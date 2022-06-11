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Вследствие уничтожения Николаевского терминала Украина потеряла примерно 250-300 тыс. тонн зерновых, - Минагрополитики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,миколаїв

Украина потеряла примерно 250-300 тыс. тонн зерновых из-за уничтожения Николаевского зернового терминала.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время информационного телемарафона.

На вопрос, сколько уничтожено зерновых из-за удара по Николаевскому терминалу, Высоцкий ответил, что речь идет о нескольких сотнях тысяч тонн.

"Физически с точки зрения реестров на начало войны хранилось там несколько сотен тысяч тонн зерновых. В основном – это пшеница как продовольственная продукция, кукуруза, меньше – соя и подсолнечник. То есть речь идет о 250-300 тыс. тонн зерновых", - отметил он.

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Топ комментарии
+11
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11.06.2022 15:47
+7
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11.06.2022 15:46
+7
За три місяці війни можна було б вивезти половину. Однак, коли країною керує довпойоп із сєріалу, думати головою про країну тупо немає кому.
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11.06.2022 16:03
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Ви країну можете втратити,якщо не передивитесь стратегію ведення війни. Один Герой сказав:ми взяли потрібний темп,але,якщо ми його втратимо,то....Боріться і перемагайте
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11.06.2022 15:46 Ответить
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11.06.2022 15:46 Ответить
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11.06.2022 15:47 Ответить
От комбінатор парХшивий..!
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11.06.2022 16:01 Ответить
говорячи подібну лабуду шифер показує свою тупість і антиукраїнскість. мразота ще та.., по рилу видно.
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11.06.2022 18:28 Ответить
На палю!!!
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11.06.2022 19:15 Ответить
так бенін гетьман про війну знав ще рік тому, чому не вжили заходів?
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11.06.2022 15:50 Ответить
У влади ж не було року, щоб вивезти зернові?
Щось з цього приводу на беня- марафоні розповідали, чи, як завжди, миневінавати?
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11.06.2022 15:50 Ответить
Офігенний заступник, навіть не знає скільки точно, 250-300... 50 тис. різниці в нього "на око"... а скільки цікаво вже "дописали" до тих тис. бо "миші з'їли" як і резерв колись?
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11.06.2022 15:55 Ответить
Це дрібниця. Загалом втратили вже більше мільйона тон.
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11.06.2022 18:25 Ответить
Что тут сказать. Если ракетные обстрелы инфраструктуры продолжатся, то нас ждет голод и холод...
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11.06.2022 15:58 Ответить
За три місяці війни можна було б вивезти половину. Однак, коли країною керує довпойоп із сєріалу, думати головою про країну тупо немає кому.
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11.06.2022 16:03 Ответить
он не ******* и он не керует. Им керует Беня, а ему нужно бабло, Путин ему и дает печеньку за Вагнеровцев, за Херсонскую область ... А нам видоски!
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11.06.2022 16:11 Ответить
У відповідь диверсанти нехай знищують зерносховища наросії світчблейдами .
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11.06.2022 16:05 Ответить
Интересно, сколько Путлер отстегнул Бени за сдачу юго-востока?
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11.06.2022 16:08 Ответить
та ви шо там й...анулися? Ку..ва мать,та це ж Миколаїв,а не окуповані території,де ми не маємо ніяких важелів ! Не вивезти таку масу пшениці з міста за пару кілометрів від лінії фронту?!!!!!!!!!! Люди,та тільки за це цей б..ядський уряд і не менш б..ядського президента треба повісити на першій же гілляці !!! Просто хочеться вити на місяць після подібних новин.
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11.06.2022 16:21 Ответить
А куда вы ее вывезете и чем? Порт Фирташа, зерно частное.
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11.06.2022 19:23 Ответить
рашиські варвари нищили украінців під час голодоморів і тепер вони продовжують нищити украінців і створювати голод в світі і хаос.
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11.06.2022 16:52 Ответить
Не Украина потеряла зерно, а украинские фермеры
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11.06.2022 17:51 Ответить
Ну то ж форс-мажор, тому всі претензії - до агресора з відшкодуванням збитків після перемоги.
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11.06.2022 18:11 Ответить
Так там же готується почесний мир, щоб не принизити пуйла і подивитись йому в .....
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11.06.2022 19:19 Ответить
Скільки агропродукції втратила росія за симетричну каральну акцію на території рф??? Скільки гоблінської цивільної худоби за це було страчено? Ви не вмієте поводитись із гопотою.
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11.06.2022 23:21 Ответить
 
 