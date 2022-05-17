Жителей Миргорода предупреждают об учебных стрельбах, призывают сохранять спокойствие

Сегодня, 17 мая, в Миргороде Полтавской области будут слышны взрывы. Местных жителей предупреждают об учебных стрельбах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Полтавской области Дмитрий Лунин.

"Сегодня, 17 мая, будут продолжаться учебные стрельбы в Миргородской громаде. Если вы будете слышать звуки взрывов в разных уголках Миргорода, сохраняйте покой. Все будет Украина", - написал он.

Как сообщалось, недавно жителей Полтавы предупреждали об учебных стрельбах.

Также с подобным предупреждением обращались и в Черниговской области.

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