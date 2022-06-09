Сьогодні в Миргороді триватимуть навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій

Жителі Миргорода Полтавської області сьогодні, 9 червня, будуть чути звуки вибухів. Поблизу міста відбудуться навчальні стрільби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"Сьогодні, 9 червня, з 10:00 тривають навчальні стрільби в Миргородській громаді", - йдеться в повідомленні.

Вибухи буде чути в різних районах міста. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.

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