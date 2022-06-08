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Росія (47279) США (14499) кібербезпека (654) кібератака (140)

У США вважають, що загроза кібератак з боку РФ залишається високою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кібер

Високопосадовці США, відповідальні за кібербезпеку, закликають компанії залишатися в стані підвищеної готовності до кібератак з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Керівник Агентства із гарантування інфраструктурної та кібербезпеки США (CISA) Джен Істерлі під час міжнародної конференції з інформаційної безпеки в Сан-Франциско заявила, що відсутність великих атак на західну інфраструктуру з початку відкритої збройної агресії в Україні не має знижувати пильність компаній.

"Я не думаю, що зараз ми перебуваємо в безпеці з погляду загроз", - цитує її видання.

"Ми знаємо, що це частина російського плану дій - використовувати шкідливу кібератаку через організацію, що спонсорується державою, або через пов'язані зі злочинністю групи", - зазначила Істерлі.

Водночас директор управління Білого дому з кібербезпеки Кріс Інгліс під час конференції повідомив, що всі публічні попередження були засновані на оцінках розвідки США про те, що Росія є реальною загрозою для суспільної інфраструктури.

"Насправді ми абсолютно впевнені у стратегічній загрозі", - заявив він.

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Керівник управління кібербезпеки АНБ Роберт Джойс, своєю чергою, заявив, що в США впевнені, що атаки були активно сплановані, під питанням лише терміни їх виконання.

"З огляду на дані розвідки, загроза була і залишається реальною. У росіян є можливості, з якими нам потрібно бути обережними, і вони перебувають на етапі схвалення рішення про те, чи застосовувати їх і коли", - цитує його видання.

Автор: Наталя Джума
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Ну які США вам ПАРТНЕРИ? роззуйте очі....Американці - це глибоко цинічні і прагматичні люди, щоб бути вам партнерами, братами і т.д.
США ще можуть бути партнери для фінів та шведів, тому що без вагань їх приймають до НАТО...Партнери для НІМЦІВ та ТУРКІВ, тому що розмістили свої ядерні сили на їх території... .
А вам ... Замість ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, всунули БУДАПЕШТСЬКУ ПИСУЛЬКУ...і старі гаубиці, часів В'єтнамської війни....
Вам навіть F-16 не дають...Не те, що нові СТЕЛСИ і т.д.

А на рахунок ЛІЗИНГУ і 40 ярдної допомоги .... Амеру краще зараз заплатити 5млн.грн. (120К долярів) компенсації за кожного вбитого, українського солдата....ніж потім платити 5млн. Долярів компенсації за кожного американського....якщо Росія піде далі...на Польщу та країни Балтії, де стоїть американський контингент....

Ps...ПОВЕРТАТИ УКРАЇНІ СЛІД СВІЙ ЯДЕРНИЙ СТАТУС....І КЛАСТИ НА ЦИХ ПАРТНЕРІВ, ЯК ВОНИ ПОКЛАЛИ НА БУДАПЕШТСЬКУ ПИСУЛЬКУ....
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08.06.2022 10:39 Відповісти
Крім того що ЦИНІКИ І ПРАГМАТИКИ, американці - ЖАХЛИВІ ФОРМАЛІСТИ....Якщо вони не виконали своїх зобов'язань по БУДАПЕШТСЬКОМУ МЕМОРАНДУМУ, то вони навіть не пікнуть, якщо Україна, якимсь дивом поверне свій ЯДЕРНИЙ СТАТУС....
Це все вигадки 5 колони в Україні, що будуть якісь САНКЦІЇ ВІД ЗАХОДУ, ЯКЩО УКРАЇНА СПРОБУЄ ПОВЕРНУТИ СВІЙ ЯДЕРНИЙ СТАТУС. ..
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08.06.2022 11:20 Відповісти
 
 