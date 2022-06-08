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Сьогодні відбудеться чергове судове засідання у справі МН17 у Нідерландах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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У Нідерландах, у комплексі "Схіпхол", де відбуваються слухання у справі МН17, 8 червня о 10:00 за місцевим часом, відбудеться судове засідання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, судові засідання триватимуть з 8 по 10 червня 2022 року.

Сьогодні засідання триватиме лише кілька хвилин, бо у розкладі відбулися зміни. У середу суд лише оголосить, що переносить засідання на 10:00 четверга, 9 червня. Таким чином, 9 та 10 червня 2022 року слово матиме захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Його адвокати озвучать свою позицію на аргументи прокуратури.

Також читайте: Нідерландські прокурори відкинули всі "альтернативні" версії захисту щодо знищення Боїнгу МН17

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
По сравнению с тем, что натворили кацапы за последние три месяца, МН-17 уже выглядит мелким досадным недоразумением.
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08.06.2022 11:01
+1
кроме раздражения эта новость ничего не вызывает.
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08.06.2022 11:16
+1
не смешите мои тапочки.... и труси тоже
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08.06.2022 11:24
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По сравнению с тем, что натворили кацапы за последние три месяца, МН-17 уже выглядит мелким досадным недоразумением.
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08.06.2022 11:01 Відповісти
Nado pokazat vsemu miru, chto Ukraina neimela nechevo obshteva sbitim grazdanskim samaljotom, a zbili roZZijskie fashisti.
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08.06.2022 11:13 Відповісти
кроме раздражения эта новость ничего не вызывает.
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08.06.2022 11:16 Відповісти
не смешите мои тапочки.... и труси тоже
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08.06.2022 11:24 Відповісти
..это уже как в старой совковой карикатуре (вроде, в "Крокодиле"):
- серебро и бронза уже определены и даже награждены на пьедестале стадиона, а золотой призёр ещё уточняется ..(
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08.06.2022 11:51 Відповісти
З цього часу можете починати відлік. Європа показала цінність демократії і верховенство права.
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08.06.2022 11:55 Відповісти
Це тягнеться довго, але нідерландці доведуть це до логічного кінця.
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08.06.2022 12:20 Відповісти
До какого? Ну хотя бы в теории? Когда пуйло с сотоварищами окочуриться от старости и их назначат виноватыми? Да, это будет тем ещё торжеством правосудия. Половина причастных уже зажмурены в на спецоперации. Подождать ещё лет 5 и правосудие свершится само по себе(
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08.06.2022 12:37 Відповісти
ну уже скоро торжество европейского правосудия? хотя бы лет десять плюс-минус
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08.06.2022 12:31 Відповісти
Мне вот чисто из любопытства интересно они к году так 2030 что-то решат? Или это я оптимист? У кого-то ещё есть наивные надежды на какие-то там компенсации Украине из замороженных средств касапов. Там суды будут лет 30-4 идти.
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08.06.2022 12:34 Відповісти
 
 