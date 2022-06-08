Германия делает для поддержки Украины не меньше, чем Великобритания, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что делает для поддержки Украины не меньше Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выступая во вторник на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии, Шольц заявил, что он оказывает Украине большую поддержку, чем "почти кто-либо другой".

"Германия является одним из главных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только Соединенные Штаты оказывают большую поддержку, чем мы", – сказал Шольц.

Канцлер отметил, что Берлин присылает ВСУ самые современные артиллерийские системы и учит украинцев их использовать.

На пресс-конференции лидерам четырех стран был задан вопрос о том, помогут ли закончить войну переговоры с путиным и призывы избегать его унижения.

"Мы должны продолжать наш диалог и дальше говорить друг с другом", – ответил Шольц, но его раскритиковали коллеги из стран Балтии.

"Мы считаем, что невозможно разговаривать с государством, пытающимся перекроить карту в ХХІ веке, – сказал, в частности, президент Литвы Гитанас Науседа.

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