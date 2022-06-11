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Росія виходить зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,санкції

Прем'єр-міністр уряду Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження, згідно з яким Росія виходить зі складу Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO). СРСР виступив в організацію в 1975.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Росія залишалася в ній як правонаступниця Радянського Союзу.

"Прийняти пропозицію МЗС Росії, узгоджену із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про вихід Російської Федерації з Всесвітньої туристської організації", - йдеться в тексті документа.

27 квітня Всесвітня туристська організація ООН повідомила, що Росія вийде зі складу організації до кінця поточного року.

Того дня після запиту низки країн, серед яких були Гватемала, Литва, Колумбія, Польща, Словенія та Україна, планувалося виключити Росію з UNWTO через російську військову агресію.

Однак Росія, не чекаючи підсумків голосування, сама оголосила про намір вийти з організації.

Також читайте: Колаборанти анонсують туристичний сезон в окупованому Генічеську, - Денісова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Повітря лише стане чистішим від смердючих кацапських свиней...
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11.06.2022 08:02
+9
З Всесвітньої Терористичної Організації россія не вийде ніколи.
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11.06.2022 07:54
+7
какая трагедия
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11.06.2022 07:51
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какая трагедия
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11.06.2022 07:51 Відповісти
З Всесвітньої Терористичної Організації россія не вийде ніколи.
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11.06.2022 07:54 Відповісти
туристы еще те, где только не воевали
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11.06.2022 07:54 Відповісти
А мали би парашників вигнати
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11.06.2022 08:00 Відповісти
Ой, а шотакое? Нам вон енти вашьі заграницьі и на х*й не нать?
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11.06.2022 08:01 Відповісти
Повітря лише стане чистішим від смердючих кацапських свиней...
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11.06.2022 08:02 Відповісти
Попутный буй в сраку
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11.06.2022 08:05 Відповісти
То шо? В Турції та Єгипті не буде кацапської свиноти? Чи який ефект від цього?
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11.06.2022 08:20 Відповісти
багато російських гідів по світі стануть безробітні,з електронних гідів повидаляють російський переклад,не буде російських турів по Европі,багато фішок різних,тепер у каців відкрита азія і схід -все
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11.06.2022 08:55 Відповісти
А с них хватит. Нечего по гейропам шастать, то не скрепно и наберуться ещё всякой демократической ерунды. А ***** потом не может мясо на убой в Украину набрать
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11.06.2022 09:15 Відповісти
Будуть туристичити по Сибіру.
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11.06.2022 08:23 Відповісти
А китайцам они там нужны?
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11.06.2022 08:37 Відповісти
Московиты и прочая русня, что известны, как отбросы человечества, спешите посетить Южный Берег Карского моря и пляжи моря Лаптевых, пока они ещё доступны вам и местное (коренное) население не ввело с вашей Парашной ********** визовый режим.

ОТДЫХ БЕЗ РУССКИХ! Три простых но очень смачных слова.
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11.06.2022 08:36 Відповісти
Нас не выгнали!!111 мы сами ушли!! 🤡
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11.06.2022 08:45 Відповісти
всі касаби ******* расеюшку іздалека
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11.06.2022 08:47 Відповісти
Да правильно, на пляжи на Обь, на Енисей!
Шоп-туры в Магадан и Норильск!
Нехерь кацапам по миру шастать!
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11.06.2022 09:09 Відповісти
главное, чтобы парашники в реале по миру не шастали и заразу своего мира не разносили., а не то, будут ли они где-то юридически состоять в мировых организациях или нет. законы они по любому никакие не соблюдали и соблюдать не собираются. территория их должна стать изолированной системой. а в изолированной системе колличество энтропии не уменьшается. так что и выводы отсюда.
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11.06.2022 09:19 Відповісти
А чому? Може хтось із багатеньких туристів захотів би відвідати Колиму...
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11.06.2022 10:58 Відповісти
ВИВАТ! ДІЙШЛО! ТІЛЬКИ ОСЬ ОДНОГО ЗАКЛИКУ МАЛО
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11.06.2022 13:59 Відповісти
 
 