"Укрзалізниця" сподівається отримати в межах ленд-лізу 40 тепловозів зі США
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"Укрзалізниця" сформувала перелік рухомого складу, який вона сподівається отримати в межах допомоги від іноземних партнерів. У ньому присутні 40 тепловозів виробництва американської компанії Wabtec.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС, про це повідомив голова правління залізничної компанії Олександр Камишін.
"Маємо розвивати співпрацю із західними партнерами. Ми говоримо про "план Маршалла" для УЗ, ленд-ліз. З важливого є запит на 40 локомотивів вартістю 250 млн доларів, двигуни для модернізації інших наших локомотивів, спецмашини для відновлення інфраструктури та інше", - підкреслив він.
Топ коментарі
+11 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар11.06.2022 08:40
+7 Georg Lotar Georg Lotar
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+3 Alexander Bereznuk e6baafd3
показати весь коментар11.06.2022 10:56
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зараз тапловози конче необхідні для доставки зброї ленд-лізу по всих ділянках залізниць, і електрифікованих без електрики і неелектрифікованих в т.ч.