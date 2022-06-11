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Унаслідок знищення Миколаївського терміналу Україна втратила приблизно 250-300 тис. тонн зернових, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,миколаїв

Україна втратила приблизно 250-300 тис. тонн зернових через знищення Миколаївського зернового терміналу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час інформаційного телемарафону.

"Фізично з точки зору реєстрів на початок війни зберігалося там кількасот тисяч тонн зернових. Переважно – це пшениця як продовольча продукція, кукурудза, менше – соя та соняшник. Тобто йдеться про 250-300 тис. тонн зернових", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
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11.06.2022 15:47
+7
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11.06.2022 15:46
+7
За три місяці війни можна було б вивезти половину. Однак, коли країною керує довпойоп із сєріалу, думати головою про країну тупо немає кому.
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11.06.2022 16:03
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Ви країну можете втратити,якщо не передивитесь стратегію ведення війни. Один Герой сказав:ми взяли потрібний темп,але,якщо ми його втратимо,то....Боріться і перемагайте
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11.06.2022 15:46 Відповісти
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11.06.2022 15:46 Відповісти
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11.06.2022 15:47 Відповісти
От комбінатор парХшивий..!
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11.06.2022 16:01 Відповісти
говорячи подібну лабуду шифер показує свою тупість і антиукраїнскість. мразота ще та.., по рилу видно.
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11.06.2022 18:28 Відповісти
На палю!!!
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11.06.2022 19:15 Відповісти
так бенін гетьман про війну знав ще рік тому, чому не вжили заходів?
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11.06.2022 15:50 Відповісти
У влади ж не було року, щоб вивезти зернові?
Щось з цього приводу на беня- марафоні розповідали, чи, як завжди, миневінавати?
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11.06.2022 15:50 Відповісти
Офігенний заступник, навіть не знає скільки точно, 250-300... 50 тис. різниці в нього "на око"... а скільки цікаво вже "дописали" до тих тис. бо "миші з'їли" як і резерв колись?
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11.06.2022 15:55 Відповісти
Це дрібниця. Загалом втратили вже більше мільйона тон.
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11.06.2022 18:25 Відповісти
Что тут сказать. Если ракетные обстрелы инфраструктуры продолжатся, то нас ждет голод и холод...
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11.06.2022 15:58 Відповісти
За три місяці війни можна було б вивезти половину. Однак, коли країною керує довпойоп із сєріалу, думати головою про країну тупо немає кому.
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11.06.2022 16:03 Відповісти
он не ******* и он не керует. Им керует Беня, а ему нужно бабло, Путин ему и дает печеньку за Вагнеровцев, за Херсонскую область ... А нам видоски!
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11.06.2022 16:11 Відповісти
У відповідь диверсанти нехай знищують зерносховища наросії світчблейдами .
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11.06.2022 16:05 Відповісти
Интересно, сколько Путлер отстегнул Бени за сдачу юго-востока?
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11.06.2022 16:08 Відповісти
та ви шо там й...анулися? Ку..ва мать,та це ж Миколаїв,а не окуповані території,де ми не маємо ніяких важелів ! Не вивезти таку масу пшениці з міста за пару кілометрів від лінії фронту?!!!!!!!!!! Люди,та тільки за це цей б..ядський уряд і не менш б..ядського президента треба повісити на першій же гілляці !!! Просто хочеться вити на місяць після подібних новин.
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11.06.2022 16:21 Відповісти
А куда вы ее вывезете и чем? Порт Фирташа, зерно частное.
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11.06.2022 19:23 Відповісти
рашиські варвари нищили украінців під час голодоморів і тепер вони продовжують нищити украінців і створювати голод в світі і хаос.
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11.06.2022 16:52 Відповісти
Не Украина потеряла зерно, а украинские фермеры
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11.06.2022 17:51 Відповісти
Ну то ж форс-мажор, тому всі претензії - до агресора з відшкодуванням збитків після перемоги.
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11.06.2022 18:11 Відповісти
Так там же готується почесний мир, щоб не принизити пуйла і подивитись йому в .....
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11.06.2022 19:19 Відповісти
Скільки агропродукції втратила росія за симетричну каральну акцію на території рф??? Скільки гоблінської цивільної худоби за це було страчено? Ви не вмієте поводитись із гопотою.
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11.06.2022 23:21 Відповісти
 
 