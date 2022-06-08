Німеччина робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Виступаючи у вівторок на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії, Шольц заявив, що він надає Україні більшу підтримку, ніж "майже будь-хто інший".
"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц.
Канцлер зазначив, що Берлін надсилає ЗСУ найсучасніші артилерійські системи й навчає українців їх використовувати.
На пресконференції лідерам чотирьох країн було поставлено запитання про те, чи допоможуть закінчити війну переговори з Путіним і заклики уникати його приниження.
"Ми повинні продовжувати наш діалог і далі говорити одне з одним", - відповів Шольц, але його розкритикували колеги з країн Балтії.
"Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту у ХХІ столітті, - сказав, зокрема, президент Литви Гітанас Науседа.
Будь ласка, зачекайте...
Хамство не красить людину. Зухвале хамство ваше працює на користь ворога.
А мадьяр-то був правий: можна наполегливо, з доказами просити, але не можна з фальшивими доріканнями вимагати!
Звичайно, від 70% ної підтримки в зелених закрутилася голова - ура! все можливо! Три роки лицемірити, руйнувати довіру до армії, заявляти "режими тиші", не розвівати оборонну промисловість, брехати, імітиювати діяльність, намагатися садити опозицію, зривати розвідувальні дії та вакцинацію населення, порушувати Конституцію, завіряти, що війни не буде, утримувати біля себе агента ФСБ. А винні - німці.
Удачи вам в єтом нелегком деле
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Та де там! - Не втовпиться. З Шольцем уже переспало піврезидентури КГБ-ФСБ у Німеччині.
Цей лівацький вилупок Шольц ще у 1970-1980-х роках їздив у НДР на комсомольські конференції, як "молодий соціаліст". Тоді його, схоже, штазі й завербувало.
Тьі когда приходишь к соседу занять червонец на бутьілку, то сначала его накуй посьілаешь и говоришь, что он херово тебе одалживает?
Ну вот вообще мозги у зелени нихера не работают...
Захват Украины за 3 дня,всё это политика проводимая немецким правительством, локомотивами ЕС да и подгавкивающей с их же разрешения Венгрией.Поэтому Шольца уже облить невозможно.,они давно уже не в белых фраках и многие страны это понимают,а главное что понимает Британия и США.
Я думаю, что Персиваль У., отошедший от дел американский бизнесмен немецкого происхождения и проживший в этой стране большую часть жизни, понимает что-то такое, что все время пытался уловить я. Мы никогда прежде не встречались, но сегодня утром он неожиданно зашел ко мне поговорить о том о сем. Мы говорили о немецком понимании этики, чести, правил поведения. Вот что он сказал: «Для немцев правильно, этично, благородно то, что согласуется с традиционными немецкими понятиями о том, что должен делать немец, или то, что служит интересам германизма или Германии. Но у немцев отсутствует абстрактное понятие этики, или чести, или правильного поведения». Он замечательно это проиллюстрировал. Один его немецкий приятель сказал ему: «Разве не ужасно то, что финны борются с Россией? Это совершенно неправильно». Когда мистер У. возразил, что финны, в конце концов, делают только то, чего вы бы ожидали от всех честных немцев, попади они в такую же переделку, а именно - если бы им пришлось защищать свою свободу и независимость, столкнувшись с необоснованной агрессией, его приятель резко ответил: «Но ведь Россия - друг Германии». [239]
Другими словами, для немца защищать свободу и независимость своей страны - это справедливо. Для финна делать то же самое - неправильно, потому что это вредит германским отношениям с Россией. Абстрактное понимание справедливости в германском менталитете отсутствует.
Ото німчацьке брехливе створіння
Та ще й брихати навчились як москалі !
Обіцяні Шольцем німецькі системи ППО та РСЗВ Україна не отримає аж до зими, - ЗМІ
Кто бы мог подумать.Одним словом,поцефисты.