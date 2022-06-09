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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти намагаються просунутися західним берегом Сіверського Дінця, щоб уникнути складної переправи з боку Сєверодонецька, - ISW

рф

Російські окупанти продовжують атаки в Сєверодонецьку. Ворог прагне піднятися по Сіверському Дінцю, бо має складнощі з переправою через річку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, у боях за Сєверодонецьк окупанти одночасно прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

Повідомляється, що українські військові продовжують вести маневрову оборону Сєверодонецька і, ймовірно, зосередяться на тому, щоб завдати великої шкоди російським силам, а не намагатися утримати все місто.

"Російські війська, ймовірно, прагнуть просунутися вгору західним берегом Сіверського Дінця, щоб уникнути складної переправи через річку з боку Сєверодонецька", - повідомили експерти.

Крім того, російські сили проводили атаки з РСЗВ і розвідувальні операції в Миколаївській області й активізують операції в Херсонській області у відповідь на недавні українські контратаки.

Також росіяни, ймовірно, намагаються посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського і Василівського районів, для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя - тому і перекинули туди 30 танків Т-62.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ уникає боїв на Сіверському Донці в спробі захопити Лисичанськ, - ISW

Автор: 

армія рф (17196) Сєверодонецьк (508) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+6
Як страшно - танки Т-62! без тепловізорів і електроніки ******** Без активної броні "Смертники" Скоро й "55-ки" в хід пускать почнуть! Мене одне цікавить? А як вони збиралися з НАТОю воювать? ЧИМ і КИМ? Якщо вони з маленькою Україною справиться нездатні?
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09.06.2022 07:48
+6
Есть же отличное место для переправы, можно сказать проверенное - Белогоровка
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09.06.2022 08:29
+3
Для сильной армії своєї
Рушниць, мушкетів, оружжин
Наклали повні гамазеї,
Гвинтівок, фузій без пружин,
Булдимок, флинт і яничарок.
А в особливий закамарок
Списів, пік, ратищ, гаківниць.
Були тут страшниї гармати,
Од вистрілу дрижали хати,
А пушкарі то клались ниць.

Жлукта і улики на пушки
Робить галили на захват;
Днища, оснівниці, витушки
На принадлежность приправлять.
Нужда перемінить закони!
Квачі, помела, макогони
В пушкарське відомство пішли;
Колеса, бендюги і кари
І самиї церковні мари
В депо пушкарськеє тягли.

Держась воєнного обряду,
Готовили заздалегідь
Багацько всякого снаряду,
Що сумно аж було глядіть.
Для куль - то галушки сушили,
А бомб - то з глини наліпили,
А слив солоних - для картеч;
Для щитів ночви припасали,
І дна із діжок вибивали,
І приправляли всім до плеч.
(Котляревський "Енеїда")
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09.06.2022 07:49
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А переправлятись всеодно доведеться. Ось тут їм жаба цицьку і дасть.
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09.06.2022 07:38 Відповісти
ну нехай сунуться, я в ниx скрепа хромосому шкребе...
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09.06.2022 07:39 Відповісти
Для сильной армії своєї
Рушниць, мушкетів, оружжин
Наклали повні гамазеї,
Гвинтівок, фузій без пружин,
Булдимок, флинт і яничарок.
А в особливий закамарок
Списів, пік, ратищ, гаківниць.
Були тут страшниї гармати,
Од вистрілу дрижали хати,
А пушкарі то клались ниць.

Жлукта і улики на пушки
Робить галили на захват;
Днища, оснівниці, витушки
На принадлежность приправлять.
Нужда перемінить закони!
Квачі, помела, макогони
В пушкарське відомство пішли;
Колеса, бендюги і кари
І самиї церковні мари
В депо пушкарськеє тягли.

Держась воєнного обряду,
Готовили заздалегідь
Багацько всякого снаряду,
Що сумно аж було глядіть.
Для куль - то галушки сушили,
А бомб - то з глини наліпили,
А слив солоних - для картеч;
Для щитів ночви припасали,
І дна із діжок вибивали,
І приправляли всім до плеч.
(Котляревський "Енеїда")
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09.06.2022 07:49 Відповісти
Хто це писав? Схоже на Тичину. Його коли читаєш, то язика можна зламати. Було прислів"я: краще з"їсти кирпичину ніж учить того Тичину.
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09.06.2022 07:55 Відповісти
котляревський
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09.06.2022 08:04 Відповісти
"Енеїду" треба в школярську программу, а не ***** безногу кареніну - нахий
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09.06.2022 08:02 Відповісти
як ти зрозумів Котляревського? - ти зрозумів все...
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09.06.2022 08:07 Відповісти
Еней був парубок моторнийІ
хлопець хоть куди козак...
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09.06.2022 08:18 Відповісти
Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятійший од всіх бурлак.

Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Він, взявши торбу, тягу дав;
Забравши деяких троянців,

Осмалених, як гиря, ланців,
П'ятами з Трої накивав.
-----
Він, швидко поробивши човни,
На синє море поспускав,
Троянців насажавши повні,
І куди очі почухрав.

Но зла Юнона, **** дочка,
Розкудкудакалась, як квочка, -
Енея не любила - страх;
Давно уже вона хотіла,

Його щоб душка полетіла
К чортам і щоб і дух не пах.
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09.06.2022 08:22 Відповісти
Як страшно - танки Т-62! без тепловізорів і електроніки ******** Без активної броні "Смертники" Скоро й "55-ки" в хід пускать почнуть! Мене одне цікавить? А як вони збиралися з НАТОю воювать? ЧИМ і КИМ? Якщо вони з маленькою Україною справиться нездатні?
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09.06.2022 07:48 Відповісти
Не Чим Ким☝ А с помощью Ким Чин Ына❗А как ещё
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09.06.2022 07:54 Відповісти
Коли башту ледь видно з окопу, то спробуй поцілити в неї. Московити хочуть посилити захист траси на Крим.
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09.06.2022 07:59 Відповісти
для артилерії пофіг що він в окопі, головне що він нерухомий
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09.06.2022 08:20 Відповісти
Джавелин бьет сверху прямо в башню!
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09.06.2022 08:33 Відповісти
По кумполу так сказать☝
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09.06.2022 11:19 Відповісти
Для этого надо подобраться на дальность поражения "Джавелина",а у т-62 прицельная дальность огня ок.4000м,т.е.почти в два раза больше,попробуй еще подойди ..Вот "Стугна"это другое дело, особенно в паре с воздушным разведчиком..От нее его и "бронеброви" не спасут
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09.06.2022 18:42 Відповісти
Есть же отличное место для переправы, можно сказать проверенное - Белогоровка
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09.06.2022 08:29 Відповісти
не Сіверського Дінця, а Донця
тіртик, тіст
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09.06.2022 15:01 Відповісти
 
 