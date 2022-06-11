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За минулу добу росіяни вбили двох цивільних осіб і поранили 7 на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За минулу добу загарбники на Донеччині вбили двох цивільних осіб і поранили 7.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 10 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці та Гірнику. Ще 7 людей зазнали поранень.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу росіяни вбили двох цивільних осіб і поранили 7 на Донеччині, - ОВА 01

Читайте: За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - голова ОВА Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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11.06.2022 11:06 Відповісти
 
 