Сегодня в Миргороде пройдут учебные стрельбы, жителей призывают сохранять спокойствие
Жители Миргорода Полтавской области сегодня, 9 июня, будут слышать звуки взрывов. Вблизи города пройдут учебные стрельбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.
"Сегодня, 9 июня, с 10:00 продолжаются учебные стрельбы в Миргородской громаде", - говорится в сообщении.
Взрывы будут слышны в разных районах города. Местных жителей призывали сохранять спокойствие.
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показать весь комментарий09.06.2022 12:18 Ответить Мне нравится 1
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