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Маркарова (244) ленд-лиз (31)

Это еще не ленд-лиз, - Маркарова о поставках оружия из США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маркарова

Нынешние поставки оружия из США в Украину не являются ленд-лизом. Оружие, которое передается, фактически является подарком Вашингтона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

"Все оружие, которое мы получаем сейчас, - это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямым выделением из бюджета или от президента США... Лэнд-лиз - это четвертый инструмент, который мы можем задействовать", - отметила она.

Она уточнила, что по ленд-лизу Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помощь от США: украинская военная разведка - среди приоритетных направлений финансирования
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Топ комментарии
+18
... бітум для асфальту, в зелених то другому ніяк
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30.05.2022 20:06
+14
Именно так и верещат русские пропагандоны. Они это делают за срубли, а ты?
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30.05.2022 20:15
+13
Пальне, набої та інше.
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30.05.2022 20:04
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Правила форума Совет форумчан
як зброю, так і інші необхідні позиції. sho ce take ?
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30.05.2022 19:59 Ответить
Пальне, набої та інше.
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30.05.2022 20:04 Ответить
форму, сухпаї і так далі
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30.05.2022 20:04 Ответить
... бітум для асфальту, в зелених то другому ніяк
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30.05.2022 20:06 Ответить
СССР по ленд-ліз отримував навіть гудзики до гімнастьорок
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30.05.2022 20:09 Ответить
Краще б труси отримував, може б і залишилось щось назараз, щоб в людей не пи*дили...
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30.05.2022 20:14 Ответить
враження таке, що ленд-ліз здох, навіть не народившись. балачок про нього багато, а в результаті Байден сказав х** вам, любі українці, а не РСЗО. дімон з кремля вже його похвалив.
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30.05.2022 20:04 Ответить
tak tak - vi glavnoe verte i prodolzhaite obsiratj vseh kto vam sbroju dajut- molodec !
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30.05.2022 20:07 Ответить
Есть вопрос! Вы настолько далёкий от компа и смартфона, что не можете поставить кириллическуб раскладку? Поясняю, уверен меня поддержат 90 процентов читателей, я например просто пролистыааю латиницей написанные посты. Уверен, так делает 99 процентов читающих. Мне интересно , что мешает поставить кириллицу?

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30.05.2022 20:41 Ответить
Москали тоже так говорят на форумах: "ты же знаешь русский почему говоришь на мове? Мы не понимаем". Не нравится, как пишет человек, не читай его. В чем проблема?
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30.05.2022 22:38 Ответить
А що є вже офіційне повідомлення? Бо я читав лише статтю Reuters.
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30.05.2022 20:11 Ответить
Именно так и верещат русские пропагандоны. Они это делают за срубли, а ты?
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30.05.2022 20:15 Ответить
Він за хліб напевно.
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30.05.2022 20:18 Ответить
Байден не казав що не дадуть РСЗО. Там є ракети різної дальності. Так от максимальної дальності в 300 км поки що не дадуть. А от меньшої дальності будуть.
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30.05.2022 20:21 Ответить
9 мая 2022 года, президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.
Сейчас Украина получает вооружение от стран-партнеров Все то, что поступает сегодня - это помощь стран-партнеров, это не ленд-лиз

Когда придет ленд-лиз, тогда мы сразу почувствуем, сможем формировать Целые Части и вооружать их тяжелым вооружением западного образца. В основном это будет такое вооружение, которое есть в США, есть на вооружении ее армии (-яо)
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30.05.2022 20:32 Ответить
Чушь. Прокацапская чушь обыкновенная.
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30.05.2022 22:55 Ответить
Може хто забув?
А я ось дуже чекаю прибуття на днях до Польщі USNS Soderman!
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30.05.2022 20:05 Ответить
надеюсь, он под завязку загружен 109-ми и 155мм снарядами.
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30.05.2022 23:44 Ответить
a ty kacap zaregilsa sevodne - shtob prjamo vot priti sudi i NASRATJ , tak ?

Шершень Злой

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Реєстрація:30.05.2022
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30.05.2022 20:11 Ответить
сколько раз тебя админ отправлял вслед расейскому караблю...?
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30.05.2022 20:24 Ответить
Маркарова ж заявила що слова Байдена не відносяться до РЗСВ, ми їх отримаєм. На РБК ця ж новина нижче, цензор не спіть.
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30.05.2022 20:16 Ответить
американці це хитрі лиси. вони добре знають, що твориться в нас на війні, яка важка ситуація. Бояться, щоб не стріляли по кацапстані, а з другої сторони кажуть що ми можем забрать силою Крим і Донбас. РСЗВ ще вчора потрібні були. Це хитра американська політика.
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30.05.2022 20:30 Ответить
Какая же она стремная???!!! Пиз....дец!!!!!!
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30.05.2022 20:21 Ответить
а биография у нее еще стремней - там уши торчат из-за поребрика ..
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30.05.2022 21:21 Ответить
Ой дожити б до того ленд-лізу
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30.05.2022 20:22 Ответить
похоже с ленд лизом США никуда не торопится....
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30.05.2022 20:33 Ответить
Не звертайте уваги на "триндьож" Маркарової! Це - креатура д"Єрмака Саме тому американці їй не давали акредитації (і не знаю - чи вже дали) Тому її "дзявкання" стосовно ленд-лізу нічого не варте - вона про обсяги поставок і номенклатуру нічого не знає - її в це американці не посвячують! А "триндить" вона лише для "надання важливості" своїй особі!
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30.05.2022 20:34 Ответить
да мутная эта маркарова
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30.05.2022 21:22 Ответить
Давайте ще США гівном облийте, щоб взагалі нічого не дали!
Такої кількості дебілів, як в українському дипкорпусі, немає в жодній країні!
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30.05.2022 20:38 Ответить
З тими горе пукавками на 70км, проти іскандерів, калібрів.... США з нас глузують певно.
Аж брати соромно. Заграли вже зі своїм зберіганням морди *****. Я не очікував, що штати так швидко паснуть, виправдовуючи все загально світовим спокоєм. Банально підкресливши вислів "Переваги більшості, переважають потреби меншості"
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30.05.2022 20:51 Ответить
Закон про ленд-ліз передбачає тільки створення інфраструктури протягом 60 діб для допомоги Україні. Більше в ньому нічого немає. Ця типу "посол" навіть цього не знає.
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30.05.2022 21:05 Ответить
Нам потрібно важке озброєння великої дальності! Вибивайте, пані посол Маркарова!!
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30.05.2022 21:06 Ответить
Судячи по пиці, воно тільки жерти здатно
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30.05.2022 21:15 Ответить
какая она тебе пани - она шавка ермака (сына генерала ГРУ)
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30.05.2022 21:24 Ответить
Вона посол? А коли у неї прийнял Байден вірчі грамоти ?
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30.05.2022 21:31 Ответить
Доки сонце зійде - роса очі виїсть.
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30.05.2022 21:35 Ответить
Лендліз в українській мові пишеться разом.
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30.05.2022 22:24 Ответить
Надо создать секту свидетелей land lease. Все о нем говорят но никто не видел результата. Хорошо разрекламируемый пиар ход,ещё на пару месяцев пойдет, а дальше???
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30.05.2022 22:49 Ответить
НЕ ВЕРЬ СЛИШКОМ ТОЛСТЫМ ЖЕНЩИНАМ И СЛИШКОМ ХУДЫМ МУЖЧИНАМ !)
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31.05.2022 02:52 Ответить
Если по Ленд-лизу можно просить всё что угодно, пускай дадут нам в аренду 100 Рапторов.
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31.05.2022 03:01 Ответить
 
 