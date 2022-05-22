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Допомога від США: українська воєнна розвідка серед пріоритетних напрямів фінансування

разведка,гур

Українська воєнна розвідка серед пріоритетних напрямів фінансування в рамках допомоги США Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

 Як повідомила посол України у США, Оксана Маркарова, Президент США Джозеф Байден підписав закон про додаткові асигнування для України на 2022 рік, який передбачає майже 40 мільярдів доларів США екстреного фінансування для підтримки українського народу.

"Важливо, що президент Байден його підписав не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставку і підписання документу в Корею для прискорення підписання. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України!", - йдеться у повідомленні.

Американську допомогу буде спрямовано на фінансування декількох напрямів, зокрема, на розвідувальну підтримку сил оборони та безпеки України.

Читайте також: Байден підписав законопроєкт про надання Україні $40 млрд, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2883) допомога (8300) розвідка (3856) США (22568) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+17
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22.05.2022 14:02
+9
Время играет ключевую роль. Чем быстрее дойдет оружие, тем меньшими жертвами победит Украина.
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22.05.2022 14:09
+7
Спочатку відправте у відставку тих, хто сказав президенту ,що нападу небуде!
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22.05.2022 14:05
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22.05.2022 14:02 Відповісти
...і герег обох з дєрмаком на додачу, ска

...Хлопці собі купили форму, а в ній загорнута записка і мотанка.
Тобто хтось зібрав гуманітарку та волонтерив, а хтось її продав

https://t.me/tanya_adams/2900?comment=77562
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22.05.2022 15:37 Відповісти
та да, с 24.02 так и не услышали начальника транспортного цеха Коломойского. Он в зале?
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22.05.2022 22:02 Відповісти
Ну, ось він -зірковий час Гогілашвіллі !!
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22.05.2022 14:03 Відповісти
с будановым на выход ?
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22.05.2022 14:40 Відповісти
Спочатку відправте у відставку тих, хто сказав президенту ,що нападу небуде!
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22.05.2022 14:05 Відповісти
найкраще і самого яневтіка відправити.
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22.05.2022 14:11 Відповісти
Ні тезко,за такі речі вишак світить,а не відставка з шаленними виплатами та пенсією!!!))))
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22.05.2022 14:40 Відповісти
К кому обращаешся?Зе прекрасно знает кто ему шептал на ухо,что о всем добазарился с рососией.не отправляет его никуда,его все устраивает.
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22.05.2022 22:47 Відповісти
Время играет ключевую роль. Чем быстрее дойдет оружие, тем меньшими жертвами победит Украина.
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22.05.2022 14:09 Відповісти
По рерше слід дезінфікувати розвідку від кремлівських гнид !!!))))
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22.05.2022 14:37 Відповісти
профинансировать по-больше полиграфов - и всю украиснкую разведку на проверку по кругу пока зеленые(кремлевские) крысы не повыпиливаются
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22.05.2022 14:38 Відповісти
Дезінфекцію від кремлівських гнид слід починати з Банковоі та Грушевського і далі по-ранжиру !!!)))
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22.05.2022 14:45 Відповісти
Та невже?!
Демченко, мабуть, аж в долоні плеще!
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22.05.2022 14:50 Відповісти
 
 