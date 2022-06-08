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Німеччина робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Виступаючи у вівторок на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії, Шольц заявив, що він надає Україні більшу підтримку, ніж "майже будь-хто інший".

"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що Берлін надсилає ЗСУ найсучасніші артилерійські системи й навчає українців їх використовувати.

На пресконференції лідерам чотирьох країн було поставлено запитання про те, чи допоможуть закінчити війну переговори з Путіним і заклики уникати його приниження.

"Ми повинні продовжувати наш діалог і далі говорити одне з одним", - відповів Шольц, але його розкритикували колеги з країн Балтії.

"Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту у ХХІ столітті, - сказав, зокрема, президент Литви Гітанас Науседа.

Читайте: Продовольча криза - це результат путінської війни, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+57
Він ще той балабол і ******
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08.06.2022 08:20
+55
Дядя Шольц-ти дурак???
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08.06.2022 08:19
+40
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08.06.2022 08:33
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08.06.2022 10:41 Відповісти
СКАЗОЧНИЙ ДОЛБ.Б...
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08.06.2022 10:51 Відповісти
но это не точно
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08.06.2022 10:55 Відповісти
Відчепіться вже від Німеччини та інших... вам же прозоро кажуть, що путін їх багато років годував з руки. А тут може й розслідування розпочатись. що та як ((:
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08.06.2022 11:01 Відповісти
Що я вам скажу, шановні коментатори. (Майже ніхто з вас не пропрацював в Україні стільки років, як я).
Хамство не красить людину. Зухвале хамство ваше працює на користь ворога.
А мадьяр-то був правий: можна наполегливо, з доказами просити, але не можна з фальшивими доріканнями вимагати!
Звичайно, від 70% ної підтримки в зелених закрутилася голова - ура! все можливо! Три роки лицемірити, руйнувати довіру до армії, заявляти "режими тиші", не розвівати оборонну промисловість, брехати, імітиювати діяльність, намагатися садити опозицію, зривати розвідувальні дії та вакцинацію населення, порушувати Конституцію, завіряти, що війни не буде, утримувати біля себе агента ФСБ. А винні - німці.
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08.06.2022 11:19 Відповісти
Валім Левітін. ви не праві,німці не винні,а винні Меркель,Шродер, Штаймаєр які весь цей час ублажали Путіна і заглядали йому в очі чекаючи якихось подачок. і зараз гер.Шольц,який тільки роздає обіцянки і розказує що він надає найбілье допомоги(на словах)після США. складається враження що всі вони дістають зарплатню в одній і ті й ж організації,назва якої починається з букви Ф..
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08.06.2022 13:58 Відповісти
Не підскажете в якій балтійській країні визнали нєвзорова брехливим пропагандоном і завели справу та відношення до нього як у нас наприклад до салавйова-скабєєвай? І ми відплатили їм за допомогу - давши цьому гімну громадянство?
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08.06.2022 11:25 Відповісти
Хамство - это когда врут уже просто напрямую и не краснеют например как Шольц или Меркель
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08.06.2022 11:28 Відповісти
Ніхто з європейських лідерів не виявляв такої стурбованості щодо ситуації в Україні, ця стурбованість посилювалась спочатку в головах фрау Меркель, Штанмайера, останній навіть нову формулу запропонував щодо капітуляції України, а тепер ця стурбованість передалась гер Шольцу. Біда в тому, що путінізм через економічні схеми проник в політичні кола німців, французів, італійців. Колишній канцлер Німеччини Шрьодер ще донедавна входив в наглядову раду "Газпрому", а тому німецька "еліта" танцювала навколо "стратегії" шрьодерства і заігрувала з пукіним . Тим часом і завдяки цьому рашисти збили величезний золотовалютний капітал, відчули свою "величність" , вседозволеність через імпотентність кількох європейських лідерів у захисті безпеки, а тому і відважились на повномасштабну війну.
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08.06.2022 12:30 Відповісти
Пи..дит он точно гораздо больше чем Великобритания.
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08.06.2022 11:29 Відповісти
Политические суперкоррупционеры как Шольц, Меркель, Орбан, австрийский канцлер и многие другие в Европе продавшие душу за российские газ и нефть сильно обеспокоены бытовой коррупцией в Украине и 30 лет считают это основной проблемой вступления в НАТО и ЕС )))
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08.06.2022 11:34 Відповісти
Вьі таки пьітаетесь пояснять основьі дипломатии тем, кто вьібрал себе в президентьі и ВР идиотов "поприколу" (С) ?
Удачи вам в єтом нелегком деле
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08.06.2022 11:59 Відповісти
Посол Украины в Германии ОБЯЗАН... даже спать возле кабинета Шольца
***********
Та де там! - Не втовпиться. З Шольцем уже переспало піврезидентури КГБ-ФСБ у Німеччині.
Цей лівацький вилупок Шольц ще у 1970-1980-х роках їздив у НДР на комсомольські конференції, як "молодий соціаліст". Тоді його, схоже, штазі й завербувало.

