлади , бо " он інші і досі у ліпєцьку канхвети роблять і всю парашу ними завалили " (( Коли поспілкуєшся з такими , починаєш розуміти що з них дурнів робити потреби немає , вони ними від народження є ((
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08.06.2022 01:23 Ответить
Бувало хусейн вліз в Кувейт світ його звидти випіздячив, через декілька років повісив мразь на струні, було Мілошевич творив безчинства світ його повісив на простині. Коли урод хйло творить звірства небачині з 41 року світ маючи всі сили притягнути тварь в Гаагу - нікому нічого не винен. Україна жертва міжнародного права, сумлінно підписувала різні договора, меморандуми, конвенції за це й отримує.
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08.06.2022 00:15 Ответить
Ми не жертва ми самі зробили і повісили собі на спину ціль за 30 років нічого не робивши і не усвідомили свою країну і свободу.Ми терпіли.В країні війна а в нас арешт за продажу гуманітарки і адміністративка мародерів до стовпів колаборантів до арешту.Хто ми як не терпіли?В іншій країні в стані воєнного часу за взятки мародества за гуманітарку продажу за колаборанство СТРІЛЯЛИ на смісці ! А ми арешт і кормити і охороняти це лайно в тюрьмі щоб потім випустити на волю в цій країні щоб потім це лайно знову гадило нашому суспільству і країні.Хто ми?Кроми матюків і поганих слів на думку нічого не приходить.Там хлопці ЗСУ життя віддають а тут це лайно продає гуманітарку зібрану людьми для фронту а йому адмін штраф або пару років в тюрьму.А там це потрібно щоб врятувати життя.Як до цього відноситься спокійно?А бо ті хто потікав в тихі місця бухають пог кафе і катаються на атівках с музикою на піврайону а там люди гинуть як до цього віноситься спокійно?І тут питання знову хто ми?Як нас назвати?В мене слів немає вже....
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08.06.2022 00:25 Ответить
+++
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08.06.2022 09:02 Ответить
А ще нехай Данілов "подякує"міжнародним партнерам за те що фуй поклали на БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ.... За те що вимантили ядерну зброю в України і залишили нас один на один з ядерною Росією, з божевільним КАЦАПОМ...

Ps. Впевнений на 100%, якби в України була ядерна зброя...то цього пі3.деця, який триває з 14 року в країні точно би не було....
Пару Воєвод з ядерними боєголовками, націленими на Москву ..і не було би ні Криму, ні Донбасу, ні Маріуполя із Херсону ...
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08.06.2022 00:15 Ответить
100% по сей день никто не нападал на ядерну страну...
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08.06.2022 00:30 Ответить
Те що відбувається... Це не тільки ПСИХОЛОГІЧНА ТРАВМА для цілої нації, комплекс незахищеності у цілого народу(що якась вшива кацапня, залазить до тебе у дім ....і вбиває не тільки військових...але й жінок, дітей, старших людей)....
Це ще й зруйнована вщент ЕКОНОМІКА, змалілий людський потенціал країни (МІЛЬЙОНИ МОЛОДИХ БІЖЕНЦІВ, ЩОНАЙМЕНШЕ ПОЛОВИНА З ЯКИХ ВЖЕ ТОЧНО НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ)....
Це також ВТРАЧЕНА ІНВЕСТПРИВАБЛИВІСТЬ У КРАЇНИ.... Який хєр тепер збудує великий завод у Києві, Харкові чи Львові, коли російські ракети літають туда сюда?....у будь-який момент можуть розбомбити цей завод...

