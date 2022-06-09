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Сегодня в Миргороде пройдут учебные стрельбы, жителей призывают сохранять спокойствие

зброя,навчання,зсу

Жители Миргорода Полтавской области сегодня, 9 июня, будут слышать звуки взрывов. Вблизи города пройдут учебные стрельбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Сегодня, 9 июня, с 10:00 продолжаются учебные стрельбы в Миргородской громаде", - говорится в сообщении.

Взрывы будут слышны в разных районах города. Местных жителей призывали сохранять спокойствие.

Читайте: Жителей Миргорода предупреждают об учебных стрельбах, призывают сохранять спокойствие

Миргород (60) военные учения (3457) Полтавская область (1144)


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09.06.2022 12:18 Ответить
 
 