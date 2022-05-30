Це ще не ленд-ліз, - Маркарова про постачання зброї зі США
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Нинішні поставки зброї з США в Україну не є ленд-лізом. Передана зброя фактично є подарунком Вашингтона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової в ефірі телемарафону.
"Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, - це фактично грантова зброя. Це не ленд-ліз, це те, що ми отримуємо прямими виділеннями з бюджету або від президента США... Ленд-ліз - це четвертий інструмент, який ми можемо задіяти", - зазначила вона.
Вона уточнила, що за ленд-лізом Україна може отримати як зброю, так і інші необхідні позиції.
Топ коментарі
+18 mykola1a3 Vasylev
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+14 Maxim Ak-Murza
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показати весь коментар30.05.2022 20:04
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Сейчас Украина получает вооружение от стран-партнеров Все то, что поступает сегодня - это помощь стран-партнеров, это не ленд-лиз
Когда придет ленд-лиз, тогда мы сразу почувствуем, сможем формировать Целые Части и вооружать их тяжелым вооружением западного образца. В основном это будет такое вооружение, которое есть в США, есть на вооружении ее армии (-яо)
А я ось дуже чекаю прибуття на днях до Польщі USNS Soderman!
Шершень Злой
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Реєстрація:30.05.2022
Такої кількості дебілів, як в українському дипкорпусі, немає в жодній країні!
Аж брати соромно. Заграли вже зі своїм зберіганням морди *****. Я не очікував, що штати так швидко паснуть, виправдовуючи все загально світовим спокоєм. Банально підкресливши вислів "Переваги більшості, переважають потреби меншості"