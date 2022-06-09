Окупанти намагаються просунутися західним берегом Сіверського Дінця, щоб уникнути складної переправи з боку Сєверодонецька, - ISW
Російські окупанти продовжують атаки в Сєверодонецьку. Ворог прагне піднятися по Сіверському Дінцю, бо має складнощі з переправою через річку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначається, у боях за Сєверодонецьк окупанти одночасно прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.
Повідомляється, що українські військові продовжують вести маневрову оборону Сєверодонецька і, ймовірно, зосередяться на тому, щоб завдати великої шкоди російським силам, а не намагатися утримати все місто.
"Російські війська, ймовірно, прагнуть просунутися вгору західним берегом Сіверського Дінця, щоб уникнути складної переправи через річку з боку Сєверодонецька", - повідомили експерти.
Крім того, російські сили проводили атаки з РСЗВ і розвідувальні операції в Миколаївській області й активізують операції в Херсонській області у відповідь на недавні українські контратаки.
Також росіяни, ймовірно, намагаються посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського і Василівського районів, для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя - тому і перекинули туди 30 танків Т-62.
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Рушниць, мушкетів, оружжин
Наклали повні гамазеї,
Гвинтівок, фузій без пружин,
Булдимок, флинт і яничарок.
А в особливий закамарок
Списів, пік, ратищ, гаківниць.
Були тут страшниї гармати,
Од вистрілу дрижали хати,
А пушкарі то клались ниць.
Жлукта і улики на пушки
Робить галили на захват;
Днища, оснівниці, витушки
На принадлежность приправлять.
Нужда перемінить закони!
Квачі, помела, макогони
В пушкарське відомство пішли;
Колеса, бендюги і кари
І самиї церковні мари
В депо пушкарськеє тягли.
Держась воєнного обряду,
Готовили заздалегідь
Багацько всякого снаряду,
Що сумно аж було глядіть.
Для куль - то галушки сушили,
А бомб - то з глини наліпили,
А слив солоних - для картеч;
Для щитів ночви припасали,
І дна із діжок вибивали,
І приправляли всім до плеч.
(Котляревський "Енеїда")
хлопець хоть куди козак...
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятійший од всіх бурлак.
Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Він, взявши торбу, тягу дав;
Забравши деяких троянців,
Осмалених, як гиря, ланців,
П'ятами з Трої накивав.
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Він, швидко поробивши човни,
На синє море поспускав,
Троянців насажавши повні,
І куди очі почухрав.
Но зла Юнона, **** дочка,
Розкудкудакалась, як квочка, -
Енея не любила - страх;
Давно уже вона хотіла,
Його щоб душка полетіла
К чортам і щоб і дух не пах.
тіртик, тіст