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Мешканців Миргорода попереджають про навчальні стрільби, закликають зберігати спокій

зброя,навчання,зсу

Сьогодні, 17 травня в Миргороді Полтавської області будуть чутні вибухи. Місцевих жителів попереджають про навчальні стрільби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Полтавської області Дмитро Лунін.

"Сьогодні, 17 травня, триватимуть навчальні стрільби в Миргородській громаді. Якщо ви будете чути звуки вибухів у різних куточках Миргорода, зберігайте спокій. Все буде Україна ", - написав він.

Як повідомлялося, нещодавно мешканців Полтави попереджали про навчальні стрільби.

Також з подібним попередженням зверталися і в Чернігівській області.

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Автор: 

Миргород (61) військові навчання (2785)


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На границе Украины с Россией, в Сумской области идет бой. Об этом сообщают украинские военные, передает https://donpress.com/news/17-05-2022-na-granice-ukrainy-i-rossii-idet-boy-1-gorod-pod-udarom donpress.com .
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17.05.2022 14:32 Відповісти
Так, так. Розкажи ще точніше, де саме. Десь там у полі. Навчаються на західному озброєнні. Хай пришлють пару ракет.
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17.05.2022 14:37 Відповісти
Навіщо ці попередження? Місцеві і так все розуміють.
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17.05.2022 14:47 Відповісти
Вже зрозуміло куди сьогодні Іскандери з паРаші полетять...
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17.05.2022 14:54 Відповісти
Я про це і говорю. Координати такі, навчаємся на Абрамсах. Або, окупанти ракетами обстріляли залізничний пункт на Львівщині. Так, руйнування величезні. Нехай гадають.
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17.05.2022 14:58 Відповісти
Миргород - розсадник колаборантів!!! Втім, як і вся Полтавська область. Ух!!! Тут вотчина "ригів"....!
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17.05.2022 15:31 Відповісти
На превеликий жаль, погоджуся.
Шкода, але так і є . Наводчиків скільки виявили.
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17.05.2022 15:56 Відповісти
Там, у авіамістечку, закрий очі і ткни пальцем - попадеш в колаборанта. Мовчать, шиплять, плюють у спину. А у кожного триколорній матрац під ліжком... Чекають, сподіваються. А от х-я вам на все рило!!!
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17.05.2022 17:32 Відповісти
Памєдлєніє, я запісиваю! (с) Ракетні війська РФ.
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17.05.2022 15:40 Відповісти
 
 