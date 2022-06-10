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Росія запровадить у школах окупованого Донбасу посаду "політруків"

школа,рф

Міносвіти Росії має намір запровадити посаду радника директора школи з виховної роботи у школах окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У 10 регіонах Росії було введено посаду радника з виховної роботи, вона оплачується з федерального бюджету. Щомісячна доплата вчителям становить  15 тисяч рублів. Завдання радників - організувати позанавчальну діяльність, походи до театрів, кіно. У школах Луганської та Донецької народних республік цю посаду ми також введемо. Подивимося, як буде проводитись ця робота, і потім обов'язково її розширимо", - цитує ТАСС профільного російського міністра Сергія Кравцова.

В Росії посаду радника директора з виховання та взаємодії з дитячими громадськими об'єднаннями було затверджено у школах десяти регіонів країни 1 березня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У окупованому Херсоні тільки 2 директори шкіл із 60 погодилися почати навчання за російською програмою, - розвідка

Нагадаємо, за даними уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, російські окупанти проводять у школах Донбасу політику лінгвоциду. Омбудсмен звернувся до міжнародних правозахисних організацій з проханням фіксувати й реагувати на всі злочини, що РФ скоює в Україні.

Автор: 

пропаганда (2796) школа (2204) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+7
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10.06.2022 12:29
+4
Сторіччями,шановний! Це споконвічна панівна ідеологія Московії !!))
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10.06.2022 12:39
+3
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10.06.2022 13:05
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розги и плети скоро будут!)))
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10.06.2022 12:26 Відповісти
Скорее расстрельные тройки
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10.06.2022 12:29 Відповісти
Параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма прогресує!!!)))
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10.06.2022 12:26 Відповісти
Вони мають плани на довго. Скажіть їх плани хтось ламає?
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10.06.2022 12:30 Відповісти
Так, ЗСУ ламають.
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10.06.2022 12:45 Відповісти
Нет. Это планомерное и отточенное десятилетиями уничтожение национальной самоидентичности на захваченных территориях.
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10.06.2022 12:31 Відповісти
Сторіччями,шановний! Це споконвічна панівна ідеологія Московії !!))
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10.06.2022 12:39 Відповісти
Калічать дітей,довбой@би. А потім що? Лоботомія?
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10.06.2022 12:26 Відповісти
Стандартное промывание мозгов на оккупированных территориях.
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10.06.2022 12:29 Відповісти
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10.06.2022 12:29 Відповісти
Леся знов підпалює мокшанськи сраки підпалює)
https://www.youtube.com/watch?v=x8DOfGW86sQ
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10.06.2022 12:35 Відповісти
якщо б могли то певно одразу чіпи вставляли в мозок і напряму завантажували свою пропанганду
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10.06.2022 12:58 Відповісти
и так 8 лет что хотели то и делали, но граждане Украины в недореспубликах все устраивало
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10.06.2022 13:02 Відповісти
Хто хотів той виїхав з тієї території, залишилися онуки, правнуки, тих яких п'яними перевезли в 30-их роках.
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10.06.2022 19:03 Відповісти
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10.06.2022 13:05 Відповісти
 
 