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08.06.2022 14:43 Відповісти
Ну дьік давайте вместе с ньітьем про оружие поливать Штольца говном.
Тьі когда приходишь к соседу занять червонец на бутьілку, то сначала его накуй посьілаешь и говоришь, что он херово тебе одалживает?
Ну вот вообще мозги у зелени нихера не работают...
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08.06.2022 19:08 Відповісти
Да эти поцефисты должны были спрогнозировать к чему приведёт строительство потоков.
Захват Украины за 3 дня,всё это политика проводимая немецким правительством, локомотивами ЕС да и подгавкивающей с их же разрешения Венгрией.Поэтому Шольца уже облить невозможно.,они давно уже не в белых фраках и многие страны это понимают,а главное что понимает Британия и США.
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08.06.2022 20:44 Відповісти
Комсомолка меркель підготувала собі гідну заміну...
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08.06.2022 12:09 Відповісти
«200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня. Огромное число солдат ВСУ просто выпали из поля зрения американских кураторов. Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они разгромлены»,
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08.06.2022 12:12 Відповісти
Не шоломи,шольц,які ти дав с січні?
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08.06.2022 12:14 Відповісти
Fffff
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08.06.2022 12:16 Відповісти
ну да ******* не мишки ворочать.
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08.06.2022 12:17 Відповісти
Якщо вони, Шольц і Макрон, будуть так допомогати Україні то війна не закінчиться і через 10 років. Може їх раніше купив Путін, "совпадение, не думаю". А може Путін закупив пів Европи, це не так і дорого, оце і є європейськими цінностіми, в доларах чи євро?
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08.06.2022 12:24 Відповісти
200 тысяч бойцов сейчас готовятся и ждут поступления техники по ленд-лиз. Я сам несколько таких знаю, так что передайте скабеевым что всё под контролем)
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08.06.2022 12:25 Відповісти
Ммм
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08.06.2022 12:26 Відповісти
В яких одиницях вимірюються європейські цінності, в євротчи доларах?
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08.06.2022 12:29 Відповісти
Именно. Главная ценность в условиях free market - это продолжать делать деньги. Не единственная, но главная. И основа всех остальных ценностей. Это не значит, что иногда нельзя потратить деньги на благое дело. Можно и достаточно много. Но в долговременном плане надо продолжать делать деньги. И желательно завтра больше, чем сегодня. Поэтому, опять же в долговременном плане, партнер и союзник - тот, кто помогает делать много денег. С таким партнером надо договариваться, даже если он мудак. А тот, кто мешает делать деньги или слишком отвлекает от этого процесса - источник проблем, и его надо игнорировать или каким-то образом устранить, конечно, так чтобы все выглядело пристойно. Звучит несколько цинично, но это так. И из этого надо исходить, чтобы избежать постоянных разочарований. Задавать себе вопрос, а зачем вообще мы им нужны, чтобы тратить деньги и силы на помощь нам в ущерб уже существующему - и очень выгодному - союзу? Как сделать такую помощь выгодной для помогающих? Это очень сложный вопрос. И он скорее всего не имеет ответа. Часто приводимый аргумент «мы их защищаем» не убедителен, так как реальной угрозы для этих стран нет и не будет, до тех пор пока они сами не включатся в активные военные действия, а они никогда не включатся. Так что помощь Украине со стороны многих стран, в общем, идет в разрез с интересами этих стран и основана на соображениях морали. В долговременном плане в споре морали и экономики побеждает последняя
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08.06.2022 22:47 Відповісти
Наш отвєт Арестовичу
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08.06.2022 12:48 Відповісти
Все канцлеры германии ******!! особенно эта немецкая комсомолка и немецкая проститутка Меркель!! ОНА ДО СИХ ПОР НЕ ПОНЯЛА КАК ПОДОСРАЛА ВСЕЙ ЕВРОПЕ , А НЕ ТОЛЬКО УКРАИНЕ!!
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08.06.2022 13:10 Відповісти
Ага, дуже багато! То 2 кроки вперед, то три кроки назад. Політичний балерун.
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08.06.2022 13:17 Відповісти
Берлин, 24 января 1940 года

