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Жителей Миргорода предупреждают об учебных стрельбах, призывают сохранять спокойствие

зброя,навчання,зсу

Сегодня, 17 мая, в Миргороде Полтавской области будут слышны взрывы. Местных жителей предупреждают об учебных стрельбах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Полтавской области Дмитрий Лунин.

"Сегодня, 17 мая, будут продолжаться учебные стрельбы в Миргородской громаде. Если вы будете слышать звуки взрывов в разных уголках Миргорода, сохраняйте покой. Все будет Украина", - написал он.

Как сообщалось, недавно жителей Полтавы предупреждали об учебных стрельбах.

Также с подобным предупреждением обращались и в Черниговской области.

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На границе Украины с Россией, в Сумской области идет бой. Об этом сообщают украинские военные, передает https://donpress.com/news/17-05-2022-na-granice-ukrainy-i-rossii-idet-boy-1-gorod-pod-udarom donpress.com .
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17.05.2022 14:32 Ответить
Так, так. Розкажи ще точніше, де саме. Десь там у полі. Навчаються на західному озброєнні. Хай пришлють пару ракет.
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17.05.2022 14:37 Ответить
Навіщо ці попередження? Місцеві і так все розуміють.
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17.05.2022 14:47 Ответить
Вже зрозуміло куди сьогодні Іскандери з паРаші полетять...
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17.05.2022 14:54 Ответить
Я про це і говорю. Координати такі, навчаємся на Абрамсах. Або, окупанти ракетами обстріляли залізничний пункт на Львівщині. Так, руйнування величезні. Нехай гадають.
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17.05.2022 14:58 Ответить
Миргород - розсадник колаборантів!!! Втім, як і вся Полтавська область. Ух!!! Тут вотчина "ригів"....!
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17.05.2022 15:31 Ответить
На превеликий жаль, погоджуся.
Шкода, але так і є . Наводчиків скільки виявили.
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17.05.2022 15:56 Ответить
Там, у авіамістечку, закрий очі і ткни пальцем - попадеш в колаборанта. Мовчать, шиплять, плюють у спину. А у кожного триколорній матрац під ліжком... Чекають, сподіваються. А от х-я вам на все рило!!!
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17.05.2022 17:32 Ответить
Памєдлєніє, я запісиваю! (с) Ракетні війська РФ.
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17.05.2022 15:40 Ответить
 
 