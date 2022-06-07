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Новости За рубежом
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Зерно из Украины не может идти через Беларусь, - президент Литвы Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно

Украинское зерно нельзя транспортировать в Балтийские порты через Беларусь.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Он подчеркнул, что Лукашенко поддерживает российскую агрессию, так что о перевозке грузов через Беларусь не может быть и речи.

"По моему мнению, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой мерзкой агрессии. Мое мнение и оценка не меняются - надо искать другие альтернативы", - сказал Науседа.

Он добавил, что не видит возможности возобновления транзита белорусских удобрений через Литву – такое условие для перевозки украинского зерна через Беларусь выдвигает Лукашенко.

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"Европейский Союз ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что - давайте закрываем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?", - сказал Науседа.

Сейчас зерно и другую продукцию из Украины поставляют в Клайпеду через Польшу.
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Порошенко вірно сказав,що Україна сама знає коли,куди і як. З допомогою друзів усі проблеми рішаються
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07.06.2022 10:59 Ответить
Вообще это зерно - больше проблема хранения а не голода.
1) Доля Украины в мировых поставках - большая но не решающая. Это 8% всех поставок.
2) Вывоз - дело времени и цены. Дешевле и быстрее всего конечно по морю. Остальные способы дороже и медленнее но они есть.
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07.06.2022 11:02 Ответить
Після тих "заподлян", які білоруська влада підклала за останній рік сусідам, білорусів будуть "посилать далеко-далеко" усі!
Хай з ****** "любов крутить" і возить свої добрива через Росію (правда - погано виходить - у самих росіян калійні добрива дешевші А ще якщо фінни увійдуть до НАТО - взагалі росіяни будуть "країною Фінської затоки"! А возить добрива через Архангельськ чи Мурманськ чи Новоросійськ - вони "золотими" стануть!
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07.06.2022 11:02 Ответить
цікаво, який же д0вб0й0б це придумав? вони в нас ракети запускають, а ми їм зерно веземо
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07.06.2022 11:14 Ответить
Какая Беларусь. Это равносильно экспортировать украинский хлеб через оккупированный Севастополь или Херсон
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07.06.2022 11:20 Ответить
может.
только через труп бульбафюрера и всей его ********** шайки
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07.06.2022 11:26 Ответить
 
 