ТАК ШО ПОВНА КАТАСТРОФА НАМІЧАЄТЬСЯ В КРАЇНІ.... А ВСЕ ТОМУ, ЩО ЯКІСЬ ДОВПОЙОПИ КОЛИСЬ ВИРІШИЛИ ВІДДАТИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ
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08.06.2022 00:51 Ответить
Все колись буває вперше . P.S. До речі - історики нині доходять до висновку що у минулому ідіоти аже ядерну війну на планеті Земля вели . Правда в результаті неї врешті-решт почали нову історію з первісно общинного ладу
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08.06.2022 01:31 Ответить
Ти в курсі яка мінімальна дальність запуску МБР ? Якщо ні , пиши херню далі , якщо так - не виставляй себе бараном !
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08.06.2022 01:27 Ответить
Да хоч на НЕПТУНІ.... Для України, носії це не проблема.... Маючи Дніпро і КБ Южний ..
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08.06.2022 11:00 Ответить
ідійот! ми платимо кров'ю та життям воїнів, захищаючи жирні європейські сраки. Якшо ***** окупує Україну, то вся її потуга та ресурси повернуться проти Еуропи
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08.06.2022 00:34 Ответить
А дяка Американській розвідці коли буде. Люди мабуть даремно сповіщали про напад.
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08.06.2022 00:58 Ответить
Якщо б діти депутатів та міністрів сиділи у шанцях на передовій, то їхні батьки зубами б ту зброю вигризали в Європі, а не обмежували б підготовку до війни покупкою чорного костюма і пророщуванням триденної щетини на масній пиці.
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08.06.2022 00:58 Ответить
Так и есть, никто нам ничего не должен давать, об этом должна заботиться каждая отдельно взятая страна, в данном конкретном случае - Украина. Если бы не наш гавнокомандующий, нам бы многое чего не пришлось просить, многое что осталось бы не оккупировано, многие люди остались бы живы. Чмо зеленое, из-за тебя я с женой и детьми сижу сегодня и собираю чемоданы, понимаю, что вывезти надо все по-максимуму, т.к. со дня на день мой город будет сдан оркам и с такими как ты гавнокомандующими, мы его никогда уже не вернем. А я уже никогда не насобираю на свою квартиру, прийдется вечно скитаться по чужим хаткам. Впереди долгая поездка вникуда и ни с чем, это и больше всего пугает. Дорого, ой как дорого нам обходится этот асфальт.
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08.06.2022 01:23 Ответить
Главная ценность в условиях free market - это продолжать делать деньги. Не единственная, но главная. Это не значит, что иногда нельзя потратить деньги на благое дело. Можно и достаточно много. Но в долговременном плане надо продолжать делать деньги. И желательно завтра больше, чем сегодня. Поэтому, опять же в долговременном плане, партнер и союзник - тот, кто помогает делать много денег. С таким партнером надо договариваться, даже если он мудак. А тот, кто мешает делать деньги или слишком отвлекает от этого процесса - источник проблем, и его надо игнорировать или каким-то образом устранить, конечно, так чтобы все выглядело пристойно.
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08.06.2022 02:32 Ответить
***** уберите этого *********! это просто жесть во время войны на такой должности такой *********** аутист..еще и алкаш походу (судя по данному фото) это преступление держать на должности вот это! чмоня млять ..закройте ему рот!
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08.06.2022 03:01 Ответить
Нашёл время - политесы разводить и шоркать шляпой ап паркет!
Украинцы одни противостоят абсолютному злу на планете.

Небо трусливые натовцы не закрыли, порты не разблокируют, на территорию РФ не пулять..
И за это благодарить?
У Данилова стрелка компаса поломатая.
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08.06.2022 05:23 Ответить
Невозможно закрыть небо физически -это просто истеричные испражнения зекрыс,рассчитанные на зебилов...Надо было просто не вопить :"Свинарчук" ,если хотели более качественное ПВО ,в войну,но...поржать видимо дегенератам хотелось больше
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08.06.2022 07:35 Ответить
Вся Прибалтика этого требовала.
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08.06.2022 08:01 Ответить
До речі, ми теж несемо відповідальність за фінансування тероризму, хоча ********** звинувачувати в цьому всіх навколо. Транзит газу, нафти, товарооббіг з агресором - це мільярди доларів. Чомусь коли це робить Німеччина, то вони гади, а коли це ж саме робимо ми, то у нас - виконання контрактів. Це ніщо інше як подвійні стандарти. І це треба визнати.
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08.06.2022 06:06 Ответить
Ахахаха)))подаляцка шобла вже перевзулась -тепер забули за істеричний,хамський гундосий ор зепацюка на НАТО...
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08.06.2022 07:39 Ответить
То, что сказал Данилов, он должен адресовать не нам, а Зеленскому- не мы хамим лидерам стран. Про...шлепал подготовку к войне, сейчас дергается и оскорбляет тех, кто не хочет помогать. Война на минуточку уже 8 лет. Почему не финансировались наши военные разработки и серийный выпуск нового оружия? Где хотя бы патронный завод? Даже то, что имели, продавали, а бюджетные деньги зарывали, как все знают, в дороги.
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08.06.2022 06:29 Ответить
Если нехорошие россияне, изучив наши СМИ и видео наших побед, сменили тактику, что позволяет им выигрывать, то надо и нам менять тактику. Сидеть под артиллерией это не вариант, меняйте что-то....
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08.06.2022 06:46 Ответить
Да нихрена козломорды не выигрывают,а телепаются дерьмом ,как и до этого -и это вторая армия мира ...просто зесрань что то резко начала хаять наши силы -вот это очень подозрительно...
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08.06.2022 08:03 Ответить
Зе команда в интервью заявляла, что знала о войне за год до ее начала, но не хотела ,, рубить,, экономику. Весь этот год Зе готовился сдавать Украину - в армию ноль, укрепление границ ноль, оружие ноль, отвод войск от границ и весь бюджет на крадивныцтво. За Мариуполь, Мелитополь, Херсон , Бучу - его действия как главнокомандующего заслуживают ( по законам военного времени ) - расстрела. Лично на нем десятки тысяч смертей наших граждан. Он сдал Украину. В армии к нему очень плохо относятся и не уважают. Думаю реальный рейтинг у него сейчас ( не считая обитателей психушек) - процентов десять. Клоун. Пустое место. Сын Коломоича.
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08.06.2022 07:18 Ответить
 
 