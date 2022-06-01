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Новости За рубежом
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Газ (10095) Литва (2121) Россия (91236) санкции (10615) Евросоюз (15872) Науседа Гитанас (191)

ЕС должен отказаться от российского газа, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Евросоюз должен отказаться от импорта российского газа. По его мнению, добиться этого можно не только путем санкций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

"Мы должны продолжать последовательно двигаться в плане отказа от энергоресурсов России. Насколько это будет сочетаться с санкциями или не обязательно оформляться санкциями как наши последовательные шаги по установлению нашей энергетической независимости от России – это другой вопрос", – заявил Науседа.

Из-за войны России в Украине лидеры ЕС в понедельник договорились ввести шестой пакет санкций против Кремля, наложив эмбарго почти на весь импорт российской нефти.

Однако некоторые лидеры ЕС не спешат говорить о седьмом пакете санкций, называя цель введения газового эмбарго еще более тяжелой. Реагируя на подобные высказывания европейских политиков, президент Литвы подчеркнул, что "мы не должны (...) исключать этот вопрос априори".

Читайте: С введением шестого пакета санкций против РФ не стоит откладывать, - президент Литвы Науседа

"Мы должны продолжать сжимать это кольцо (санкций. – Ред.), с помощью которого мы надеемся достичь определенного результата, – сказал Науседа. – А результат этот – чтобы российское общество, а прежде всего олигархи начали ощущать последствия своих безответственных действий".
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заголовок новости немного не такой:

ЄС має відмовитися від російського газу, - Навсегда
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01.06.2022 13:13 Ответить
ОП має припинити працювати за кремлівським сценарієм,ось таке має бути гасло!!))
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01.06.2022 13:21 Ответить
ЄС , якщо хоче почуватись хоч у відносній у безпеці , має відмовитись не тільки від газу і нафти , а й взагалі - ВІД УСЬОГО КАЦАПСЬКОГО ,, а ще - побудувати на кордоні паРашою бетонний паркан заввишки м - 50 , з колючим дротом під напругою , вирити рів , пустити туди африканських крокодилів , замінувати все там на кілометри по ширині . Але й це не гарантуватиме спокій . Бо
кацапське бидло підступне й підле , і залишить планету в спокої лише тоді коли здохне все , до останнього кацапа . .
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01.06.2022 13:30 Ответить
ЧОМУ 30 РОКІВ БУДУВАТИ ГАЗОПРОВОДИ ТІЛЬКИ З РОСІЇ?

ЧОМУ НЕМАЄ НІ ОДНОГО ГАЗОПРОВОДУ З АРАБСЬКИХ КРАЇН?!!!

МОЖНА ПОБУДУВАТИ ГАЗОПРОВОДИ З ОАЕ, СА, КАТАРУ, ІРАКУ, ТУРКМЕНІЇ!
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01.06.2022 21:06 Ответить
 
 