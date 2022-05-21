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Байден подписал законопроект о предоставлении Украине $40 млрд, - Белый дом

байден

Президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Американский лидер подписал законопроект сегодня, 21 мая.

Уточняется, что закон "О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год" предусматривает дополнительное чрезвычайное финансирование на текущий финансовый год, которое будет направлено федеральным агентствам США для реагирования на ситуацию в Украине и для оказания помощи украинскому народу.

Читайте: Закон о $40 млрд для Украины Байден подпишет в Южной Корее, - CNN

Байден Джо (2785) помощь (7763) США (26409)


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Топ комментарии
+48
Дякую Діду, за реальну перемогу, а не за зелену гніду
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21.05.2022 13:46
+28
СРУсня, примите по этому поводу мои поздравления.
А корабли обеспечения 2-гор, 4-го и 6-го флотов США УЖЕ начали перевозку техники и вооружения для Украины.
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21.05.2022 13:52
+26
Дякуємо, Сер.
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21.05.2022 13:50
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Дякую Діду, за реальну перемогу, а не за зелену гніду
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21.05.2022 13:46 Ответить
вислів "спасібо дєду за побєду" схоже набуває зовсім іншого сенсу))
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21.05.2022 14:09 Ответить
лізнув?? смачно? чекай 30 сребренеків на карту..
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21.05.2022 15:11 Ответить
На московії чергова бавовна - https://youtu.be/*********** горить трансформаторна підстанція інституту ЦАГІ http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F***********&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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21.05.2022 13:46 Ответить
спасибо старик
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21.05.2022 13:49 Ответить
Дякуємо, Сер.
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21.05.2022 13:50 Ответить
дай Боже щоб вся ця допомога опинилася на фронті і реально допомогала ЗСУ!!!
щоб не виялося, що вона осяде навколо Києва "захищати" дупу одного найвеличнішого
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21.05.2022 13:51 Ответить
Розслабся. Є інспектор за цими грошима.
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21.05.2022 15:57 Ответить
Теперь нужно дожать
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21.05.2022 13:51 Ответить
Це відповідь на сьогоднішнє інтерв'ю Зеленського? Перемога над рашкою чи з зе, чи без зе, але перемога, а не договорняк.
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21.05.2022 13:52 Ответить
СРУсня, примите по этому поводу мои поздравления.
А корабли обеспечения 2-гор, 4-го и 6-го флотов США УЖЕ начали перевозку техники и вооружения для Украины.
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21.05.2022 13:52 Ответить
Скажи Паша, а почему от твоего поста просто смердит рязанскими лаптями, самарскими портками и тамбовскими онучами и тухлой медвежьей шкурой? Уж не пензюк ли ты, балалаечный?
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21.05.2022 14:51 Ответить
Байдену плюсик в карму и репост .
Гарна країна, гарна людина.
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21.05.2022 13:53 Ответить
Ну хоть одна приємна новина на сьогодні, ще б Німеччина так би старалась.
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21.05.2022 13:56 Ответить
Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов. G7 выделяет почти 20 миллиардов долларов помощи. Джекпот!
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21.05.2022 13:57 Ответить
Внукам хватит!
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21.05.2022 14:04 Ответить
Слава Байдену!
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21.05.2022 13:58 Ответить
вот и все вата - теперь держитесь за землю.
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21.05.2022 14:00 Ответить
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21.05.2022 14:01 Ответить
Угу. Токо за каждым доляром должен стоять человек с револьвером
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21.05.2022 14:02 Ответить
За кожним доляром стоїть фін.інспектор Пентагона
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21.05.2022 14:37 Ответить
Уровень загазованности уральского бункера снова достиг критической отметки.
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21.05.2022 14:02 Ответить
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в $40 млрд. Джерело:
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21.05.2022 14:04 Ответить
Кацапи лохонулися з Трампом. Слава Богу.
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21.05.2022 14:07 Ответить
дык воевать все равно придется, это если бы сразу е*нули Хйла в кабинете Кремля и сказали что так и было, то тогда, может, и нет.
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21.05.2022 20:19 Ответить


Недолуге, дуй на свій улюбленний смітник - korrespondent.net,
а краще відразу за рАсейским кораблем.
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21.05.2022 14:39 Ответить
На самом деле ты провокатор

▪️$6 млрд - на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по безопасности Вооруженным Силам Украины;

▪️$8,7 млрд - на заполнение запасов оружия, которое было передано Украине;

▪️$3,9 млрд - на финансирование операций Европейского командования, в том числе разведывательную поддержку;

▪️$11 млрд - на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение.

▪️$13,8 млрд - пойдут в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу;

▪️$4,4 млрд направят на поставку продовольствия Украине и другим странам.
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21.05.2022 14:40 Ответить
Респект за инфу.
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21.05.2022 16:13 Ответить
Зелені вже потирають лапи, створюють плани про то як деребанити, а війна, перемога? - та пофіг, головне побільше відхопити.
Зараз би СБУ працювати та займатись зрадниками але ж ні, мовчать. ДБР взагалі тих зрадників ще й забезпечують доказами що ті не при ділах, а то і взагалі - найщиріші патріоти і нічо не крали - святі люди.
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21.05.2022 14:17 Ответить
Чушь сочинять не нужно. Распорядитель денег - США. Ею назначены кураторы и координаторы. Ни копейки не пройдет через украинских чиновников.
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21.05.2022 14:36 Ответить
Хорошо бы..
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21.05.2022 16:41 Ответить
не городи х-ні.
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21.05.2022 16:38 Ответить
Каждый американец на сегодняшний день сдал 118 долларов на потреби ************ мира. А сколько сдал ты?
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21.05.2022 14:17 Ответить
Осенью обещают выделить очередную сумму в 48 млрд $
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21.05.2022 14:34 Ответить
шобло ***** такого расклада от США не ожидало осталось добить орков и повесить гнома возле мавзолея...
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21.05.2022 14:52 Ответить
Дякую, Джо! Без тебе точно была б срака.
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21.05.2022 14:56 Ответить
В москалів ще чє ас затаритись ввзеліном
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21.05.2022 15:07 Ответить
По одній гаубиці і по-десять патронів до автомата кожного дня впродовж року від америки саме так я зрозумів четвертий параграф.
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21.05.2022 15:11 Ответить
Тепер ще треба дожати Орбана в ЄС і тоді приказка "Поки товстий сохне худий здохне" запрацює проти росії.
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21.05.2022 16:00 Ответить
Украина пишется всегда с большой буквы! Или ты враг?
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21.05.2022 16:42 Ответить
Респект Байдену!
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21.05.2022 17:53 Ответить
Теперь угадайте, кто голосовал "против".....
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21.05.2022 19:04 Ответить
ого, это что-то интересное, а то ведь если кататься по свету, письмо за ним могло таки "не успеть".
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21.05.2022 20:16 Ответить
Ми дійсно цінуємо, що ти спеціально зареєструвався на цензорі і навіть встановив VPN, щоб поділитись творчістю, але з такою поезією на лента.сру. Там обов'язково оцінять. А тут, вона нікого не цікавить.
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21.05.2022 21:29 Ответить
животное руснявое, ты любишь своего фюрера?
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21.05.2022 22:35 Ответить
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22.05.2022 00:44 Ответить
СКОЛЬКО КОРРУПЦИОНЕРОВ УНИЧТОЖИЛИ !!!???
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22.05.2022 09:59 Ответить
 
 