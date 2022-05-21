Байден подписал законопроект о предоставлении Украине $40 млрд, - Белый дом

Президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Американский лидер подписал законопроект сегодня, 21 мая.

Уточняется, что закон "О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год" предусматривает дополнительное чрезвычайное финансирование на текущий финансовый год, которое будет направлено федеральным агентствам США для реагирования на ситуацию в Украине и для оказания помощи украинскому народу.

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