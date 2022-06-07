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Страны Европы должны "повысить обороты" в оказании помощи Украине, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

науседа

Европа многое сделала, чтобы помочь Украине, однако она должна увеличить свою помощь.

Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Об этом он говорил во вторник с находящимся с визитом в Вильнюсе канцлером Германии Олафом Шольцом, передает BNS.

"Мы говорили о войне России в Украине и ответе Европы. Европа много сделала для помощи Украине, но этого недостаточно. До сих пор нет победы в этой войне. Мы должны оставаться на этом пути и ни в коем случае не сбавлять обороты. Наоборот, это ... повышать", - отметил Науседа.

"Мы должны всесторонне поддерживать Украину, увеличить давление на Россию, усиливая санкции, снижая энергетическую зависимость от агрессора. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наши ценности и мир. Мы есть и хотим оставаться на правильной стороне истории", - отметил он.

Литовский лидер также подчеркнул, что, кроме военной и экономической помощи, для Украины крайне важна политическая поддержка. По его словам, стране нужно предоставить статус страны-кандидата в ЕС.

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"Пора дать понять, что Украина имеет место в Европейском Союзе. Мы не имеем морального права упускать этот момент", - говорится в заявлении Науседы, распространенном администрацией президента.
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Да!! Потому что дерьмак и беня могут только увеличить оберти грабежа и без того нищего бюджета !! Зеля не при чем, он просто шестерит у взрослых
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07.06.2022 13:59 Ответить
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07.06.2022 14:04 Ответить
Мають навіть ввімкнути турборежим...
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07.06.2022 14:02 Ответить
Ага, хермания и венгрия в первых рядах!
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07.06.2022 14:08 Ответить
Пока обороты только назад
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07.06.2022 14:09 Ответить
Науседа - бандерівець, вибачаюся перед лісним братством, але це так.
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07.06.2022 14:14 Ответить
Eto odna iz vishix nagrad, priznanie; Науседа - бандерівець!
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07.06.2022 14:38 Ответить
Гуманитарочку из ЕС тырит не вор коломойский...
Игорь Валерьевич...Господь...все видит...
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07.06.2022 14:35 Ответить
А Украина не должна повысить обороты в принятии законов демократической страны , обязательных для НАТО и ЕС ?

Или все должны вкидывать бабки в чёрный ящик, из которого потом вылезет нове х**ло ?

Если б УКраина, в знак серьезности своих намерений, прекратила преследовать оппозицию показала б миру реальную свободу слова, освободила политзаключённых, дала бы работать прокурору САП, выдала б экономических преступников - это мгновенно увеличило бы обороты... Шляпы бы посдувало !

А то, бл*дь , на всех покрикивают а сами ни х*я не делают ...
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07.06.2022 15:41 Ответить
 
 