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Країни Європи мають "підвищити оберти" в наданні допомоги Україні, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

науседа

Європа багато зробила, щоб допомогти Україні, однак вона має збільшити свою допомогу.

Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це він говорив у вівторок із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який перебуває з візитом у Вільнюсі, передає BNS.

"Ми говорили про війну Росії в Україні та відповідь Європи. Європа багато зробила для допомоги Україні, але цього недостатньо. Досі немає перемоги у цій війні. Ми маємо залишатися на цьому шляху і в жодному разі не зменшувати обертів. Навпаки, це ... підвищувати", - зазначив Науседа.

"Ми маємо всебічно підтримувати Україну, збільшити тиск на Росію, посилюючи санкції, знижуючи енергетичну залежність від агресора. Ми маємо зробити все можливе, щоб захистити наші цінності та мир. Ми є і хочемо залишатися на правильному боці історії", - зазначив він.

Литовський лідер також наголосив, що, окрім військової та економічної допомоги, для України вкрай важливою є політична підтримка. За його словами, країні необхідно надати статус країни-кандидата у ЄС.

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"Настав час дати зрозуміти, що Україна має місце в Європейському Союзі. Ми не маємо морального права упускати цей момент", - йдеться в заяві Науседи, поширеній адміністрацією президента.

Автор: Ірина Дашківська
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Да!! Потому что дерьмак и беня могут только увеличить оберти грабежа и без того нищего бюджета !! Зеля не при чем, он просто шестерит у взрослых
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07.06.2022 13:59 Відповісти
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07.06.2022 14:04 Відповісти
Мають навіть ввімкнути турборежим...
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07.06.2022 14:02 Відповісти
Ага, хермания и венгрия в первых рядах!
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07.06.2022 14:08 Відповісти
Пока обороты только назад
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07.06.2022 14:09 Відповісти
Науседа - бандерівець, вибачаюся перед лісним братством, але це так.
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07.06.2022 14:14 Відповісти
Eto odna iz vishix nagrad, priznanie; Науседа - бандерівець!
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07.06.2022 14:38 Відповісти
Гуманитарочку из ЕС тырит не вор коломойский...
Игорь Валерьевич...Господь...все видит...
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07.06.2022 14:35 Відповісти
А Украина не должна повысить обороты в принятии законов демократической страны , обязательных для НАТО и ЕС ?

Или все должны вкидывать бабки в чёрный ящик, из которого потом вылезет нове х**ло ?

Если б УКраина, в знак серьезности своих намерений, прекратила преследовать оппозицию показала б миру реальную свободу слова, освободила политзаключённых, дала бы работать прокурору САП, выдала б экономических преступников - это мгновенно увеличило бы обороты... Шляпы бы посдувало !

А то, бл*дь , на всех покрикивают а сами ни х*я не делают ...
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07.06.2022 15:41 Відповісти
 
 