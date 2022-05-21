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Байден підписав законопроєкт про надання Україні $40 млрд, - Білий дім
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в $40 млрд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
Американський лідер підписав законопроєкт сьогодні, 21 травня.
Уточнюється, що закон "Про додаткові асигнування Україні на 2022 рік" передбачає додаткове надзвичайне фінансування на поточний фінансовий рік, яке буде направлено федеральним агентствам США для реагування на ситуацію в Україні та для надання допомоги українському народу.
Топ коментарі
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щоб не виялося, що вона осяде навколо Києва "захищати" дупу одного найвеличнішого
А корабли обеспечения 2-гор, 4-го и 6-го флотов США УЖЕ начали перевозку техники и вооружения для Украины.
Гарна країна, гарна людина.
Недолуге, дуй на свій улюбленний смітник - korrespondent.net,
а краще відразу за рАсейским кораблем.
▪️$6 млрд - на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по безопасности Вооруженным Силам Украины;
▪️$8,7 млрд - на заполнение запасов оружия, которое было передано Украине;
▪️$3,9 млрд - на финансирование операций Европейского командования, в том числе разведывательную поддержку;
▪️$11 млрд - на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение.
▪️$13,8 млрд - пойдут в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу;
▪️$4,4 млрд направят на поставку продовольствия Украине и другим странам.
Зараз би СБУ працювати та займатись зрадниками але ж ні, мовчать. ДБР взагалі тих зрадників ще й забезпечують доказами що ті не при ділах, а то і взагалі - найщиріші патріоти і нічо не крали - святі люди.