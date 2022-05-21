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Байден подписал законопроект о предоставлении Украине $40 млрд, - Белый дом
Президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.
Американский лидер подписал законопроект сегодня, 21 мая.
Уточняется, что закон "О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год" предусматривает дополнительное чрезвычайное финансирование на текущий финансовый год, которое будет направлено федеральным агентствам США для реагирования на ситуацию в Украине и для оказания помощи украинскому народу.
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+48 Paul Foxen
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+28 Старый зольдат
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щоб не виялося, що вона осяде навколо Києва "захищати" дупу одного найвеличнішого
А корабли обеспечения 2-гор, 4-го и 6-го флотов США УЖЕ начали перевозку техники и вооружения для Украины.
Гарна країна, гарна людина.
Недолуге, дуй на свій улюбленний смітник - korrespondent.net,
а краще відразу за рАсейским кораблем.
▪️$6 млрд - на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по безопасности Вооруженным Силам Украины;
▪️$8,7 млрд - на заполнение запасов оружия, которое было передано Украине;
▪️$3,9 млрд - на финансирование операций Европейского командования, в том числе разведывательную поддержку;
▪️$11 млрд - на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение.
▪️$13,8 млрд - пойдут в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу;
▪️$4,4 млрд направят на поставку продовольствия Украине и другим странам.
Зараз би СБУ працювати та займатись зрадниками але ж ні, мовчать. ДБР взагалі тих зрадників ще й забезпечують доказами що ті не при ділах, а то і взагалі - найщиріші патріоти і нічо не крали - святі люди.