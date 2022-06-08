Надо благодарить за то, что есть, - Данилов о поставках оружия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина должна благодарить за всю помощь, которую получает от международных партнеров, поскольку нам никто ничего не должен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в общенациональном эфире заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя вопрос затягивания Европой поставок оружия для Украины.
"Давайте будем иметь в виду, что Европа разная. Есть страны, стоящие совместно с нами бок о бок, есть страны, которые наблюдают за этими вещами, и это известно всем, здесь я не сообщу сегодня какой-нибудь новости. То, что касается вашего высказывания, что они там "задерживаются", нужно иметь в виду, что нам никто ничего не обязан. Эта помощь, которую мы получаем от всех стран, нам нужно благодарить, что она на сегодняшний день есть... Если бы не было помощи наших партнеров, нам было бы крайне, крайне тяжело. Мы считаем, что нам все должны, а это немножко не так. Нам помогают, помощь идет почти каждый день", - отметил Данилов, добавив, что президент круглосуточно ведет переговоры о поставках Украине оружия от разных стран.
Глава СНБО также согласился, что ВСУ действительно не хватает тяжелого вооружения для эффективного отражения врага. Кроме того, он отметил, что не считает армию России слабой, и обратил внимание, что после неудач в нескольких областях оккупанты сменили тактику.
"Мы видим, что после того, как им здесь дали по зубам в Киевской, Черниговской, Сумской областях, откуда они подвинулись, на сегодняшний день у них новая тактика: они стреляют из артиллерии с утра до вечера, утюжают и утюжают... Мы имеем дело со второй армией мира и не надо здесь кичиться, что они какие-то слабые, бестолковые. Слушайте, они так же уже научились на этой войне воевать", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО заверил, что помощь Украине от международных партнеров поступает каждый день, но нужно помнить, что наше государство имеет 1200 км фронта.
"Легко не будет, потому что в этой войне каждая страна имеет свои интересы. Мы должны это учитывать, должны это анализировать и мы должны это четко себе представлять", - отметил Данилов, добавив, что Европа очень пестрая в своем отношении к войне в Украине.
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Але, я ще дуже хочу "подякувати" Зе-владі за розвал ракетної програми, за зрадників, за корупцію, за "війну" з опозицією, ...
За дуже багато що, хочу "подякувати"!!!
І треба піzдити тих, хто замість закупівлі зброї три роки закатував бюджет в асфальт…
Ай який молодець…
А снаряди Хомчак з Тараном три роки не закуповували, бо нема було де складати…
А Чонгар розмінували, бо всеодно нема чим стріляти з гаубиць…
Можна цей ланцюжок далі розкладати…
А чим ви далі планували воювати якби не постачання зброї?Кожен день є новини що вже поставили мільярд трилліон всього по позиціям в армії мільйон почти солдатів і далі йде набор.Але наприклад по луганському направленню казали що був кулак у орків в 25 тис.А ми воюємо 1 до 20 тобто десятками проти сотень.Тепер вже цифра 40 тис проти Слов'янська стоять.Я розумію що орки кожен день паруються але таке враження що вони і розмножуються за добу.На початок війни було 180 тис а наразі всі кричать що вони тікають і видохлись а таке враження що стало 400 тис.
І кожен посадовець або мега експерт все с кожнем днем все п@здять і п@здять.До треба 6 бригад другий вже 10 а через місць скажуть вже 20?Люся Арестович того вже зовсім понесло на марс через троєщину.Що ви з нас дурачків робитє?
Ps. Впевнений на 100%, якби в України була ядерна зброя...то цього пі3.деця, який триває з 14 року в країні точно би не було....
Пару Воєвод з ядерними боєголовками, націленими на Москву ..і не було би ні Криму, ні Донбасу, ні Маріуполя із Херсону ...
Це ще й зруйнована вщент ЕКОНОМІКА, змалілий людський потенціал країни (МІЛЬЙОНИ МОЛОДИХ БІЖЕНЦІВ, ЩОНАЙМЕНШЕ ПОЛОВИНА З ЯКИХ ВЖЕ ТОЧНО НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ)....
Це також ВТРАЧЕНА ІНВЕСТПРИВАБЛИВІСТЬ У КРАЇНИ.... Який хєр тепер збудує великий завод у Києві, Харкові чи Львові, коли російські ракети літають туда сюда?....у будь-який момент можуть розбомбити цей завод...
ТАК ШО ПОВНА КАТАСТРОФА НАМІЧАЄТЬСЯ В КРАЇНІ.... А ВСЕ ТОМУ, ЩО ЯКІСЬ ДОВПОЙОПИ КОЛИСЬ ВИРІШИЛИ ВІДДАТИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ
Украинцы одни противостоят абсолютному злу на планете.
Небо трусливые натовцы не закрыли, порты не разблокируют, на территорию РФ не пулять..
И за это благодарить?
У Данилова стрелка компаса поломатая.