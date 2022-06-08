Росіяни протягом 7 червня тричі обстріляли Сумщину, жертв немає, - ОВА

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький оприлюднив інформацію щодо обстрілів росіянами області 7 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Він зазначив: "Ситуація на прикордонні 7 червня 2022. Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам. Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині. Майже о 23 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району.

В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає".

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