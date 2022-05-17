Мешканців Миргорода попереджають про навчальні стрільби, закликають зберігати спокій
Сьогодні, 17 травня в Миргороді Полтавської області будуть чутні вибухи. Місцевих жителів попереджають про навчальні стрільби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Полтавської області Дмитро Лунін.
"Сьогодні, 17 травня, триватимуть навчальні стрільби в Миргородській громаді. Якщо ви будете чути звуки вибухів у різних куточках Миргорода, зберігайте спокій. Все буде Україна ", - написав він.
Як повідомлялося, нещодавно мешканців Полтави попереджали про навчальні стрільби.
Також з подібним попередженням зверталися і в Чернігівській області.
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Шкода, але так і є . Наводчиків скільки виявили.