Атаки окупантів залишаються обмеженими вузькими фронтами, - Інститут вивчення війни
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На Донбасі тривають жорстокі бої. Російські окупанти переважно залишаються прив'язаними до доріг і обмежені вузькими фронтами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що Україна прискорює свої запити на більш досконалі системи озброєння, надані Заходом на тлі повідомлень про зростання переваг російської артилерії.
З огляду на нинішню поширеність затяжних позиційних боїв, особливо в районі Сєверодонецька - Лисичанська, українським військам терміново потрібні нові постачання артилерійських систем.
Оскільки українські війська використовують останні запаси збройових систем і боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія ставатиме дедалі більш вирішальною в боях на сході України.
Ключові висновки експертів Інституту:
- Українські чиновники посилюють термінові запити на західні системи озброєння через перевагу російської артилерії.
- Російські війська продовжують наземні штурми в межах Сєверодонецька, але станом на 10 червня ще не мають повного контролю над містом.
- Загарбники готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ і досягли незначних успіхів на півночі від міста.
- Окупанти продовжують зусилля з перерізання траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ і здійснюють штурм населених пунктів поблизу траси.
- Повідомляється, що російські війська взяли під контроль Кінбурнську косу в північній частині Чорного моря, що дозволить їм продовжити контроль над узбережжям Чорного моря.
Дані про додаткові 10 БТГ, які діють на Харківському напрямку, ймовірно, свідчать про те, що Кремль реорганізував свої підрозділи та, можливо, розгорнув деякі підкріплення, але малоймовірно, що російські сили дійсно збільшили свою бойову потужність на 50%.
Крім того, російські атаки залишаються здебільшого прив’язаними до доріг та обмеженими вузькими фронтами.
ISW без підтвердження, але з посиланням на різні дані припускає, що росіяни просунулися на південь від Святогірська і перетнули річку Сіверський Донець у районі Святогірськ-Тетянівка.
Будь ласка, зачекайте...
Но особо яркие перлы пропаганды, попадающие в интернет, просматриваю. Вижу по них: а агрессор-то сдувается! Сначала ртом Киев за три
часадня брал, а теперь…
Особо меня обрадовали, аж душа пела, новые высказывания пропагандистов. Когда Соловьев орал о возможном применении ядерного оружия «жахнем так, что мало не покажется», а Симоньян уныло поддакивала. Мол, мне это не нравится, но другого выхода нет.
Ведь, казалось бы, почему нет другого выхода? Разве слабО могучей России выиграть
войнуспецоперацию против слабой Украины с использованием обычного оружия?
СлабО! Выиграть на поле боя у Украины без ядерного оружия огромная насквозь коррумпированная страна с разворованной армией не может! Ее правители это видят! Посему столько шума и ора. Ведь не орал Соловьев о ядерном оружии в конце февраля 2022 года. Тогда он ртом Киев без применения ядерного оружия за три дня взять собрался.
Но тут вопрос: а если Путин в самом деле прикажет применить ядерное оружие, что тогда? Отвечаю: если российские власти настолько шизанулись, что реально готовы его применить, рано или поздно они его применят. Например, сейчас уже готовится законодательная база под аннексию Литвы. Недаром ведь готовится! И Путин вполне сможет применить ядерное оружие против войск НАТО, которые пойдут на помощь Литве в случае нападения на нее РФ. Мол, я в бункере и ответки не боюсь. А Москва - гори она в ядерном огне синим пламенем под песню Шнура!
Поэтому от возможного ядерного удара со стороны РФ «умиротворение агрессора» не спасет. Спасет лишь угроза немедленного ответа. Путин понимает только язык силы.
- допомогти безпосередньо ЗСУ, волонтерам на потреби ЗСУ, вимушеним переселенцям
- тактикою малих справ будувати діяльне і відповідальне суспільство навколо себе
- поцікавитись нарешті "політикою", яка визначає наше суспільне життя (партії, бюджети тощо)
Мало хто звертає увагу, що "велика війна" (порядка 1000 км фронту - куди вже більше) не є тотальною (все - саме все - для фронту, все для перемоги) ні для русні ні для нас. Чому ? Окрема глибока тема.