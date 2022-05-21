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Байден підписав законопроєкт про надання Україні $40 млрд, - Білий дім

байден

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в $40 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Американський лідер підписав законопроєкт сьогодні, 21 травня.

Уточнюється, що закон "Про додаткові асигнування Україні на 2022 рік" передбачає додаткове надзвичайне фінансування на поточний фінансовий рік, яке буде направлено федеральним агентствам США для реагування на ситуацію в Україні та для надання допомоги українському народу.

Читайте: Закон про $40 млрд для України Байден підпише в Південній Кореї, - CNN

Автор: 

Байден Джо (2883) допомога (8294) США (22512)


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Топ коментарі
+48
Дякую Діду, за реальну перемогу, а не за зелену гніду
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21.05.2022 13:46
+28
СРУсня, примите по этому поводу мои поздравления.
А корабли обеспечения 2-гор, 4-го и 6-го флотов США УЖЕ начали перевозку техники и вооружения для Украины.
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21.05.2022 13:52
+26
Дякуємо, Сер.
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21.05.2022 13:50
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Дякую Діду, за реальну перемогу, а не за зелену гніду
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21.05.2022 13:46 Відповісти
вислів "спасібо дєду за побєду" схоже набуває зовсім іншого сенсу))
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21.05.2022 14:09 Відповісти
лізнув?? смачно? чекай 30 сребренеків на карту..
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21.05.2022 15:11 Відповісти
На московії чергова бавовна - https://youtu.be/*********** горить трансформаторна підстанція інституту ЦАГІ http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F***********&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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21.05.2022 13:46 Відповісти
спасибо старик
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21.05.2022 13:49 Відповісти
Дякуємо, Сер.
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21.05.2022 13:50 Відповісти
дай Боже щоб вся ця допомога опинилася на фронті і реально допомогала ЗСУ!!!
щоб не виялося, що вона осяде навколо Києва "захищати" дупу одного найвеличнішого
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21.05.2022 13:51 Відповісти
Розслабся. Є інспектор за цими грошима.
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21.05.2022 15:57 Відповісти
Теперь нужно дожать
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21.05.2022 13:51 Відповісти
Це відповідь на сьогоднішнє інтерв'ю Зеленського? Перемога над рашкою чи з зе, чи без зе, але перемога, а не договорняк.
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21.05.2022 13:52 Відповісти
СРУсня, примите по этому поводу мои поздравления.
А корабли обеспечения 2-гор, 4-го и 6-го флотов США УЖЕ начали перевозку техники и вооружения для Украины.
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21.05.2022 13:52 Відповісти
Скажи Паша, а почему от твоего поста просто смердит рязанскими лаптями, самарскими портками и тамбовскими онучами и тухлой медвежьей шкурой? Уж не пензюк ли ты, балалаечный?
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21.05.2022 14:51 Відповісти
Байдену плюсик в карму и репост .
Гарна країна, гарна людина.
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21.05.2022 13:53 Відповісти
Ну хоть одна приємна новина на сьогодні, ще б Німеччина так би старалась.
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21.05.2022 13:56 Відповісти
Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов. G7 выделяет почти 20 миллиардов долларов помощи. Джекпот!
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21.05.2022 13:57 Відповісти
Внукам хватит!
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21.05.2022 14:04 Відповісти
Слава Байдену!
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21.05.2022 13:58 Відповісти
вот и все вата - теперь держитесь за землю.
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21.05.2022 14:00 Відповісти
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21.05.2022 14:01 Відповісти
Угу. Токо за каждым доляром должен стоять человек с револьвером
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21.05.2022 14:02 Відповісти
За кожним доляром стоїть фін.інспектор Пентагона
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21.05.2022 14:37 Відповісти
Уровень загазованности уральского бункера снова достиг критической отметки.
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21.05.2022 14:02 Відповісти
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в $40 млрд. Джерело:
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21.05.2022 14:04 Відповісти
Кацапи лохонулися з Трампом. Слава Богу.
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21.05.2022 14:07 Відповісти
дык воевать все равно придется, это если бы сразу е*нули Хйла в кабинете Кремля и сказали что так и было, то тогда, может, и нет.
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21.05.2022 20:19 Відповісти


Недолуге, дуй на свій улюбленний смітник - korrespondent.net,
а краще відразу за рАсейским кораблем.
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21.05.2022 14:39 Відповісти
На самом деле ты провокатор

▪️$6 млрд - на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по безопасности Вооруженным Силам Украины;

▪️$8,7 млрд - на заполнение запасов оружия, которое было передано Украине;

▪️$3,9 млрд - на финансирование операций Европейского командования, в том числе разведывательную поддержку;

▪️$11 млрд - на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение.

▪️$13,8 млрд - пойдут в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу;

▪️$4,4 млрд направят на поставку продовольствия Украине и другим странам.
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21.05.2022 14:40 Відповісти
Респект за инфу.
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21.05.2022 16:13 Відповісти
Зелені вже потирають лапи, створюють плани про то як деребанити, а війна, перемога? - та пофіг, головне побільше відхопити.
Зараз би СБУ працювати та займатись зрадниками але ж ні, мовчать. ДБР взагалі тих зрадників ще й забезпечують доказами що ті не при ділах, а то і взагалі - найщиріші патріоти і нічо не крали - святі люди.
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21.05.2022 14:17 Відповісти
Чушь сочинять не нужно. Распорядитель денег - США. Ею назначены кураторы и координаторы. Ни копейки не пройдет через украинских чиновников.
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21.05.2022 14:36 Відповісти
Хорошо бы..
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21.05.2022 16:41 Відповісти
не городи х-ні.
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21.05.2022 16:38 Відповісти
Каждый американец на сегодняшний день сдал 118 долларов на потреби ************ мира. А сколько сдал ты?
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21.05.2022 14:17 Відповісти
Осенью обещают выделить очередную сумму в 48 млрд $
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21.05.2022 14:34 Відповісти
шобло ***** такого расклада от США не ожидало осталось добить орков и повесить гнома возле мавзолея...
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21.05.2022 14:52 Відповісти
Дякую, Джо! Без тебе точно была б срака.
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21.05.2022 14:56 Відповісти
В москалів ще чє ас затаритись ввзеліном
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21.05.2022 15:07 Відповісти
По одній гаубиці і по-десять патронів до автомата кожного дня впродовж року від америки саме так я зрозумів четвертий параграф.
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21.05.2022 15:11 Відповісти
Тепер ще треба дожати Орбана в ЄС і тоді приказка "Поки товстий сохне худий здохне" запрацює проти росії.
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21.05.2022 16:00 Відповісти
Украина пишется всегда с большой буквы! Или ты враг?
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21.05.2022 16:42 Відповісти
Респект Байдену!
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21.05.2022 17:53 Відповісти
Теперь угадайте, кто голосовал "против".....
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21.05.2022 19:04 Відповісти
ого, это что-то интересное, а то ведь если кататься по свету, письмо за ним могло таки "не успеть".
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21.05.2022 20:16 Відповісти
Ми дійсно цінуємо, що ти спеціально зареєструвався на цензорі і навіть встановив VPN, щоб поділитись творчістю, але з такою поезією на лента.сру. Там обов'язково оцінять. А тут, вона нікого не цікавить.
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21.05.2022 21:29 Відповісти
животное руснявое, ты любишь своего фюрера?
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21.05.2022 22:35 Відповісти
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22.05.2022 00:44 Відповісти
СКОЛЬКО КОРРУПЦИОНЕРОВ УНИЧТОЖИЛИ !!!???
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22.05.2022 09:59 Відповісти
 
 