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Маркарова (257) ленд-ліз (41)

Це ще не ленд-ліз, - Маркарова про постачання зброї зі США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маркарова

Нинішні поставки зброї з США в Україну не є ленд-лізом. Передана зброя фактично є подарунком Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової в ефірі телемарафону.

"Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, - це фактично грантова зброя. Це не ленд-ліз, це те, що ми отримуємо прямими виділеннями з бюджету або від президента США... Ленд-ліз - це четвертий інструмент, який ми можемо задіяти", - зазначила вона.

Вона уточнила, що за ленд-лізом Україна може отримати як зброю, так і інші необхідні позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога від США: українська воєнна розвідка серед пріоритетних напрямів фінансування

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
... бітум для асфальту, в зелених то другому ніяк
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30.05.2022 20:06
+14
Именно так и верещат русские пропагандоны. Они это делают за срубли, а ты?
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30.05.2022 20:15
+13
Пальне, набої та інше.
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30.05.2022 20:04
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як зброю, так і інші необхідні позиції. sho ce take ?
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30.05.2022 19:59 Відповісти
Пальне, набої та інше.
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30.05.2022 20:04 Відповісти
форму, сухпаї і так далі
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30.05.2022 20:04 Відповісти
... бітум для асфальту, в зелених то другому ніяк
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30.05.2022 20:06 Відповісти
СССР по ленд-ліз отримував навіть гудзики до гімнастьорок
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30.05.2022 20:09 Відповісти
Краще б труси отримував, може б і залишилось щось назараз, щоб в людей не пи*дили...
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30.05.2022 20:14 Відповісти
враження таке, що ленд-ліз здох, навіть не народившись. балачок про нього багато, а в результаті Байден сказав х** вам, любі українці, а не РСЗО. дімон з кремля вже його похвалив.
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30.05.2022 20:04 Відповісти
tak tak - vi glavnoe verte i prodolzhaite obsiratj vseh kto vam sbroju dajut- molodec !
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30.05.2022 20:07 Відповісти
Есть вопрос! Вы настолько далёкий от компа и смартфона, что не можете поставить кириллическуб раскладку? Поясняю, уверен меня поддержат 90 процентов читателей, я например просто пролистыааю латиницей написанные посты. Уверен, так делает 99 процентов читающих. Мне интересно , что мешает поставить кириллицу?

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30.05.2022 20:41 Відповісти
Москали тоже так говорят на форумах: "ты же знаешь русский почему говоришь на мове? Мы не понимаем". Не нравится, как пишет человек, не читай его. В чем проблема?
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30.05.2022 22:38 Відповісти
А що є вже офіційне повідомлення? Бо я читав лише статтю Reuters.
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30.05.2022 20:11 Відповісти
Именно так и верещат русские пропагандоны. Они это делают за срубли, а ты?
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30.05.2022 20:15 Відповісти
Він за хліб напевно.
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30.05.2022 20:18 Відповісти
Байден не казав що не дадуть РСЗО. Там є ракети різної дальності. Так от максимальної дальності в 300 км поки що не дадуть. А от меньшої дальності будуть.
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30.05.2022 20:21 Відповісти
9 мая 2022 года, президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.
Сейчас Украина получает вооружение от стран-партнеров Все то, что поступает сегодня - это помощь стран-партнеров, это не ленд-лиз

Когда придет ленд-лиз, тогда мы сразу почувствуем, сможем формировать Целые Части и вооружать их тяжелым вооружением западного образца. В основном это будет такое вооружение, которое есть в США, есть на вооружении ее армии (-яо)
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30.05.2022 20:32 Відповісти
Чушь. Прокацапская чушь обыкновенная.
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30.05.2022 22:55 Відповісти
Може хто забув?
А я ось дуже чекаю прибуття на днях до Польщі USNS Soderman!
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30.05.2022 20:05 Відповісти
надеюсь, он под завязку загружен 109-ми и 155мм снарядами.
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30.05.2022 23:44 Відповісти
a ty kacap zaregilsa sevodne - shtob prjamo vot priti sudi i NASRATJ , tak ?

