Это еще не ленд-лиз, - Маркарова о поставках оружия из США
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Нынешние поставки оружия из США в Украину не являются ленд-лизом. Оружие, которое передается, фактически является подарком Вашингтона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.
"Все оружие, которое мы получаем сейчас, - это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямым выделением из бюджета или от президента США... Лэнд-лиз - это четвертый инструмент, который мы можем задействовать", - отметила она.
Она уточнила, что по ленд-лизу Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.
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Сейчас Украина получает вооружение от стран-партнеров Все то, что поступает сегодня - это помощь стран-партнеров, это не ленд-лиз
Когда придет ленд-лиз, тогда мы сразу почувствуем, сможем формировать Целые Части и вооружать их тяжелым вооружением западного образца. В основном это будет такое вооружение, которое есть в США, есть на вооружении ее армии (-яо)
А я ось дуже чекаю прибуття на днях до Польщі USNS Soderman!
Шершень Злой
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Реєстрація:30.05.2022
Такої кількості дебілів, як в українському дипкорпусі, немає в жодній країні!
Аж брати соромно. Заграли вже зі своїм зберіганням морди *****. Я не очікував, що штати так швидко паснуть, виправдовуючи все загально світовим спокоєм. Банально підкресливши вислів "Переваги більшості, переважають потреби меншості"