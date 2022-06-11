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"Укрзалізниця" сподівається отримати в межах ленд-лізу 40 тепловозів зі США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

локомотив,укрзалізниця

"Укрзалізниця" сформувала перелік рухомого складу, який вона сподівається отримати в межах допомоги від іноземних партнерів. У ньому присутні 40 тепловозів виробництва американської компанії Wabtec.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС, про це повідомив голова правління залізничної компанії Олександр Камишін.

"Маємо розвивати співпрацю із західними партнерами. Ми говоримо про "план Маршалла" для УЗ, ленд-ліз. З важливого є запит на 40 локомотивів вартістю 250 млн доларів, двигуни для модернізації інших наших локомотивів, спецмашини для відновлення інфраструктури та інше", - підкреслив він.

Також читайте: Це ще не ленд-ліз, - Маркарова про постачання зброї зі США

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Халявщики. Може просто треба перестати красти.... Сереня лещенко в наглядовій раді уз я так розумію нормально пребарахлился.
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11.06.2022 08:40
+7
Тепловози - вкрай потрібна річ для України у військовий час! Практика вже показала: електротяга дуже уразлива під рашистськими обстрілами. Запит на 40 тепловозів - мудре рішення.
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11.06.2022 08:57
+3
постачання американських тепловозів почалось ще за петра і в такій кількості вже відбулося б, але хтось дуже захотів французьких електровозів..
зараз тапловози конче необхідні для доставки зброї ленд-лізу по всих ділянках залізниць, і електрифікованих без електрики і неелектрифікованих в т.ч.
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11.06.2022 10:56
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Халявщики. Може просто треба перестати красти.... Сереня лещенко в наглядовій раді уз я так розумію нормально пребарахлился.
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11.06.2022 08:40 Відповісти
так то ще голову треба мати,паровоз то не дізєль)))дибілів він не терпить,хоча те що їздить на всьому що горить,то факт
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12.06.2022 04:35 Відповісти
і перепродати... по дорозі
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11.06.2022 08:45 Відповісти
Ти спочатку їх у американців по дорозі викради, щоб перепродати, крадун)
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11.06.2022 09:39 Відповісти
Ленд лиз👍 Можно сделать боонепоезда☝ 40 бронепоездов в атаку по всем направлениям💥
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11.06.2022 08:50 Відповісти
Тут хрен дочекаєшся достатньо артилерії,а йому локомотиви подавай.
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11.06.2022 08:52 Відповісти
Одне одному аж ніяк не заважає.
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11.06.2022 09:40 Відповісти
постачання американських тепловозів почалось ще за петра і в такій кількості вже відбулося б, але хтось дуже захотів французьких електровозів..
зараз тапловози конче необхідні для доставки зброї ленд-лізу по всих ділянках залізниць, і електрифікованих без електрики і неелектрифікованих в т.ч.
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11.06.2022 10:56 Відповісти
Тепловози - вкрай потрібна річ для України у військовий час! Практика вже показала: електротяга дуже уразлива під рашистськими обстрілами. Запит на 40 тепловозів - мудре рішення.
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11.06.2022 08:57 Відповісти
А ця техніка адаптована до нашої інфраструктури?
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11.06.2022 08:59 Відповісти
5 копійок - практично так. Залишається встановити на ці тепловози українські прилади безпеки,провести регулювання автогальм і можна експлуатувати.
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11.06.2022 09:11 Відповісти
у нас головна проблема УкрЗалізниці - перейти на европейску колію, інші проблеми другорядні
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11.06.2022 11:20 Відповісти
Зараз основне завдання залізниці це постачання зброї з Європи до зони бойових дій. Ніякого переходу у воєнний час не може бути тому що це зменшить обсяг перевезень.
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11.06.2022 13:21 Відповісти
Viacheslav Eremin - перехід УЗ на європейську колію, це завдання далекої,хоч і необхідної перспективи. ******* українська колія - 1520 мм.,західноєвропейська - 1435мм.. Уявляєте собі,скільки буде коштувати переобладнання колійного господарства,локомотивного,вагонного,пасажирського?! Сотні мільярдів доларів! Де їх взяти взагалі,тим паче під час війни? От же : думай-Те.
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11.06.2022 13:47 Відповісти
на тепловозах против танков! шоу 95 квартал продолжается!
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11.06.2022 12:25 Відповісти
А потім виявиться, що арти мало, бо тепловозами взяли, а до них снаряди не підходять по калібру.
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11.06.2022 23:57 Відповісти
То що,кожна контора що захоче те і замовити може? Чим би то собі по ленд-лізу прибарахлитися.
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10.09.2022 09:50 Відповісти
 
 