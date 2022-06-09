Окупанти намагаються просунутися західним берегом Сіверського Дінця, щоб уникнути складної переправи з боку Сєверодонецька, - ISW

Російські окупанти продовжують атаки в Сєверодонецьку. Ворог прагне піднятися по Сіверському Дінцю, бо має складнощі з переправою через річку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, у боях за Сєверодонецьк окупанти одночасно прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

Повідомляється, що українські військові продовжують вести маневрову оборону Сєверодонецька і, ймовірно, зосередяться на тому, щоб завдати великої шкоди російським силам, а не намагатися утримати все місто.

"Російські війська, ймовірно, прагнуть просунутися вгору західним берегом Сіверського Дінця, щоб уникнути складної переправи через річку з боку Сєверодонецька", - повідомили експерти.

Крім того, російські сили проводили атаки з РСЗВ і розвідувальні операції в Миколаївській області й активізують операції в Херсонській області у відповідь на недавні українські контратаки.

Також росіяни, ймовірно, намагаються посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського і Василівського районів, для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя - тому і перекинули туди 30 танків Т-62.

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