Я думаю, что Персиваль У., отошедший от дел американский бизнесмен немецкого происхождения и проживший в этой стране большую часть жизни, понимает что-то такое, что все время пытался уловить я. Мы никогда прежде не встречались, но сегодня утром он неожиданно зашел ко мне поговорить о том о сем. Мы говорили о немецком понимании этики, чести, правил поведения. Вот что он сказал: «Для немцев правильно, этично, благородно то, что согласуется с традиционными немецкими понятиями о том, что должен делать немец, или то, что служит интересам германизма или Германии. Но у немцев отсутствует абстрактное понятие этики, или чести, или правильного поведения». Он замечательно это проиллюстрировал. Один его немецкий приятель сказал ему: «Разве не ужасно то, что финны борются с Россией? Это совершенно неправильно». Когда мистер У. возразил, что финны, в конце концов, делают только то, чего вы бы ожидали от всех честных немцев, попади они в такую же переделку, а именно - если бы им пришлось защищать свою свободу и независимость, столкнувшись с необоснованной агрессией, его приятель резко ответил: «Но ведь Россия - друг Германии». [239]

Другими словами, для немца защищать свободу и независимость своей страны - это справедливо. Для финна делать то же самое - неправильно, потому что это вредит германским отношениям с Россией. Абстрактное понимание справедливости в германском менталитете отсутствует.
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08.06.2022 13:20 Відповісти
а кацапська школа дарма не пройшла, бреше і не моргає...
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08.06.2022 13:37 Відповісти
Дякую, пореготав.
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08.06.2022 13:39 Відповісти
********, как у тебя только язык поворачивается такое говорить?!
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08.06.2022 13:44 Відповісти
обещали, обещаем и будем обещать
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08.06.2022 13:46 Відповісти
Навіть Норвегія поставила в Україну більше САУ, ніж Німеччина. При тому, що промисловий потенціал Норвегії відрізняється на порядок від німецького.
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08.06.2022 14:05 Відповісти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія. Джерело: https://censor.net/ua/n3346600

Ото німчацьке брехливе створіння
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08.06.2022 14:08 Відповісти
І взагалі, чому ми так пильно дивимося на Німеччину, коли Південна Корея і Японія значно мотивованіші проти мордору?
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08.06.2022 14:11 Відповісти
Потому что Германия является лидером ЕС,куда мы так рвёмся.
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08.06.2022 20:45 Відповісти
Була фрау Меркель-Рібентроп, тепер Шольц-Рібентроп, бляха ну що за продажні канцлери в Німеччині.!
Та ще й брихати навчились як москалі !
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08.06.2022 21:12 Відповісти
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