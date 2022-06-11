Вследствие уничтожения Николаевского терминала Украина потеряла примерно 250-300 тыс. тонн зерновых, - Минагрополитики

Украина потеряла примерно 250-300 тыс. тонн зерновых из-за уничтожения Николаевского зернового терминала.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время информационного телемарафона.

На вопрос, сколько уничтожено зерновых из-за удара по Николаевскому терминалу, Высоцкий ответил, что речь идет о нескольких сотнях тысяч тонн.

"Физически с точки зрения реестров на начало войны хранилось там несколько сотен тысяч тонн зерновых. В основном – это пшеница как продовольственная продукция, кукуруза, меньше – соя и подсолнечник. То есть речь идет о 250-300 тыс. тонн зерновых", - отметил он.

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