Сьогодні відбудеться чергове судове засідання у справі МН17 у Нідерландах

У Нідерландах, у комплексі "Схіпхол", де відбуваються слухання у справі МН17, 8 червня о 10:00 за місцевим часом, відбудеться судове засідання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, судові засідання триватимуть з 8 по 10 червня 2022 року.

Сьогодні засідання триватиме лише кілька хвилин, бо у розкладі відбулися зміни. У середу суд лише оголосить, що переносить засідання на 10:00 четверга, 9 червня. Таким чином, 9 та 10 червня 2022 року слово матиме захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Його адвокати озвучать свою позицію на аргументи прокуратури.

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