Шершень Злой

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Реєстрація:30.05.2022
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30.05.2022 20:11 Відповісти
сколько раз тебя админ отправлял вслед расейскому караблю...?
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30.05.2022 20:24 Відповісти
Маркарова ж заявила що слова Байдена не відносяться до РЗСВ, ми їх отримаєм. На РБК ця ж новина нижче, цензор не спіть.
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30.05.2022 20:16 Відповісти
американці це хитрі лиси. вони добре знають, що твориться в нас на війні, яка важка ситуація. Бояться, щоб не стріляли по кацапстані, а з другої сторони кажуть що ми можем забрать силою Крим і Донбас. РСЗВ ще вчора потрібні були. Це хитра американська політика.
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30.05.2022 20:30 Відповісти
Какая же она стремная???!!! Пиз....дец!!!!!!
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30.05.2022 20:21 Відповісти
а биография у нее еще стремней - там уши торчат из-за поребрика ..
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30.05.2022 21:21 Відповісти
Ой дожити б до того ленд-лізу
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30.05.2022 20:22 Відповісти
похоже с ленд лизом США никуда не торопится....
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30.05.2022 20:33 Відповісти
Не звертайте уваги на "триндьож" Маркарової! Це - креатура д"Єрмака Саме тому американці їй не давали акредитації (і не знаю - чи вже дали) Тому її "дзявкання" стосовно ленд-лізу нічого не варте - вона про обсяги поставок і номенклатуру нічого не знає - її в це американці не посвячують! А "триндить" вона лише для "надання важливості" своїй особі!
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30.05.2022 20:34 Відповісти
да мутная эта маркарова
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30.05.2022 21:22 Відповісти
Давайте ще США гівном облийте, щоб взагалі нічого не дали!
Такої кількості дебілів, як в українському дипкорпусі, немає в жодній країні!
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30.05.2022 20:38 Відповісти
З тими горе пукавками на 70км, проти іскандерів, калібрів.... США з нас глузують певно.
Аж брати соромно. Заграли вже зі своїм зберіганням морди *****. Я не очікував, що штати так швидко паснуть, виправдовуючи все загально світовим спокоєм. Банально підкресливши вислів "Переваги більшості, переважають потреби меншості"
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30.05.2022 20:51 Відповісти
Закон про ленд-ліз передбачає тільки створення інфраструктури протягом 60 діб для допомоги Україні. Більше в ньому нічого немає. Ця типу "посол" навіть цього не знає.
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30.05.2022 21:05 Відповісти
Нам потрібно важке озброєння великої дальності! Вибивайте, пані посол Маркарова!!
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30.05.2022 21:06 Відповісти
Судячи по пиці, воно тільки жерти здатно
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30.05.2022 21:15 Відповісти
какая она тебе пани - она шавка ермака (сына генерала ГРУ)
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30.05.2022 21:24 Відповісти
Вона посол? А коли у неї прийнял Байден вірчі грамоти ?
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30.05.2022 21:31 Відповісти
Доки сонце зійде - роса очі виїсть.
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30.05.2022 21:35 Відповісти
Лендліз в українській мові пишеться разом.
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30.05.2022 22:24 Відповісти
Надо создать секту свидетелей land lease. Все о нем говорят но никто не видел результата. Хорошо разрекламируемый пиар ход,ещё на пару месяцев пойдет, а дальше???
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30.05.2022 22:49 Відповісти
НЕ ВЕРЬ СЛИШКОМ ТОЛСТЫМ ЖЕНЩИНАМ И СЛИШКОМ ХУДЫМ МУЖЧИНАМ !)
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31.05.2022 02:52 Відповісти
Если по Ленд-лизу можно просить всё что угодно, пускай дадут нам в аренду 100 Рапторов.
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31.05.2022 03:01 Відповісти
 
 