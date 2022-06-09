Сегодня в Миргороде пройдут учебные стрельбы, жителей призывают сохранять спокойствие

Жители Миргорода Полтавской области сегодня, 9 июня, будут слышать звуки взрывов. Вблизи города пройдут учебные стрельбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Сегодня, 9 июня, с 10:00 продолжаются учебные стрельбы в Миргородской громаде", - говорится в сообщении.

Взрывы будут слышны в разных районах города. Местных жителей призывали сохранять спокойствие.

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