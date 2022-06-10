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Россия введет в школах оккупированного Донбасса должность "политруков"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,рф

Минобразования России намерено ввести должность советника директора школы по воспитательной работе в школах оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"В 10 регионах России была введена должность советника по воспитательной работе, она оплачивается из федерального бюджета. Ежемесячная доплата учителям составляет 15 тысяч рублей. Задача советников - организовать внеучебную деятельность, походы в театры, кино. В школах Луганской и Донецкой народных республик этот пост мы также введем. Посмотрим, как будет проводиться эта работа, и потом обязательно ее расширим", - цитирует ТАСС профильного российского министра Сергея Кравцова.

В России должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах десяти регионов страны 1 марта 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Херсоне только 2 директора школ из 60 согласились начать обучение по российской программе, - разведка

Напомним, по данным уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, российские оккупанты проводят в школах Донбасса политику лингвоцида. Омбудсмен обратился в международные правозащитные организации с просьбой фиксировать и реагировать на все преступления, совершаемые РФ в Украине.
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Топ комментарии
+7
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10.06.2022 12:29
+4
Сторіччями,шановний! Це споконвічна панівна ідеологія Московії !!))
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10.06.2022 12:39
+3
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10.06.2022 13:05
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розги и плети скоро будут!)))
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10.06.2022 12:26 Ответить
Скорее расстрельные тройки
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10.06.2022 12:29 Ответить
Параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма прогресує!!!)))
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10.06.2022 12:26 Ответить
Вони мають плани на довго. Скажіть їх плани хтось ламає?
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10.06.2022 12:30 Ответить
Так, ЗСУ ламають.
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10.06.2022 12:45 Ответить
Нет. Это планомерное и отточенное десятилетиями уничтожение национальной самоидентичности на захваченных территориях.
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10.06.2022 12:31 Ответить
Сторіччями,шановний! Це споконвічна панівна ідеологія Московії !!))
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10.06.2022 12:39 Ответить
Калічать дітей,довбой@би. А потім що? Лоботомія?
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10.06.2022 12:26 Ответить
Стандартное промывание мозгов на оккупированных территориях.
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10.06.2022 12:29 Ответить
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10.06.2022 12:29 Ответить
Леся знов підпалює мокшанськи сраки підпалює)
https://www.youtube.com/watch?v=x8DOfGW86sQ
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10.06.2022 12:35 Ответить
якщо б могли то певно одразу чіпи вставляли в мозок і напряму завантажували свою пропанганду
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10.06.2022 12:58 Ответить
и так 8 лет что хотели то и делали, но граждане Украины в недореспубликах все устраивало
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10.06.2022 13:02 Ответить
Хто хотів той виїхав з тієї території, залишилися онуки, правнуки, тих яких п'яними перевезли в 30-их роках.
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10.06.2022 19:03 Ответить
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10.06.2022 13:05 Ответить
 
 