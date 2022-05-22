Помощь от США: украинская военная разведка среди приоритетных направлений финансирования

Украинская военная разведка среди приоритетных направлений финансирования в рамках помощи США в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, президент США Джозеф Байден подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год, предусматривающий почти 40 миллиардов долларов США экстренного финансирования для поддержки украинского народа.

"Важно, что президент Байден его подписал не после возвращения из официального визита из Кореи, а организовал доставку документа в Корею для ускорения подписания. Потому что время и непрерывность поддержки очень важны для Украины!" - говорится в сообщении.

Американская помощь будет направлена ​​на финансирование нескольких направлений, в частности на разведывательную поддержку Сил обороны и безопасности Украины.

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