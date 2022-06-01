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Новини За кордоном
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ЄС має відмовитися від російського газу, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Євросоюз має відмовитися від імпорту російського газу. На його думку, досягнути цього можна не лише шляхом санкцій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

"Ми повинні продовжувати послідовно рухатися у плані відмови від енергоресурсів Росії. Наскільки це буде поєднуватися з санкціями або не обов'язково оформлятися санкціями як наші послідовні кроки щодо встановлення нашої енергетичної незалежності від Росії - це інше питання", - заявив Науседа.

Через війну Росії в Україні лідери ЄС в понеділок домовилися запровадити шостий пакет санкцій проти Кремля, наклавши ембарго майже на весь імпорт російської нафти.

Однак деякі лідери ЄС не поспішають говорити про сьомий пакет санкцій, називаючи мету запровадження газового ембарго ще більш важкою. Реагуючи на подібні висловлювання європейських політиків, президент Литви наголосив, що "ми не повинні (...) виключати це питання апріорі".

Також читайте: Із запровадженням шостого пакету санкцій проти РФ не варто зволікати, - президент Литви Науседа

"Ми повинні продовжувати стискати це кільце (санкцій. - Ред.), за допомогою якого ми сподіваємося досягти певного результату, - сказав Науседа. - А результат цей - щоб російське суспільство, а насамперед олігархи почали відчувати наслідки своїх безвідповідальних дій".

Автор: Ольга Лузан
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ЄС має відмовитися від російського газу, - Навсегда
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01.06.2022 13:13 Відповісти
ОП має припинити працювати за кремлівським сценарієм,ось таке має бути гасло!!))
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01.06.2022 13:21 Відповісти
ЄС , якщо хоче почуватись хоч у відносній у безпеці , має відмовитись не тільки від газу і нафти , а й взагалі - ВІД УСЬОГО КАЦАПСЬКОГО ,, а ще - побудувати на кордоні паРашою бетонний паркан заввишки м - 50 , з колючим дротом під напругою , вирити рів , пустити туди африканських крокодилів , замінувати все там на кілометри по ширині . Але й це не гарантуватиме спокій . Бо
кацапське бидло підступне й підле , і залишить планету в спокої лише тоді коли здохне все , до останнього кацапа . .
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01.06.2022 13:30 Відповісти
ЧОМУ 30 РОКІВ БУДУВАТИ ГАЗОПРОВОДИ ТІЛЬКИ З РОСІЇ?

ЧОМУ НЕМАЄ НІ ОДНОГО ГАЗОПРОВОДУ З АРАБСЬКИХ КРАЇН?!!!

МОЖНА ПОБУДУВАТИ ГАЗОПРОВОДИ З ОАЕ, СА, КАТАРУ, ІРАКУ, ТУРКМЕНІЇ!
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01.06.2022 21:06 Відповісти
 
 