Допомога від США: українська воєнна розвідка серед пріоритетних напрямів фінансування
Українська воєнна розвідка серед пріоритетних напрямів фінансування в рамках допомоги США Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.
Як повідомила посол України у США, Оксана Маркарова, Президент США Джозеф Байден підписав закон про додаткові асигнування для України на 2022 рік, який передбачає майже 40 мільярдів доларів США екстреного фінансування для підтримки українського народу.
"Важливо, що президент Байден його підписав не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставку і підписання документу в Корею для прискорення підписання. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України!", - йдеться у повідомленні.
Американську допомогу буде спрямовано на фінансування декількох напрямів, зокрема, на розвідувальну підтримку сил оборони та безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...Хлопці собі купили форму, а в ній загорнута записка і мотанка.
Тобто хтось зібрав гуманітарку та волонтерив, а хтось її продав
https://t.me/tanya_adams/2900?comment=77562
Демченко, мабуть, аж в долоні плеще!