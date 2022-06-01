ЕС должен отказаться от российского газа, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Евросоюз должен отказаться от импорта российского газа. По его мнению, добиться этого можно не только путем санкций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

"Мы должны продолжать последовательно двигаться в плане отказа от энергоресурсов России. Насколько это будет сочетаться с санкциями или не обязательно оформляться санкциями как наши последовательные шаги по установлению нашей энергетической независимости от России – это другой вопрос", – заявил Науседа.

Из-за войны России в Украине лидеры ЕС в понедельник договорились ввести шестой пакет санкций против Кремля, наложив эмбарго почти на весь импорт российской нефти.

Однако некоторые лидеры ЕС не спешат говорить о седьмом пакете санкций, называя цель введения газового эмбарго еще более тяжелой. Реагируя на подобные высказывания европейских политиков, президент Литвы подчеркнул, что "мы не должны (...) исключать этот вопрос априори".

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"Мы должны продолжать сжимать это кольцо (санкций. – Ред.), с помощью которого мы надеемся достичь определенного результата, – сказал Науседа. – А результат этот – чтобы российское общество, а прежде всего олигархи начали ощущать последствия своих безответственных действий".