Країни Європи мають "підвищити оберти" в наданні допомоги Україні, - Науседа
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Європа багато зробила, щоб допомогти Україні, однак вона має збільшити свою допомогу.
Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Про це він говорив у вівторок із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який перебуває з візитом у Вільнюсі, передає BNS.
"Ми говорили про війну Росії в Україні та відповідь Європи. Європа багато зробила для допомоги Україні, але цього недостатньо. Досі немає перемоги у цій війні. Ми маємо залишатися на цьому шляху і в жодному разі не зменшувати обертів. Навпаки, це ... підвищувати", - зазначив Науседа.
"Ми маємо всебічно підтримувати Україну, збільшити тиск на Росію, посилюючи санкції, знижуючи енергетичну залежність від агресора. Ми маємо зробити все можливе, щоб захистити наші цінності та мир. Ми є і хочемо залишатися на правильному боці історії", - зазначив він.
Литовський лідер також наголосив, що, окрім військової та економічної допомоги, для України вкрай важливою є політична підтримка. За його словами, країні необхідно надати статус країни-кандидата у ЄС.
"Настав час дати зрозуміти, що Україна має місце в Європейському Союзі. Ми не маємо морального права упускати цей момент", - йдеться в заяві Науседи, поширеній адміністрацією президента.
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Игорь Валерьевич...Господь...все видит...
Или все должны вкидывать бабки в чёрный ящик, из которого потом вылезет нове х**ло ?
Если б УКраина, в знак серьезности своих намерений, прекратила преследовать оппозицию показала б миру реальную свободу слова, освободила политзаключённых, дала бы работать прокурору САП, выдала б экономических преступников - это мгновенно увеличило бы обороты... Шляпы бы посдувало !
А то, бл*дь , на всех покрикивают а сами ни х*я не делают ...