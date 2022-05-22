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Помощь от США: украинская военная разведка среди приоритетных направлений финансирования

разведка,гур

Украинская военная разведка среди приоритетных направлений финансирования в рамках помощи США в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, президент США Джозеф Байден подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год, предусматривающий почти 40 миллиардов долларов США экстренного финансирования для поддержки украинского народа.

"Важно, что президент Байден его подписал не после возвращения из официального визита из Кореи, а организовал доставку документа в Корею для ускорения подписания. Потому что время и непрерывность поддержки очень важны для Украины!" - говорится в сообщении.

Американская помощь будет направлена ​​на финансирование нескольких направлений, в частности на разведывательную поддержку Сил обороны и безопасности Украины.

Читайте также: Байден подписал законопроект о предоставлении Украине $40 млрд, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2785) помощь (7768) разведка (4170) США (26454) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+17
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22.05.2022 14:02
+9
Время играет ключевую роль. Чем быстрее дойдет оружие, тем меньшими жертвами победит Украина.
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22.05.2022 14:09
+7
Спочатку відправте у відставку тих, хто сказав президенту ,що нападу небуде!
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22.05.2022 14:05
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22.05.2022 14:02 Ответить
...і герег обох з дєрмаком на додачу, ска

...Хлопці собі купили форму, а в ній загорнута записка і мотанка.
Тобто хтось зібрав гуманітарку та волонтерив, а хтось її продав

https://t.me/tanya_adams/2900?comment=77562
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22.05.2022 15:37 Ответить
та да, с 24.02 так и не услышали начальника транспортного цеха Коломойского. Он в зале?
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22.05.2022 22:02 Ответить
Ну, ось він -зірковий час Гогілашвіллі !!
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22.05.2022 14:03 Ответить
с будановым на выход ?
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22.05.2022 14:40 Ответить
Спочатку відправте у відставку тих, хто сказав президенту ,що нападу небуде!
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22.05.2022 14:05 Ответить
найкраще і самого яневтіка відправити.
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22.05.2022 14:11 Ответить
Ні тезко,за такі речі вишак світить,а не відставка з шаленними виплатами та пенсією!!!))))
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22.05.2022 14:40 Ответить
К кому обращаешся?Зе прекрасно знает кто ему шептал на ухо,что о всем добазарился с рососией.не отправляет его никуда,его все устраивает.
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22.05.2022 22:47 Ответить
Время играет ключевую роль. Чем быстрее дойдет оружие, тем меньшими жертвами победит Украина.
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22.05.2022 14:09 Ответить
По рерше слід дезінфікувати розвідку від кремлівських гнид !!!))))
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22.05.2022 14:37 Ответить
профинансировать по-больше полиграфов - и всю украиснкую разведку на проверку по кругу пока зеленые(кремлевские) крысы не повыпиливаются
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22.05.2022 14:38 Ответить
Дезінфекцію від кремлівських гнид слід починати з Банковоі та Грушевського і далі по-ранжиру !!!)))
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22.05.2022 14:45 Ответить
Та невже?!
Демченко, мабуть, аж в долоні плеще!
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22.05.2022 14:50 Ответить
 
 