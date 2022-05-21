Байден підписав законопроєкт про надання Україні $40 млрд, - Білий дім

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в $40 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Американський лідер підписав законопроєкт сьогодні, 21 травня.

Уточнюється, що закон "Про додаткові асигнування Україні на 2022 рік" передбачає додаткове надзвичайне фінансування на поточний фінансовий рік, яке буде направлено федеральним агентствам США для реагування на ситуацію в Україні та для надання допомоги українському народу.

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