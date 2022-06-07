Зерно из Украины не может идти через Беларусь, - президент Литвы Науседа

Украинское зерно нельзя транспортировать в Балтийские порты через Беларусь.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Он подчеркнул, что Лукашенко поддерживает российскую агрессию, так что о перевозке грузов через Беларусь не может быть и речи.

"По моему мнению, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой мерзкой агрессии. Мое мнение и оценка не меняются - надо искать другие альтернативы", - сказал Науседа.

Он добавил, что не видит возможности возобновления транзита белорусских удобрений через Литву – такое условие для перевозки украинского зерна через Беларусь выдвигает Лукашенко.

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"Европейский Союз ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что - давайте закрываем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?", - сказал Науседа.

Сейчас зерно и другую продукцию из Украины поставляют в Клайпеду через Польшу.